Kali-Jane, Allèlie de la Fugue : naissance d’un genre, la mutasy

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Le 13/11/2026 à 17:04 par Projet Ulule
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13/11/2026 à 17:04
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Sébastien Bellanger, fait une promesse artistique où l’étrange et le merveilleux naîtront des plastiques et maltraitances que nous faisons subir au vivant, mais aussi de sa résilience et ses bifurcations.
Mais avant tout, Kali-Jane est une gamine : une gadjelíne. Pour elle, nous ne sommes que de vagues et lointaines légendes contées autour du feu – même pas les meilleures. L’écriture a disparu, c’est la posthistoire. Du haut de ses six ans, elle fugue, héroïne, part s’amuser à sauver les autres, à commencer par sa Dame, une biche au sang dragon. Nous plongeons avec elle dans la jungle, en plein automne tropical. Car Kali-Jane est en guerre contre cette fichue nature qui lui prend ceux qu’elle aime.
Roman sur l’enfance, j’ai voulu que celle-ci fasse jungle et déborde. Chaotique, dense, foisonnante. Oui, dans Kali-Jane tout déborde. Les lianes débordent, les phrases débordent, Kali-Jane déborde, elle déborde du cadre que lui imposent les adultes de sa tribu, ses mots débordent sur mon écriture, contaminent la narration comme le plastique les rivières, Kali-Jane déborde jusqu’aux normes que l’on impose aux héroïnes.
Roman sur l’enfance, Kali-Jane ne grandira pas forcément. L’essentiel est de capter la vie, celle qui ne tient pas en place. C’est peut-être là tout l’enjeu d’une mutasy. Elle doit pour cela se jouer des frontières, briser nos douanes.
Dans Kali-Jane tout est hybride : l’on se sème des fleurs dans l’arc des sourcils, il y volent des moineaux-libellules, les ronces électrocutent et les biches ont des bois. La langue des personnages a elle aussi changé à force de voyages : emprunts créoles, roms, sanskrits, le tout craché comme un noyau de cerise par la bouche insolente d’une petite fille. L’odyssée est intime et la poésie barbare.
L’histoire de Kali-Jane ne se déploiera pas en tomes, mais en dix allèlies (de « allèle » variante d’un gène impliquée dans les mutations et de « Allez, lis ! » oui, Kali-Jane a de l’humour). Bien qu’elles racontent une seule et même épopée, les dix allèlies seront pensées chacune comme un geste artistique distinct.
Après six années de préparation pour l’ensemble du projet, la deuxième allèlie est actuellement en réécriture, la conclusion est prévue pour 2030. L’œuvre s’ouvre aujourd’hui par l’Allèlie de la Fugue. Invitation enfantine au départ. Liberté sauvage pour ligne d’horizon. Rêver comme acte de rébellion. Elle paraîtra dans une édition de 146 pages, au format roman (à la française, soit 14,8 x 21,0), imprimée sur papier bouffant de 80g/m2.
Les précommandes de Kali-Jane – Allèlie de la Fugue sont ouvertes sur Ulule depuis le 15 octobre 2026, jusqu’au 27 novembre. Les livres sont prévus pour Noël, sous réserve de la réussite de la campagne et du respect du calendrier de fabrication.
C’est un financement participatif, alors, vous l’aurez compris, vous êtes tous conviés à sa fugue. Vous ne pouvez pas la manquer : elle porte une carapace à dos en guise de baluchon.
Retrouvez cette campagne sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
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Le romancier franco-algérien Kamel Daoud, prix Goncourt 2024 pour Houris (Gallimard), a été condamné ce mardi 10 novembre à cinq ans de prison ferme par un tribunal d'Oran. La psychiatre Aïcha Dahdouh, son épouse dont il est en instance de divorce, écope de la même peine. Au cœur du dossier, les accusations de Saâda Arbane, rescapée du terrorisme, qui reproche à l'écrivain d'avoir utilisé son histoire intime sans son consentement. Une affaire déjà marquée par plusieurs procédures en Algérie et en France.
10/11/2026, 17:49
Exclusif - Arrivé tardivement dans la course à la reprise d’Eilean Books, entré en redressement judiciaire, le groupe de Xavier Niel, NJJ Médias, a présenté son projet. Au menu, une prise de participation majoritaire, un financement initial de 2 millions d’euros et la suppression de 15 postes sur 22. Et deux s'offrent aux créanciers, dont une impliquant d’abandonner 70 % des sommes dues. Le tribunal aura à trancher.
10/11/2026, 16:34
Frédéric Boilet est mort ce mardi 10 novembre 2026, à Paris, à l'âge de 66 ans. Auteur de Tôkyô est mon jardin et de L'Épinard de Yukiko, il avait fait de son travail entre la France et le Japon une aventure artistique et éditoriale singulière. Adaptateur de Quartier lointain de Jirô Taniguchi, défenseur du manga d'auteur et fondateur de la collection Sakka chez Casterman, il laisse une œuvre attachée au quotidien, à l'intime et à la rencontre des cultures.
10/11/2026, 15:55
Quatre ans après ses déclarations sur les musulmans et le « grand remplacement », Michel Houellebecq est mis en examen pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Une nouvelle étape judiciaire dans une affaire que l'écrivain pensait avoir apaisée après une rencontre avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Mais toutes les plaintes n'avaient pas été retirées, et ses explications publiées en 2023 n'ont visiblement pas refermé le dossier.
10/11/2026, 15:23
Exclusif — Depuis la mi-octobre, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a inséré dans son règlement général des aides financières un conditionnement de leur versement à « l'intervention d'au moins un auteur ». Ces dispositions, pensées afin d'éviter de subventionner des projets totalement générés par l'intelligence artificielle, ont été saluées par les organisations d'auteurs et organismes de gestion collective. Le Centre national du livre (CNL) travaille sur de semblables garde-fous.
10/11/2026, 15:19
Les éditions Zulma renforcent leur équipe avec l'arrivée de Marie Samson, désormais chargée des relations libraires. La maison indépendante, dirigée par Laure Leroy, annonce également un accès direct aux épreuves numériques de ses prochains ouvrages, afin d'en prendre connaissance avant leur parution.
10/11/2026, 12:58
Une médiathèque à 300 mètres du collège, des dizaines de lieux de lecture alentour et, pourtant, des adolescents qui peinent à trouver leur place. Présentée le 10 novembre 2026, une enquête de Lecture Jeunesse menée auprès de 19 collégiens ruraux révèle un décalage entre les ressources disponibles et les pratiques des jeunes. Horaires, transports, choix des ouvrages, habitudes familiales : les obstacles dépassent largement la simple distance jusqu’à la bibliothèque.
10/11/2026, 12:47
Exclusif - Placées en liquidation judiciaire en fin d'année 2025, les éditions møtus ont trouvé un nouvel horizon avec un rachat par le groupe luxembourgeois Sansolano Média, annoncé en mai dernier. Mais les perspectives ne seraient plus si engageantes, d'après les témoignages de plusieurs auteurices-illustrateurices. Le repreneur, de son côté, défend son projet, pointant les conséquences de « défis juridiques et matériels ».
10/11/2026, 12:29
Sept mois après l’éviction d’Olivier Nora, Hachette Livre nomme Lise Boëll directrice générale déléguée de Grasset. L’éditrice d’Éric Zemmour, de Jordan Bardella et de Sarah Knafo conserve parallèlement la présidence de Fayard. Elle épaulera Jean-Christophe Thiery, dirigeant historique de l’entourage de Vincent Bolloré. Pour les écrivains qui dénonçaient une reprise en main idéologique, le message a le mérite d’être limpide : Hachette leur donne raison.
09/11/2026, 18:30
Condamné ce lundi 9 novembre à 10 ans et six mois de prison pour viol et agressions sexuelles, Russell Brand voit aussi ses ouvrages retirés de la vente par plusieurs grandes maisons britanniques. Pan Macmillan, Hodder & Stoughton et HarperCollins tournent la page, tandis qu'un prix ittéraire décerné en 2008 lui est retiré. Une rupture qui prolonge un conflit éditorial autour d’un contrat de 575.000 £, soit près de 690.000 €, et deux manuscrits jamais livrés...
09/11/2026, 16:05
Le Livre de Poche annonce l'arrivée de Garance Pautot au poste d'éditrice chargée des romans policiers et des thrillers. Elle succède à Alix Orhon. Passée par Dunod et Robert Laffont, la nouvelle recrue intègre le service éditorial dirigé par Zoé Niewdanski.
09/11/2026, 15:41
Après huit années à la rédaction en chef de la revue TOPO, Thomas Cadène rejoint les éditions Futuropolis comme directeur éditorial. Scénariste, auteur de bande dessinée et spécialiste du récit graphique, il prend la tête d'une maison historique du 9e art, quelques mois après le départ de Sébastien Gnaedig pour le groupe Delcourt.
09/11/2026, 13:13
Une nouvelle possibilité d'adoption se profile pour la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, à l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste l'a en effet inscrite au programme de journée d'initiative parlementaire, le 19 novembre prochain.
09/11/2026, 10:40
À Saint-Jacques-de-Compostelle, NUMAX vient de recevoir le prix Librería Cultural 2026, décerné par la Confédération espagnole des associations de libraires. Cette coopérative galicienne, qui partage ses locaux avec une salle de cinéma, ne dispose que de 45 m² consacrés à la vente de livres. Le jury a distingué un projet où la librairie, la programmation artistique et la défense de la langue galicienne participent d'une même activité culturelle.
08/11/2026, 13:58
Le Canada annonce 5 millions de dollars supplémentaires par an pour le Fonds du livre à partir de 2027-2028. Les éditeurs francophones saluent une aide désormais permanente, après un budget 2025 décevant. Mais la progression réelle par rapport aux crédits actuels sera plus modeste, et très éloignée des besoins chiffrés par la profession.
08/11/2026, 08:19
Publié au Japon le 3 juillet 2026, L'histoire de Kaho, dernier roman de Haruki Murakami, arrivera dans les librairies anglophones en septembre 2027. Knopf a acquis les droits pour les États-Unis, Harvill pour le Royaume-Uni et le Commonwealth, et Doubleday Canada pour le marché canadien. Aucune date de traduction française n'a encore été confirmée.
07/11/2026, 11:15
Une boutique de mangas née d’une reconversion, un salon de thé rempli de livres d’occasion, une librairie-café installée dans un centre-ville rénové : les commerces du livre ne manquent pas d’idées pour attirer les lecteurs. Mais derrière ces ouvertures, deux autres histoires rappellent que la durée et la transmission comptent tout autant. Tour de France, par la presse régionale, de cinq librairies à des moments bien différents de leur existence.
07/11/2026, 09:45
Une figure fondatrice du jeu de rôle français disparaît. Pierre Rosenthal, créateur de SimulacreS et d'Athanor, ancien rédacteur en chef adjoint de Casus Belli et auteur de plusieurs livres-jeux, est mort à 65 ans. On lui doit aussi un mot entré dans le langage courant : « rôliste ». L'illustrateur Gilles Francescano, qui lui rend hommage, salue un homme « si délicat et si discret », dont l'influence a largement dépassé les tables de jeu.
06/11/2026, 17:49
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