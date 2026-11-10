La Prix Médicis 2023 accuse Radio-Canada de censure et perd son émission

« J'ai été cancel par ICI Musique. » Dans une vidéo publiée sur Instagram ce mardi 10 novembre, Laura-Ève Lambert annonce la rupture de sa collaboration avec la chaîne musicale de Radio-Canada. L'écrivaine, récompensée en France pour Que notre joie demeure, affirme que plusieurs passages de son récit autobiographique ont été supprimés sans son consentement.

La romancière devait animer les quatre émissions dominicales de novembre de La chaîne musicale, un programme diffusé de midi à 14 heures, dans lequel une personnalité revient sur son existence à travers une sélection de chansons. Son arrivée avait été annoncée officiellement par Radio-Canada le 20 octobre. Le premier épisode, consacré à l'enfance, avait été diffusé le 1er novembre. Le deuxième, enregistré la semaine suivante, n'a finalement pas été proposé aux auditeurs.

Dans sa prise de parole, Laura-Ève Lambert ne cache pas son incompréhension : « L'épisode a été censuré. Ce n'est pas ma décision, c'est la décision d'ICI Musique, qui a coupé dans mon récit sur l'adolescence sans mon consentement. Et parce que je n'étais pas d'accord avec ces coupes-là, ils ont décidé de non seulement mettre fin à l'épisode, mais de mettre fin à l'entièreté de notre collaboration pour La chaîne musicale. » Et d'être formel : « Moi, quand on m'a proposé de le faire, on a bien insisté sur le fait que c'était une carte blanche. »

Un juron, des souvenirs douloureux et des lectures dérangeantes

Trois points de désaccord auraient conduit à cette décision. Le premier concerne un juron québécois, « tabarnack », employé dans un passage où Laura-Ève Lambert évoquait la puberté et les transformations corporelles vécues à l'adolescence.

Selon l'autrice, la production lui aurait expliqué que l'emploi de ce blasphème contrevenait aux règles applicables à la radiodiffusion. Une justification qu'elle conteste, estimant que le mot prenait tout son sens dans le récit de son rapport au corps.

Le deuxième différend touche à la colère éprouvée pendant son adolescence. Laura-Ève Lambert évoquait des violences subies et une période de révolte, durant laquelle elle rejetait notamment certains groupes musicaux, comme Kaïn et Mes Aïeux. La production lui aurait demandé de retirer ces critiques visant des artistes identifiables.

Enfin, le troisième désaccord concerne précisément les livres. L'écrivaine racontait son attirance adolescente pour les romans politiques, les récits sombres et les histoires de meurtriers. Une fascination qu'elle reliait aux violences traversées durant cette période, sans pour autant exprimer une quelconque volonté de passer elle-même à l'acte, assure-t-elle. « On m'a répondu que c'était une incitation à la violence. Je ne sais pas par où commencer pour répondre à ça. » La littérature occupait ici une place importante dans ce récit de formation, entre imaginaire, violence et découverte de soi.

La prise de parole de Laura-Ève Lambert a suscité des réactions sous la vidéo : Émilie Perreault, animatrice sur ICI Première, a notamment partagé : « J’adore t’entendre parler de musique ! J’aurais aimé te préserver de tout ça. » L'écrivain Simon Boulerice s'indigne : « Aberrant. Et moi qui avais si hâte d’écouter tous tes épisodes en rafale », tandis que l'autrice et réalisatrice Léa Clermont-Dion lui adresse un simple « Avec toi ».

La romancière Dominique Fortier choisit l'ironie, en reprenant précisément le juron qui aurait posé problème : « Ben voyons donc, tabarnak. (Ici on peut, oui ?) » Le comédien Guillaume Cyr interpelle directement ICI Musique : « Vraiment dommage car je serais le premier à l’écouter. » Enfin, les éditions Héliotrope, qui publient Laura-Ève Lambert au Québec, affichent publiquement leur solidarité.

Radio-Canada assume une décision éditoriale

Sollicité par l'Agence de presse QMI, le porte-parole de Radio-Canada, Marc Pichette, confirme l'arrêt de la collaboration, sans reprendre à son compte l'accusation de censure. « Sans entrer dans les détails, certains propos tenus par Laura-Ève Lambert ne pouvaient être diffusés entre midi et 14h. Notre intervention visait à assurer que le contenu de l'émission respecte les responsabilités éditoriales de Radio-Canada. »

Dans cette réponse, il ne précise toutefois pas quelles dispositions auraient été enfreintes par les passages concernés, ni pourquoi le désaccord a conduit à interrompre l'ensemble du projet plutôt qu'à rechercher une autre solution.

Laura-Ève Lambert interroge, de son côté, la conception du public qui sous-tend ces arbitrages. « On présume toujours qu'il n'est pas capable de comprendre », regrette-t-elle, estimant que les auditeurs sont régulièrement considérés comme trop fragiles pour recevoir certains propos.

De Chicoutimi au prix Médicis

Née en 1992 et élevée à Chicoutimi, au Québec, Laura-Ève Lambert s'est imposée en quelques années comme une voix importante de la littérature québécoise contemporaine. Ancienne libraire, titulaire d'un doctorat en création littéraire de l'Université de Montréal, elle a construit une œuvre attentive aux rapports de pouvoir, aux violences sociales et aux existences marginalisées.

Son premier roman, Tu aimeras ce que tu as tué (Héliotrope, 2017, puis Le Nouvel Attila en France en 2021), dépeint une ville de province traversée par l'homophobie, les secrets et la violence. Avec Querelle de Roberval (Héliotrope, 2018), publié en France sous le titre Querelle (Le Nouvel Attila, 2019), elle explore les tensions d'une communauté ouvrière, le désir et les conflits de classe. Ce deuxième ouvrage lui vaut notamment les prix Sade et Ringuet.

La consécration française arrive en 2023 avec Que notre joie demeure (Le Nouvel Attila), récit consacré à Céline Wachowski, architecte mondialement célèbre confrontée à des accusations de gentrification. Le roman figure dans la première sélection du Goncourt et remporte successivement les prix Décembre et Médicis.

À cette occasion, ActuaLitté avait longuement interrogé la romancière, qui publiait alors sous le nom de Kevin Lambert, sur l'architecture, les privilèges sociaux et les mécanismes de domination. L'entretien abordait également le débat autour du recours à une lectrice de sensibilité lors de l'écriture de son livre, pratique critiquée à l'époque par Nicolas Mathieu.

En 2024 paraît Les Sentiers de neige (Héliotrope au Québec, Le Nouvel Attila en France), sous la signature Kev Lambert. Le roman quitte les milieux fortunés pour suivre deux enfants dans un univers hivernal où l'imaginaire se mêle aux blessures familiales. Le livre reçoit notamment le prix des Horizons imaginaires et le prix littéraire du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2025.

Une œuvre qui poursuit son exploration du corps et de l'identité

Laura-Ève Lambert poursuit parallèlement un travail dans les revues et au théâtre. En 2024, elle publie notamment dans la revue Liberté un texte intitulé Transitionner dans un monde haineux, tandis que son adaptation d'Un cœur habité de mille voix, de Marie-Claire Blais, est portée à la scène à Montréal.

En mars 2026, elle publie Cumul I (Héliotrope au Québec, Grasset en France), un récit conçu autour d'une œuvre de Louise Bourgeois. Une historienne de l'art s'y trouve confrontée à ses contradictions, à la culpabilité et aux interrogations qui traversent son identité. Le texte donne également lieu à une création scénique présentée au Festival international de la littérature, à Montréal, du 29 septembre au 1er octobre 2026, avec Pascale Drevillon, Denis Marleau et Stéphanie Jasmin.

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Cette activité littéraire et artistique s'accompagne depuis plusieurs années de collaborations régulières avec Radio-Canada, notamment comme chroniqueuse culturelle. Le 27 septembre 2026 encore, elle figurait parmi les invités de Tout le monde en parle, émission de la télévision publique québécoise.

Crédits photo : Laura-Ève Lambert (Julia Marois, Héliotrope)

Par Hocine Bouhadjera

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