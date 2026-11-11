Basajaun : la mythologie basque à hauteur d’enfant, en français et en euskara

Comment faire découvrir la mythologie basque aux plus jeunes ? Pour son premier album, Fani a choisi le chemin de l’humour. Dans Basajaun, le grand farceur de la forêt, elle imagine une aventure où les plaisanteries d’un personnage débordant d’énergie viennent perturber le quotidien des animaux. Le livre fait l’objet d’une campagne de financement participatif sur Ulule pour financer son impression.

Une farce, plusieurs points de vue

Lapin, Hérisson et les Renards croisent chacun la route de Basajaun. Lui s’amuse, mais ses compagnons ne partagent pas toujours son enthousiasme. Au fil des rencontres, le décalage entre ses intentions et les émotions des autres devient le moteur du récit. Le personnage apprend progressivement qu’une blague peut blesser, et qu’il est possible de reconnaître ses erreurs et de réparer ses maladresses.

Pensée pour une lecture accompagnée dès 3 ans, l’histoire s’appuie sur une construction répétitive : une nouvelle rencontre permet chaque fois d’aborder autrement la même question. Cette progression invite les enfants à observer les réactions des personnages et offre aux adultes des occasions de parler du respect, des excuses et du plaisir de jouer ensemble. L’humour garde toute sa place dans cette découverte de l’attention aux autres.

Un premier album ancré au Pays basque

Graphiste et illustratrice du Pays basque, Fani signe le texte et les images. Avec ce projet, elle souhaite lancer une collection d’albums consacrés aux personnages de la mythologie basque. Son Basajaun est une réinterprétation destinée à la petite enfance : une porte d’entrée imaginaire vers cet univers, à travers des situations proches des premières expériences de vie en groupe.

Le projet se présente sous la forme de deux éditions distinctes, l’une en français, l’autre en basque. Les familles peuvent ainsi choisir leur langue de lecture. Un feuillet de traduction française accompagnera l’édition en euskara pour permettre aussi aux parents non bascophones de suivre l’histoire avec leurs enfants.

Lire, observer et jouer

L’album est prévu au format carré de 18 × 18 cm, avec 40 pages intérieures et une couverture rigide. Une page présente Basajaun et sa place dans la mythologie basque, pour faire le lien entre le personnage traditionnel et celui de l’histoire. Après le récit, plusieurs activités prolongent la découverte : cherche et trouve, jeu des différences et initiation au dessin de Basajaun.

Des précommandes pour accompagner l’impression

Publié en autoédition sous le nom Darees Studio, ce premier livre est proposé en précommande sur Ulule. La campagne doit contribuer au financement de sa fabrication. Une formule à 19 euros comprend un exemplaire dédicacé, un poster à colorier et un sticker. Des offres sont également prévues pour commander plusieurs exemplaires, notamment à destination des écoles.

La parution est souhaitée pour décembre 2026. Un retrait gratuit à Anglet et une expédition avec frais supplémentaires sont proposés. La campagne permet de découvrir les illustrations, de choisir l’édition souhaitée et de soutenir les premiers pas de cette collection.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :