De Saxus : le sauvetage de Xavier Niel a un prix, voire un coût

Ce 28 octobre, la maison sortait de son mutisme pour annoncer la venue d’un nouvel actionnaire : Hachette et Univers Poche, qui s’étaient portés candidats ont quitté le ring, de même que Média Participations également sorti du jeu… ne restait donc que NJJ Médias, la société de Xavier Niel.

« Un nouvel actionnaire entre au capital d’Eilean Books, la maison qui porte De Saxus. Et avec lui, ce sont de nouvelles perspectives qui s’ouvrent à nous, de grandes ambitions qui prennent forme et surtout, un avenir que nous envisageons avec un enthousiasme et une confiance retrouvés », indiquait la structure sur Facebook.

C’était peut-être mettre la charrue avant les boeufs : certes, un partenaire se dégage, mais l’opération reste soumise à à l’appréciation du tribunal.

Le Projet d’investissement de la SAS NJJ Médias, consulté par ActuaLitté, porte un discours un peu moins festif : quinze licenciements, sept salariés conservés et plus de 5,5 millions d’euros de passif à traiter. Pour De Saxus, Roncière et Komikku, les trois labels du groupe Eilean Books entré en redressement judiciaire le 24 juin dernier, l’addition sera salée.

Mais l’approche de Xavier Niel, qui s’est déclaré début octobre, présente des aspects clairs : conserver la société, modifier son actionnariat et rééchelonner ses dettes.

Deux euros pour 50,4 % du capital, quinze emplois supprimés

La SAS NJJ Médias prévoit de racheter 126 des 250 parts sociales, soit 50,4 % du capital, pour deux euros symboliques. Volodymyr Feshchuk céderait 60 parts et le gérant Sami Rioult, 66. Chacun conserverait 24,8 % de l’entreprise. Le transfert des titres du dirigeant reste soumis à l’autorisation du tribunal.

Mais le sauvetage nécessitera des injections d'espèces sonnantes et trébuchantes : la holding versera 2 millions € d’apport initial en compte courant d’associé, une fois le plan adopté. Et d’autres versements sont envisagés, pour un financement total évalué entre 2,5 et 3,5 millions €.

Sur les 22 CDI, sept postes seraient conservés. Les quinze licenciements économiques, prévus dans le mois suivant l’éventuelle adoption du plan, représentent plus des deux tiers de l’effectif. Leur coût est estimé à 335 000 euros, avec intervention de l’AGS dans les conditions légales.

Conséquence immédiate : moins de livres, externalisation ou mutualisation de certains postes (graphisme, community management et une partie de la production). « Il ne s’agit à aucun moment de demander à sept personnes d’accomplir le travail de vingt-deux », indique clairement le document.

Aucun licenciement économique n’interviendrait durant les deux années suivant la mise en place du projet qui étend sur la même durée une priorité à la réembauche. En se projetant sur les deuxième et troisième exercices, quatre créations de postes sont également annoncées.

Des millions de dettes et deux options pour les créanciers

Reste que les comptes d’Eilean Books font triste, très triste mine : sur l’exercice de quinze mois clos en mars 2025, le chiffre d’affaires grimpe à 11,62 millions € pour 722.055 € de perte nette. Sur les douze mois suivants, le CA se solde à 8,82 millions, et 2,03 millions de pertes. Au total, les créances totalisées au 4 novembre 2026 s’élèvent à 4,88 millions €.

Le passif retenu pour établir le plan atteint 5,55 millions, notamment après prise en compte de dettes envers des auteurs, traducteurs et agents littéraires étrangers.

Conclusion, deux options sont posées sur la table : percevoir 30 % de la créance admise le 15 juin 2027 — ou dans le mois suivant son admission définitive si elle intervient plus tard — en renonçant aux 70 % restants ; ou obtenir un remboursement intégral en sept annuités progressives de 5 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 20 % et 25 %.

Les deux options concernent les créanciers privilégiés, bénéficiant d'une priorité légale de paiement, et les créanciers chirographaires, dépourvus de garantie particulière, sous réserve des régimes spécifiques applicables à certaines dettes. Pour établir ses prévisions, Eilean Books suppose qu'un tiers des créanciers concernés, représentant 40 % des sommes soumises à ces modalités, choisiraient le remboursement rapide de 30 %, assorti de l'abandon du solde

Pour les créances salariales superprivilégiées, les petites créances et les dettes publiques, des règles particulières sont instaurées.

Pour complet que semble le projet, tant dans les perspectives de redressement que les garanties annoncées, il n’a pas reçu un blanc-seing du mandataire judiciaire : ce dernier pointe qu’un règlement à 30 % entraîne un abandon « particulièrement significatif du passif déclaré » et émet un avis réservé. Au tribunal des activités économiques de Paris désormais de trancher.

Crédits photo : © Eilean Books

Par Nicolas Gary

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