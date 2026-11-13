Suppdonn : La saga d'urban fantasy écrit comme une série TV

Suppdonn est une saga d’urban-fantasy en quatre tomes dont le premier s’est déjà écoulé à presque 1500 exemplaires ! Après la sortie des deux premiers tomes, Aurore Vasselin-Lesca a lancé les précommandes du troisième sur Ulule.

L’objectif initial est atteint en moins d’une heure trente ! À dix jours de la fin de la campagne, la campagne affiche déjà 313% de financement et quatre paliers ont été débloqués, permettant d'enrichir progressivement les éditions proposées (numérique, brochée et reliée) et d’ajouter des goodies dans chaque colis.

Avec ce troisième tome, Aurore Vasselin-Lesca continue de s’entourer de professionnelles pour offrir un roman le plus abouti possible : bêta-lectrices professionnelle et bénévoles, correctrice, lectrice sensible, maquettiste et illustratrices, ce ne sont pas moins d’une quinzaine de personnes qui ont travaillé sur ce livre !

À l’ère où l’utilisation de l’intelligence artificielle ne cesse de s’étendre, l’autrice souhaite montrer à quel point faire appel à de vrais humains est bien plus qualitatif et éthique, surtout en mettant en avant le travail de femmes francophones passionnées !

La particularité de la saga Suppdonn est qu’elle est écrite comme une série télévisée, que ce soit dans la narration, le rythme ou l’écriture très visuelle. Nombreux sont les lecteurs à le souligner dans leurs avis lecture. Il faut dire qu’avec une passion pour les films et les séries, et ayant même travaillé quelques années en production audiovisuelle, l’autrice en est fortement influencée !

Elle jongle avec les différents points de vue, les transitions d’une scène à une autre et les procédés littéraires comme si elle tenait une caméra. Tout est conçu pour immerger les lecteurs dans des aventures dignes des séries télévisées des années 2000-2010, telles que Lost, Sense8 ou Heroes.

Suppdonn, de quoi ça parle ?

Dans un monde semblable au nôtre, et plus particulièrement à Londres, on suit plusieurs personnages principaux qui se découvrent un don, tel que celui de créer des illusions, de la glace, supprimer la peur ou la douleur. Si certains n’échangeraient le leur pour rien au monde, d’autres le considèrent comme une malédiction créant une cible derrière leur dos.

En effet, les Suppdonns (nom qu’on leur donne) sont traqués par une organisation prête à tout pour les exterminer. Pour survivre, certains choisissent de se regrouper, d’autres de se débrouiller seuls. Existe-t-il une bonne et une mauvaise stratégie ? Les Suppdonns le découvriront au gré des histoires d’amour, d’amitié et de famille, mais aussi au rythme des découvertes sur les mystères entourant leurs dons. Ce qui commence comme une quête de survie devient finalement une quête d’acceptation de soi, de sa différence et de celle des autres.

Si Suppdonn rappelle les histoires de super-héros et notamment des X-Men, elle met pourtant en scène des gens normaux qui se considèrent plutôt comme des super-humains. L’autrice étant aussi passionnée par la psychologie, se spécialisant en MBTI et en astro-psychologie, elle a travaillé longuement ses personnages pour les rendre crédibles, avec des motivations et une évolution cohérente, et ainsi les rendre réels dans l’esprit des lecteurs.

Une autre des forces de l’autrice est sans aucun doute le worldbuilding qu’elle a imaginé autour du système de magie aussi original qu’unique. Ce dernier possède un principe très simple, mais renferme de nombreux mystères qu’on ne soupçonne pas forcément dès le premier tome.

Dans le tome 2, des découvertes viennent titiller la curiosité des personnages autant que celle des lecteurs, et le tome 3 fournit de nouveaux éléments de réponses... ou de nouvelles questions ! Tout est pensé dans les moindres détails, si bien que l’autrice a fait appel à une consultante scientifique pour valider ses réflexions et ainsi donner de la crédibilité à ce système de magie.

Ne ratez pas les précommandes Ulule où vous pourrez vous procurer les tomes 1, 2 et/ou 3 de la saga.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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