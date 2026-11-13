Kali-Jane, Allèlie de la Fugue : naissance d’un genre, la mutasy

Sébastien Bellanger, fait une promesse artistique où l’étrange et le merveilleux naîtront des plastiques et maltraitances que nous faisons subir au vivant, mais aussi de sa résilience et ses bifurcations.

Mais avant tout, Kali-Jane est une gamine : une gadjelíne. Pour elle, nous ne sommes que de vagues et lointaines légendes contées autour du feu – même pas les meilleures. L’écriture a disparu, c’est la posthistoire. Du haut de ses six ans, elle fugue, héroïne, part s’amuser à sauver les autres, à commencer par sa Dame, une biche au sang dragon. Nous plongeons avec elle dans la jungle, en plein automne tropical. Car Kali-Jane est en guerre contre cette fichue nature qui lui prend ceux qu’elle aime.

Roman sur l’enfance, j’ai voulu que celle-ci fasse jungle et déborde. Chaotique, dense, foisonnante. Oui, dans Kali-Jane tout déborde. Les lianes débordent, les phrases débordent, Kali-Jane déborde, elle déborde du cadre que lui imposent les adultes de sa tribu, ses mots débordent sur mon écriture, contaminent la narration comme le plastique les rivières, Kali-Jane déborde jusqu’aux normes que l’on impose aux héroïnes.

Roman sur l’enfance, Kali-Jane ne grandira pas forcément. L’essentiel est de capter la vie, celle qui ne tient pas en place. C’est peut-être là tout l’enjeu d’une mutasy. Elle doit pour cela se jouer des frontières, briser nos douanes.

Dans Kali-Jane tout est hybride : l’on se sème des fleurs dans l’arc des sourcils, il y volent des moineaux-libellules, les ronces électrocutent et les biches ont des bois. La langue des personnages a elle aussi changé à force de voyages : emprunts créoles, roms, sanskrits, le tout craché comme un noyau de cerise par la bouche insolente d’une petite fille. L’odyssée est intime et la poésie barbare.

L’histoire de Kali-Jane ne se déploiera pas en tomes, mais en dix allèlies (de « allèle » variante d’un gène impliquée dans les mutations et de « Allez, lis ! » oui, Kali-Jane a de l’humour). Bien qu’elles racontent une seule et même épopée, les dix allèlies seront pensées chacune comme un geste artistique distinct.

Après six années de préparation pour l’ensemble du projet, la deuxième allèlie est actuellement en réécriture, la conclusion est prévue pour 2030. L’œuvre s’ouvre aujourd’hui par l’Allèlie de la Fugue. Invitation enfantine au départ. Liberté sauvage pour ligne d’horizon. Rêver comme acte de rébellion. Elle paraîtra dans une édition de 146 pages, au format roman (à la française, soit 14,8 x 21,0), imprimée sur papier bouffant de 80g/m2.

Les précommandes de Kali-Jane – Allèlie de la Fugue sont ouvertes sur Ulule depuis le 15 octobre 2026, jusqu’au 27 novembre. Les livres sont prévus pour Noël, sous réserve de la réussite de la campagne et du respect du calendrier de fabrication.

C’est un financement participatif, alors, vous l’aurez compris, vous êtes tous conviés à sa fugue. Vous ne pouvez pas la manquer : elle porte une carapace à dos en guise de baluchon.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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