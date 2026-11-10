Frédéric Boilet, pionnier du manga d'auteur en France, est mort

« J'ai la tristesse de vous annoncer le décès de mon grand ami Frédéric Boilet. » C'est par ces mots que Benoît Peeters annonce la disparition du dessinateur et scénariste, survenue à la Maison Jeanne Garnier, dans le 15e arrondissement de Paris. Né à Épinal en 1960, Frédéric Boilet était gravement malade depuis le printemps dernier.

Dans un témoignage qui retrace plus de 40 années d'amitié et de création, Benoît Peeters revient sur un parcours qui aura contribué à rapprocher la bande dessinée franco-belge et le manga japonais, bien au-delà des échanges commerciaux entre les deux pays. Car Frédéric Boilet fut autant un auteur qu'un passeur, attentif aux œuvres que le public français ne connaissait pas encore, rappelle le scénariste des Cités obscures.

Une rencontre à Angoulême, puis le Japon

Leur première rencontre remonte à janvier 1985, au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Frédéric Boilet, ancien étudiant des Beaux-Arts de Nancy, a commencé sa carrière avec La Nuit des Archées, paru chez Bayard Presse en 1983 sur un scénario de Guy Deffeyes, avant de collaborer avec René Durand sur Les Veines de l'Occident, chez Glénat.

Avec Le Rayon vert (Magic Strip, 1987), puis 36 15 Alexia (Les Humanoïdes associés, 1990), il s'engage dans une bande dessinée plus personnelle, nourrie de photographies, de vidéos et d'expériences vécues. Frédéric Boilet se rend au Japon, muni d'un caméscope et d'un appareil photographique. À son retour, les deux hommes travaillent à partir des images, des notes et des situations recueillies pendant le voyage. Ils repartent ensuite ensemble pour préciser leur récit.

De cette méthode naît Love Hotel (Casterman, 1993), qui raconte les mésaventures d'un jeune Français désorienté au Japon. Suivront Tôkyô est mon jardin (Casterman, 1997) et Demi-tour (Dupuis, 1997), trois albums élaborés avec Benoît Peeters.

Pour Tôkyô est mon jardin, Boilet Frédéric séjourne au Japon, apprend la langue, s'initie à la calligraphie et nourrit son personnage de ses propres expériences. « Nous construisions l'histoire à distance en utilisant de nombreux éléments de son vécu. Aider Frédéric à choisir entre les aventures si diverses qu'il me rapportait fut mon premier travail. Il m'appelait de façon amusante son “garde-fou” », raconte Benoît Peeters.

Une méthode que Frédéric Boilet désignait, empruntant l'expression à François Truffaut, comme « la vérification par la vie » : confronter le récit à l'expérience, jusque dans les détails les plus ordinaires.

Avec Demi-tour, les deux auteurs transportent cette démarche en France : l'action se déroule à la gare de Dijon, pendant la nuit du second tour de l'élection présidentielle de 1995, remporté par Jacques Chirac. Le cadre politique sert de toile de fond à la rencontre éphémère de deux personnages que tout semble opposer.

Frédéric Boilet appartient alors à l'Atelier des Vosges, collectif parisien qui rassemble notamment Emmanuel Guibert, Joann Sfar, Christophe Blain et David B.

L'Épinard de Yukiko, ou l'intimité à hauteur de regard

En 2001, Frédéric Boilet publie en solo L'Épinard de Yukiko chez Ego comme X. L'album, consacré à une relation amoureuse au Japon, devient l'une des œuvres emblématiques de sa démarche. Le dessin s'appuie sur des images vidéo, tandis que le récit privilégie les gestes, les regards et les instants apparemment insignifiants.

Benoît Peeters n'hésite pas à le désigner comme son plus bel album : « L'usage de la vidéo, dont Frédéric Boilet se servait comme d'un carnet de notes, et l'attention minutieuse portée aux détails d'une relation amoureuse donnent à ce livre une délicatesse et une justesse extrêmes. Toute l'histoire est racontée en caméra subjective, la présence du narrateur ne se laissant que deviner dans les images. »

Et d'ajouter : « Le projet est de capter des instants intermédiaires, des gestes ébauchés, de saisir un être dans sa singularité, un visage et un corps dans leurs particularités, choses dont la bande dessinée classique s'était fort peu préoccupée. »

Publié simultanément en France et au Japon, L'Épinard de Yukiko illustre cette recherche d'une narration débarrassée des frontières habituelles entre les traditions graphiques. L'ouvrage sera traduit dans plusieurs langues, puis réédité dans une version revue et augmentée aux Impressions nouvelles en 2017.

Le rôle décisif de Quartier lointain

Une autre contribution de Frédéric Boilet à l'histoire de l'édition française se joue auprès de Jirô Taniguchi. Les deux artistes se connaissent depuis les années 1990. Dès 1996, le mangaka japonais participe à Tôkyô est mon jardin, dont il réalise les trames grises avec ses assistants.

En retour, Frédéric Boilet fait découvrir à Benoît Peeters un ouvrage encore inédit en France : Haruka-na machi e, futur Quartier lointain. Ce dernier suggère de l'intégrer aux premiers titres de la collection « Écritures », alors en préparation chez Casterman.

Mais Taniguchi souhaite initialement conserver le sens de lecture japonais. Benoît Peeters estime qu'une lecture occidentale faciliterait l'accès de l'œuvre à un public adulte peu familier des mangas. Frédéric Boilet propose alors bien davantage qu'une simple inversion des pages. « Frédéric a expliqué à Taniguchi qu'il voulait non seulement traduire l'album en rendant justice à son sens du dialogue, mais aussi réaliser une véritable adaptation graphique au lieu de simplement retourner les planches. Frédéric a fait un vrai travail d'auteur en s'y consacrant pendant de longs mois. Le résultat est magnifique, graphiquement comme littérairement, et a joué un rôle important dans l'immense succès de Quartier lointain. »

Publié chez Casterman à partir de 2002, Quartier lointain bénéficie d'une traduction réalisée avec Kaoru Sekizumi et d'une adaptation graphique assurée par Frédéric Boilet. Il retravaille les images pour préserver leur cohérence dans le sens de lecture français, sans se contenter de les reproduire en miroir.

Ce travail accompagne la reconnaissance française de Jirô Taniguchi, dont l'œuvre touche progressivement un lectorat dépassant largement les amateurs de manga. Quartier lointain reçoit notamment le prix du scénario au Festival d'Angoulême en 2003.

La Nouvelle Manga, bien davantage qu'une étiquette

Le 12 août 2001, Frédéric Boilet signe son Manifeste de la Nouvelle Manga, dans lequel il défend une autre perception de la bande dessinée venue du Japon.

À ses yeux, la production japonaise ne saurait être réduite aux séries destinées aux adolescents, alors largement associées au manga dans l'imaginaire français. Il revendique l'existence d'une bande dessinée d'auteur, capable de raconter la vie quotidienne, les relations humaines et les expériences intimes.

Son manifeste propose ainsi une distinction volontaire entre « du » manga, produit commercial souvent destiné à la jeunesse, et « la » manga, conçue comme « une BD japonaise d'auteur, adulte et universelle, parlant des hommes et des femmes, de leur quotidien ». Cette démarche s'incarne notamment dans l'Événement Nouvelle Manga, organisé à Tokyo à l'automne 2001.

De 2004 à 2008, Frédéric Boilet crée et dirige chez Casterman les collections Sakka et Sakka Auteurs, qui contribuent à faire connaître en France des artistes tels que Kyôko Okazaki, Kiriko Nananan, Kan Takahama ou Satoshi Kon.

Son travail de traduction et d'adaptation concerne également Yoshiharu Tsuge. Avec Kaoru Sekizumi, il participe à la version française de L'Homme sans talent, publié chez Ego comme X en 2004, puis réédité par Atrabile. La disparition de Kiriko Nananan, annoncée au début de l'année 2026, avait déjà rappelé l'importance de cette génération dans le renouvellement du regard porté sur le manga en France.

Les dernières années, loin du bruit de l'édition

À son retour du Japon, à la fin de l'année 2008, Frédéric Boilet s'éloigne progressivement du milieu de la bande dessinée. Installé dans les Vosges, il accompagne notamment Aurélia Aurita dans la création de Fraise et Chocolat et de Vivi des Vosges, paru en 2011 aux Impressions nouvelles.

En 2014, il publie chez le même éditeur 286 jours, récit photographique conçu avec l'artiste espagnole Laia Canada. Un prolongement de son intérêt pour l'image photographique, déjà au cœur de ses premières recherches narratives.

Dans les dernières lignes de son hommage, Benoît Peeters quitte les considérations artistiques pour retrouver l'ami : « À son retour du Japon, Frédéric s'est éloigné du monde de la bande dessinée. Dans sa jolie maison des Vosges, il a accompagné Aurélia Aurita dans la création de Fraise et Chocolat et Vivi des Vosges, puis réalisé 286 jours, un étonnant récit photographique en collaboration avec Laia Canada. La cuisine le passionnait : tous ses amis se souviennent de son accueil généreux. » Et de conclure : « Nous sommes nombreux à le pleurer. »

Crédits photo : Frédéric Boilet lors d’une séance de dédicaces à la Fnac Saint-Lazare, à Paris, organisée à l’occasion de la sortie de son album L’Apprenti Japonais (Georges Seguin, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

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