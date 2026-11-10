Dix ans après Varsovie, Un Week-end à l’Est redécouvre la Pologne

Dix ans après Varsovie, le festival Un Week-end à l’Est retrouve la Pologne pour célébrer son anniversaire. Lorsque Vera Michalski et Brigitte Bouchard ont imaginé cette première édition, en 2016, l’équipe était encore restreinte et les moyens limités, comme souvent lors du lancement d’une manifestation culturelle. Depuis, le rendez-vous a grandi, traversé plusieurs villes d’Europe de l’Est et multiplié les rencontres. Pour cette dixième édition, le choix de Cracovie ouvre un nouveau chapitre polonais.

La directrice artistique connaissait surtout la cité pour son patrimoine et ses attraits touristiques. Deux séjours de préparation, ponctués de visites d’ateliers et de rencontres, ont profondément modifié sa perception. « Pour moi, c’était une ville musée un peu, Cracovie. Alors que pas du tout. C’est une ville très vivante avec beaucoup de jeunes. » Elle y découvre une effervescence artistique portée par des personnalités engagées dans la vie culturelle locale, à l’image de Vera Michalski, avec la maison d’édition Wydawnictwo Literackie, ou de Bartosz Szydłowski, lié au festival de théâtre Divine Comedy.

Derrière les façades historiques, une génération de créateurs travaille à faire vivre la ville. Certains ont connu l’exil, d’autres évoluent entre plusieurs appartenances. L’accueil des réfugiés ukrainiens depuis l’invasion russe ajoute une dimension particulière à cette réalité. Pour ces artistes, la création dépasse parfois la seule expression personnelle. « C’est presque une question de survie pour eux », confie-t-elle.

Deux générations de théâtre, une même ville

Cette vitalité trouve un écho dans la place accordée au spectacle vivant. Krystian Lupa, parrain de cette dixième édition, incarne les liens profonds entre Cracovie et le théâtre polonais. Le metteur en scène entretient avec la ville une relation contradictoire, entre attachement et rejet de sa transformation touristique.

À ses côtés, Katarzyna Kalwat, invitée d’honneur, représente une autre génération. La directrice artistique raconte avoir découvert son travail lors du festival Divine Comedy, à travers Kofman. Double Bind, une pièce inspirée de Rue Ordener, rue Labat, le récit autobiographique de la philosophe française Sarah Kofman.

Le spectacle revient sur son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, entre sa mère juive et la Française qui l’a cachée, dans une histoire marquée par la persécution et le déchirement des appartenances. Une découverte qui l’a profondément touchée. « J’ai trouvé ça bouleversant », confie-t-elle. Le rapprochement de Lupa et Kalwat répond aussi à un désir : confronter deux générations de théâtre, deux manières de travailler la mémoire et ses blessures.

Une littérature qui regarde le vivant

Du côté des lettres, la directrice artistique observe une évolution sensible des écritures polonaises, notamment chez les jeunes autrices. La prose poétique y occupe, selon elle, une place importante, accompagnée d’une attention particulière à l’environnement.

Elle cite notamment Małgorzata Lebda, autrice de Vorace (Noir sur Blanc, 2026), un premier roman où le retour d’une jeune femme dans son village natal, auprès de sa grand-mère mourante, se mêle à une réflexion sur les corps, les animaux et la violence faite au vivant. Agnieszka Szpila emprunte une voie plus débridée avec Octopussy (Notabilia / Noir sur Blanc, 2026), où féminisme et écologie nourrissent une écriture radicale. Ces autrices rappellent, à ses yeux, « l’importance d’être, de vivre en harmonie avec le vivant ».

Autre évolution qu’elle juge réjouissante : la visibilité des écrivaines polonaises traduites, qu’elle estime supérieure à celle observée dans d’autres pays d’Europe de l’Est.

La programmation fait également dialoguer les générations, à l’image de la rencontre entre Ewa Lipska et Małgorzata Lebda, le 21 novembre à la Maison de la poésie. Deux voix distinctes, confrontées à une interrogation commune : quelle place accorder à l’héritage historique, notamment celui de la Seconde Guerre mondiale, sans laisser cette mémoire enfermer les écritures présentes ?

La question traverse les autres disciplines, jusqu’à l’hommage rendu à Tadeusz Kantor avec l’exposition La Classe morte, présentée à la Bibliothèque polonaise de Paris.

Le partage, malgré les années

Avec 150 invités, 65 événements et 30 lieux partenaires, Un Week-end à l’Est a changé d’échelle. Pourtant, la proximité entre artistes et spectateurs reste essentielle. Petites salles, librairies, galeries et discussions après les spectacles constituent une part importante de l’identité de la manifestation.

La place accordée au reportage littéraire témoigne également de cette volonté d’interroger le monde contemporain. Le festival accueille notamment W.L. Tochman, auteur de Dolphins and Beelzebub (Wydawnictwo Literackie, 2026), consacré aux souffrances animales provoquées par la guerre en Ukraine. Une manière d’aborder les conflits à travers leurs conséquences les moins visibles, sans céder au sensationnalisme.

Au fil des années, une conviction s’est imposée. Chaque ville visitée vient défaire les certitudes de l’équipe. « J’ai toutes sortes d’idées préconçues, mais je suis obligée de tout déconstruire », reconnaît la cofondatrice du festival.

Pour la suite, elle cite Tirana, en Albanie, comme prochaine destination. L’ambition demeure : explorer des scènes culturelles encore peu familières au public français et favoriser des rencontres susceptibles de déboucher sur de nouvelles collaborations, expositions ou possibilités de diffusion.

Faire découvrir, plutôt que confirmer ce que l’on connaît déjà. Dix ans après Varsovie, cet esprit de curiosité reste au cœur d’Un Week-end à l’Est.

Crédits Photos : Brigitte Bouchard

Par Inès Lefoulon

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