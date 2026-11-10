Écouter un livre à quadruple vitesse : l'initiative d'une bibliothèque japonaise

Depuis le 20 octobre 2026, la bibliothèque préfectorale de Tottori, au Japon, propose gratuitement 2 699 livres audio, accessibles à distance sur ordinateur, tablette et smartphone. Ce nouveau service, développé avec la plateforme KinoDen de Kinokuniya, complète une collection de 4 636 livres numériques.

Selon la présentation officielle, les utilisateurs ajustent la vitesse de lecture entre 0,5 et 4 fois la normale. Le catalogue rassemble des romans japonais et étrangers, des récits historiques, des contes traditionnels et des ouvrages pratiques. Parmi les auteurs représentés figurent Natsume Sōseki, Ryūnosuke Akutagawa, Osamu Dazai, ainsi qu'Andersen et les frères Grimm. Les textes sont enregistrés par des narrateurs professionnels ou des comédiens.

L'accès exige une carte de bibliothèque reconnue dans la préfecture de Tottori. Les détenteurs d'une carte municipale ou universitaire effectuent une inscription complémentaire en ligne. Le service reste ensuite accessible gratuitement, y compris hors de la préfecture.

Le fonctionnement diffère d'un prêt traditionnel : un même titre ne peut être consulté que par une personne à la fois. L'emprunt prend fin à la fermeture de la session ou après quinze minutes d'inactivité lorsque la lecture est arrêtée. L'écoute continue, en revanche, sans interruption automatique.

Crédits photo : Aaron Burden CC 0

Par Dépêche

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