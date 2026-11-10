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Frédéric Boilet, pionnier du manga d'auteur en France, est mort

Frédéric Boilet est mort ce mardi 10 novembre 2026, à Paris, à l'âge de 66 ans. Auteur de Tôkyô est mon jardin et de L'Épinard de Yukiko, il avait fait de son travail entre la France et le Japon une aventure artistique et éditoriale singulière. Adaptateur de Quartier lointain de Jirô Taniguchi, défenseur du manga d'auteur et fondateur de la collection Sakka chez Casterman, il laisse une œuvre attachée au quotidien, à l'intime et à la rencontre des cultures. 

Le 10/11/2026 à 15:55 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

10/11/2026 à 15:55

Hocine Bouhadjera

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« J'ai la tristesse de vous annoncer le décès de mon grand ami Frédéric Boilet. » C'est par ces mots que Benoît Peeters annonce la disparition du dessinateur et scénariste, survenue à la Maison Jeanne Garnier, dans le 15e arrondissement de Paris. Né à Épinal en 1960, Frédéric Boilet était gravement malade depuis le printemps dernier.

Dans un témoignage qui retrace plus de 40 années d'amitié et de création, Benoît Peeters revient sur un parcours qui aura contribué à rapprocher la bande dessinée franco-belge et le manga japonais, bien au-delà des échanges commerciaux entre les deux pays. Car Frédéric Boilet fut autant un auteur qu'un passeur, attentif aux œuvres que le public français ne connaissait pas encore, rappelle le scénariste des Cités obscures.

Une rencontre à Angoulême, puis le Japon

Leur première rencontre remonte à janvier 1985, au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Frédéric Boilet, ancien étudiant des Beaux-Arts de Nancy, a commencé sa carrière avec La Nuit des Archées, paru chez Bayard Presse en 1983 sur un scénario de Guy Deffeyes, avant de collaborer avec René Durand sur Les Veines de l'Occident, chez Glénat. 

Avec Le Rayon vert (Magic Strip, 1987), puis 36 15 Alexia (Les Humanoïdes associés, 1990), il s'engage dans une bande dessinée plus personnelle, nourrie de photographies, de vidéos et d'expériences vécues. Frédéric Boilet se rend au Japon, muni d'un caméscope et d'un appareil photographique. À son retour, les deux hommes travaillent à partir des images, des notes et des situations recueillies pendant le voyage. Ils repartent ensuite ensemble pour préciser leur récit.

De cette méthode naît Love Hotel (Casterman, 1993), qui raconte les mésaventures d'un jeune Français désorienté au Japon. Suivront Tôkyô est mon jardin (Casterman, 1997) et Demi-tour (Dupuis, 1997), trois albums élaborés avec Benoît Peeters.

Pour Tôkyô est mon jardin, Boilet Frédéric séjourne au Japon, apprend la langue, s'initie à la calligraphie et nourrit son personnage de ses propres expériences. « Nous construisions l'histoire à distance en utilisant de nombreux éléments de son vécu. Aider Frédéric à choisir entre les aventures si diverses qu'il me rapportait fut mon premier travail. Il m'appelait de façon amusante son “garde-fou” », raconte Benoît Peeters.

Une méthode que Frédéric Boilet désignait, empruntant l'expression à François Truffaut, comme « la vérification par la vie » : confronter le récit à l'expérience, jusque dans les détails les plus ordinaires.

Avec Demi-tour, les deux auteurs transportent cette démarche en France : l'action se déroule à la gare de Dijon, pendant la nuit du second tour de l'élection présidentielle de 1995, remporté par Jacques Chirac. Le cadre politique sert de toile de fond à la rencontre éphémère de deux personnages que tout semble opposer.

Frédéric Boilet appartient alors à l'Atelier des Vosges, collectif parisien qui rassemble notamment Emmanuel Guibert, Joann Sfar, Christophe Blain et David B. 

L'Épinard de Yukiko, ou l'intimité à hauteur de regard

En 2001, Frédéric Boilet publie en solo L'Épinard de Yukiko chez Ego comme X. L'album, consacré à une relation amoureuse au Japon, devient l'une des œuvres emblématiques de sa démarche. Le dessin s'appuie sur des images vidéo, tandis que le récit privilégie les gestes, les regards et les instants apparemment insignifiants.

Benoît Peeters n'hésite pas à le désigner comme son plus bel album : « L'usage de la vidéo, dont Frédéric Boilet se servait comme d'un carnet de notes, et l'attention minutieuse portée aux détails d'une relation amoureuse donnent à ce livre une délicatesse et une justesse extrêmes. Toute l'histoire est racontée en caméra subjective, la présence du narrateur ne se laissant que deviner dans les images. »

Et d'ajouter : « Le projet est de capter des instants intermédiaires, des gestes ébauchés, de saisir un être dans sa singularité, un visage et un corps dans leurs particularités, choses dont la bande dessinée classique s'était fort peu préoccupée. »

Publié simultanément en France et au Japon, L'Épinard de Yukiko illustre cette recherche d'une narration débarrassée des frontières habituelles entre les traditions graphiques. L'ouvrage sera traduit dans plusieurs langues, puis réédité dans une version revue et augmentée aux Impressions nouvelles en 2017.

Le rôle décisif de Quartier lointain

Une autre contribution de Frédéric Boilet à l'histoire de l'édition française se joue auprès de Jirô Taniguchi. Les deux artistes se connaissent depuis les années 1990. Dès 1996, le mangaka japonais participe à Tôkyô est mon jardin, dont il réalise les trames grises avec ses assistants.

En retour, Frédéric Boilet fait découvrir à Benoît Peeters un ouvrage encore inédit en France : Haruka-na machi e, futur Quartier lointain. Ce dernier suggère de l'intégrer aux premiers titres de la collection « Écritures », alors en préparation chez Casterman.

Mais Taniguchi souhaite initialement conserver le sens de lecture japonais. Benoît Peeters estime qu'une lecture occidentale faciliterait l'accès de l'œuvre à un public adulte peu familier des mangas. Frédéric Boilet propose alors bien davantage qu'une simple inversion des pages. « Frédéric a expliqué à Taniguchi qu'il voulait non seulement traduire l'album en rendant justice à son sens du dialogue, mais aussi réaliser une véritable adaptation graphique au lieu de simplement retourner les planches. Frédéric a fait un vrai travail d'auteur en s'y consacrant pendant de longs mois. Le résultat est magnifique, graphiquement comme littérairement, et a joué un rôle important dans l'immense succès de Quartier lointain. »

Publié chez Casterman à partir de 2002, Quartier lointain bénéficie d'une traduction réalisée avec Kaoru Sekizumi et d'une adaptation graphique assurée par Frédéric Boilet. Il retravaille les images pour préserver leur cohérence dans le sens de lecture français, sans se contenter de les reproduire en miroir.

Ce travail accompagne la reconnaissance française de Jirô Taniguchi, dont l'œuvre touche progressivement un lectorat dépassant largement les amateurs de manga. Quartier lointain reçoit notamment le prix du scénario au Festival d'Angoulême en 2003.

La Nouvelle Manga, bien davantage qu'une étiquette

Le 12 août 2001, Frédéric Boilet  signe son Manifeste de la Nouvelle Manga, dans lequel il défend une autre perception de la bande dessinée venue du Japon.

À ses yeux, la production japonaise ne saurait être réduite aux séries destinées aux adolescents, alors largement associées au manga dans l'imaginaire français. Il revendique l'existence d'une bande dessinée d'auteur, capable de raconter la vie quotidienne, les relations humaines et les expériences intimes.

Son manifeste propose ainsi une distinction volontaire entre « du » manga, produit commercial souvent destiné à la jeunesse, et « la » manga, conçue comme « une BD japonaise d'auteur, adulte et universelle, parlant des hommes et des femmes, de leur quotidien ». Cette démarche s'incarne notamment dans l'Événement Nouvelle Manga, organisé à Tokyo à l'automne 2001.

De 2004 à 2008, Frédéric Boilet crée et dirige chez Casterman les collections Sakka et Sakka Auteurs, qui contribuent à faire connaître en France des artistes tels que Kyôko Okazaki, Kiriko Nananan, Kan Takahama ou Satoshi Kon.

Son travail de traduction et d'adaptation concerne également Yoshiharu Tsuge. Avec Kaoru Sekizumi, il participe à la version française de L'Homme sans talent, publié chez Ego comme X en 2004, puis réédité par Atrabile. La disparition de Kiriko Nananan, annoncée au début de l'année 2026, avait déjà rappelé l'importance de cette génération dans le renouvellement du regard porté sur le manga en France.

Les dernières années, loin du bruit de l'édition

À son retour du Japon, à la fin de l'année 2008, Frédéric Boilet s'éloigne progressivement du milieu de la bande dessinée. Installé dans les Vosges, il accompagne notamment Aurélia Aurita dans la création de Fraise et Chocolat et de Vivi des Vosges, paru en 2011 aux Impressions nouvelles.

En 2014, il publie chez le même éditeur 286 jours, récit photographique conçu avec l'artiste espagnole Laia Canada. Un prolongement de son intérêt pour l'image photographique, déjà au cœur de ses premières recherches narratives.

Dans les dernières lignes de son hommage, Benoît Peeters quitte les considérations artistiques pour retrouver l'ami : « À son retour du Japon, Frédéric s'est éloigné du monde de la bande dessinée. Dans sa jolie maison des Vosges, il a accompagné Aurélia Aurita dans la création de Fraise et Chocolat et Vivi des Vosges, puis réalisé 286 jours, un étonnant récit photographique en collaboration avec Laia Canada. La cuisine le passionnait : tous ses amis se souviennent de son accueil généreux. » Et de conclure : « Nous sommes nombreux à le pleurer. »

Crédits photo : Frédéric Boilet lors d’une séance de dédicaces à la Fnac Saint-Lazare, à Paris, organisée à l’occasion de la sortie de son album L’Apprenti Japonais (Georges Seguin, CC BY-SA 3.0)

 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Love Hotel

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L'homme sans talent

Yoshiharu Tsuge trad. Kaoru Sekizumi

Paru le 22/01/2004

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Frédéric Boilet, Laia Canada

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Éliane Viennot : “Rien ne relie Olympe de Gouges à l'extrême droite”

Le ridicule ne tue pas, évitant ainsi aux rangs du RN d'être décimés. Mais la formation d'extrême droite ne recule devant aucune manipulation à des fins électorales ou de « dédiabolisation ». Dernier exemple en date, une proposition de résolution pour faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, qui a scandalisé de nombreuses historiennes et spécialistes, dont Éliane Viennot.

18/09/2026, 16:16

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Caroline Lunoir et Rebeka Warrior en résidence à la Villa Kujoyama

L'Institut français et l'Institut français du Japon ont officialisé les noms des lauréats et lauréates de la Villa Kujoyama pour l'année 2027. 14 projets sont portés par 16 artistes, créateurs et créatrices, lesquels seront accueillis en résidence à Kyoto pour une durée de 4 à 6 mois.

18/09/2026, 09:54

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La SGDL accueille Isabelle Berneron, nouvelle responsable de ses prix et bourses

Isabelle Berneron a rejoint la Société des gens de lettres (SGDL) le 1er septembre 2026 comme responsable des prix littéraires et des bourses de création. Forte de plus de 15 ans d’expérience dans le secteur du livre et la coopération culturelle internationale, elle rejoint une institution qui décerne chaque année 12 prix littéraires et 3 bourses de création.

16/09/2026, 14:51

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L’autre héritage de Catherine Ringer : la poésie d'Alice Mendelson

Catherine Ringer est morte dans la nuit du 14 septembre, emportée à 68 ans par un « cancer foudroyant », selon l’annonce de ses enfants. Avec Fred Chichin et les Rita Mitsouko, elle avait imposé l’une des voix les plus singulières de la musique française. Mais les dernières années de son parcours racontent une passeuse de poésie, qui aura largement contribué à sortir de l’ombre l’œuvre d’Alice Mendelson, autrice publiée pour la première fois à plus de 95 ans. 

15/09/2026, 17:51

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Dominique Descotes, grand spécialiste de Blaise Pascal, est mort

Spécialiste de Blaise Pascal et de la littérature française du XVIIe siècle, Dominique Descotes est mort dimanche 13 septembre 2026, à l’âge de 78 ans. Professeur émérite de l’Université Clermont Auvergne, il avait consacré une grande partie de sa vie de chercheur à réunir ce que les disciplines séparent volontiers chez Pascal : l’écrivain, le polémiste, le théologien, le mathématicien et le physicien. Il laisse derrière lui une importante œuvre critique et éditoriale, ainsi que plusieurs outils devenus familiers aux pascalisants.

15/09/2026, 12:14

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Elaine Mokhtefi, témoin d’Alger “capitale de la révolution”, est morte

Militante anticolonialiste, journaliste, traductrice et autrice, Elaine Mokhtefi est morte le 11 septembre 2026 à New York. Américaine devenue algérienne quelques semaines avant sa disparition, elle avait raconté dans ses mémoires les années où Alger accueillait révolutionnaires, mouvements de libération et Black Panthers. Elle était née Elaine Klein en 1928.

14/09/2026, 17:35

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Disparition d’Yves Schlirf, l'éditeur de XIII et de tant d'autres BD

Les éditions Kana et les Éditions Dargaud ont la douleur de vous faire part de la disparition d’Yves Schlirf, ce dimanche 13 septembre. Les premières pensées des deux structures « vont à sa compagne, Corine Jamar et à leurs deux filles, Eleni et Athina ».

14/09/2026, 10:42

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Grasset : “Bolloré se comporte comme un casseur”

Au lendemain de la nomination de Lise Boëll à la direction de Grasset, une soixantaine d'écrivains dénoncent une nouvelle étape dans la reprise en main de la maison par Vincent Bolloré. Sorj Chalandon s'indigne sur son Instagram, tandis que les salariés accueillent froidement leur nouvelle dirigeante. Celle-ci annonce une réduction de moitié des parutions dès 2027. Les auteurs réclament désormais, plus que jamais, une protection juridique de leurs œuvres.

10/11/2026, 18:13

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Houris : Kamel Daoud et son épouse condamnés à cinq ans de prison

Le romancier franco-algérien Kamel Daoud, prix Goncourt 2024 pour Houris (Gallimard), a été condamné ce mardi 10 novembre à cinq ans de prison ferme par un tribunal d'Oran. La psychiatre Aïcha Dahdouh, son épouse dont il est en instance de divorce, écope de la même peine. Au cœur du dossier, les accusations de Saâda Arbane, rescapée du terrorisme, qui reproche à l'écrivain d'avoir utilisé son histoire intime sans son consentement. Une affaire déjà marquée par plusieurs procédures en Algérie et en France.

10/11/2026, 17:49

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Le Pape terrible se met à nu : Jodorowsky et Théo voient les choses en grand

Avec cette édition de luxe du Pape terrible, Alejandro Jodorowsky et Théo ont souhaité proposer une nouvelle manière de découvrir leur œuvre, en mettant à l’honneur ce qui en constitue le cœur : le dessin. À travers cette édition exceptionnelle, BD Empher entend répondre à leur volonté de donner toute sa place au trait de crayon de Théo, dans sa force, sa spontanéité et sa richesse de détails. Une occasion rare d’entrer au cœur de son travail artistique et d’apprécier pleinement la puissance de son dessin, libéré de la couleur. Projet porté par BD Empher éditions.

 

10/11/2026, 17:00

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De Saxus : le sauvetage de Xavier Niel a un prix, voire un coût

Exclusif - Arrivé tardivement dans la course à la reprise d’Eilean Books, entré en redressement judiciaire, le groupe de Xavier Niel, NJJ Médias, a présenté son projet. Au menu, une prise de participation majoritaire, un financement initial de 2 millions d’euros et la suppression de 15 postes sur 22. Et deux s'offrent aux créanciers, dont une impliquant d’abandonner 70 % des sommes dues. Le tribunal aura à trancher.

10/11/2026, 16:34

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Elle préfère passer pour folle plutôt que de se marier

Après trois campagnes financées avec succès pour sa saga Les Portes d’Ys, Alwine revient avec un nouveau livre qui s’éloigne du fantastique pour explorer les clichés de la romance. Au programme, une princesse indienne prête à tout pour ne pas se marier, et un jeune duc anglais couvert de dettes qui doit s’attirer les faveurs des prétendants de cette dernière pour sauver le prestige de sa famille. Une histoire entre intrigues de cour et croche-pied puéril. Projet porté par « Alwine ».

10/11/2026, 15:50

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“Qu’ils s’en aillent” : Michel Houellebecq rattrapé par la justice

Quatre ans après ses déclarations sur les musulmans et le « grand remplacement », Michel Houellebecq est mis en examen pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Une nouvelle étape judiciaire dans une affaire que l'écrivain pensait avoir apaisée après une rencontre avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Mais toutes les plaintes n'avaient pas été retirées, et ses explications publiées en 2023 n'ont visiblement pas refermé le dossier.

10/11/2026, 15:23

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Le CNL encadrera l'usage de l'IA dans l'attribution de ses aides, en 2027

Exclusif — Depuis la mi-octobre, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a inséré dans son règlement général des aides financières un conditionnement de leur versement à « l'intervention d'au moins un auteur ». Ces dispositions, pensées afin d'éviter de subventionner des projets totalement générés par l'intelligence artificielle, ont été saluées par les organisations d'auteurs et organismes de gestion collective. Le Centre national du livre (CNL) travaille sur de semblables garde-fous.

10/11/2026, 15:19

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Les éditions Zulma recrutent une nouvelle chargée des relations libraires

Les éditions Zulma renforcent leur équipe avec l'arrivée de Marie Samson, désormais chargée des relations libraires. La maison indépendante, dirigée par Laure Leroy, annonce également un accès direct aux épreuves numériques de ses prochains ouvrages, afin d'en prendre connaissance avant leur parution.

10/11/2026, 12:58

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Bibliothèques, mangas, Amazon : comment lisent les ados à la campagne ?

Une médiathèque à 300 mètres du collège, des dizaines de lieux de lecture alentour et, pourtant, des adolescents qui peinent à trouver leur place. Présentée le 10 novembre 2026, une enquête de Lecture Jeunesse menée auprès de 19 collégiens ruraux révèle un décalage entre les ressources disponibles et les pratiques des jeunes. Horaires, transports, choix des ouvrages, habitudes familiales : les obstacles dépassent largement la simple distance jusqu’à la bibliothèque.

10/11/2026, 12:47

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Derrière la reprise des éditions møtus, des méthodes qui font parler

Exclusif - Placées en liquidation judiciaire en fin d'année 2025, les éditions møtus ont trouvé un nouvel horizon avec un rachat par le groupe luxembourgeois Sansolano Média, annoncé en mai dernier. Mais les perspectives ne seraient plus si engageantes, d'après les témoignages de plusieurs auteurices-illustrateurices. Le repreneur, de son côté, défend son projet, pointant les conséquences de « défis juridiques et matériels ».

10/11/2026, 12:29

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Grasset : les auteurs redoutaient Fayard, Hachette envoie sa PDG

Sept mois après l’éviction d’Olivier Nora, Hachette Livre nomme Lise Boëll directrice générale déléguée de Grasset. L’éditrice d’Éric Zemmour, de Jordan Bardella et de Sarah Knafo conserve parallèlement la présidence de Fayard. Elle épaulera Jean-Christophe Thiery, dirigeant historique de l’entourage de Vincent Bolloré. Pour les écrivains qui dénonçaient une reprise en main idéologique, le message a le mérite d’être limpide : Hachette leur donne raison.

09/11/2026, 18:30

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Russell Brand : 10 ans et demi de prison, ses livres retirés

Condamné ce lundi 9 novembre à 10 ans et six mois de prison pour viol et agressions sexuelles, Russell Brand voit aussi ses ouvrages retirés de la vente par plusieurs grandes maisons britanniques. Pan Macmillan, Hodder & Stoughton et HarperCollins tournent la page, tandis qu'un prix ittéraire décerné en 2008 lui est retiré. Une rupture qui prolonge un conflit éditorial autour d’un contrat de 575.000 £, soit près de 690.000 €, et deux manuscrits jamais livrés...

09/11/2026, 16:05

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Le Livre de Poche recrute chez Robert Laffont pour ses polars et thrillers

Le Livre de Poche annonce l'arrivée de Garance Pautot au poste d'éditrice chargée des romans policiers et des thrillers. Elle succède à Alix Orhon. Passée par Dunod et Robert Laffont, la nouvelle recrue intègre le service éditorial dirigé par Zoé Niewdanski.

09/11/2026, 15:41

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Thomas Cadène prend la direction éditoriale de Futuropolis

Après huit années à la rédaction en chef de la revue TOPO, Thomas Cadène rejoint les éditions Futuropolis comme directeur éditorial. Scénariste, auteur de bande dessinée et spécialiste du récit graphique, il prend la tête d'une maison historique du 9e art, quelques mois après le départ de Sébastien Gnaedig pour le groupe Delcourt.

09/11/2026, 13:13

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IA : la présomption d'utilisation des contenus culturels à l'Assemblée nationale

Une nouvelle possibilité d'adoption se profile pour la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, à l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste l'a en effet inscrite au programme de journée d'initiative parlementaire, le 19 novembre prochain.

09/11/2026, 10:40

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Romantasy : Sarah J. Maas, près d'un million de ventes pour son nouveau roman

Le retour de Sarah J. Maas dans l'univers d'A Court of Thorns and Roses tient ses promesses commerciales. Publié le 27 octobre, A Court of Splintered Harmony s'est écoulé à 958 195 exemplaires reliés aux États-Unis en une semaine, selon Circana BookScan. Au Royaume-Uni, le roman a également battu le record de ventes hebdomadaires pour une fantasy destinée aux adultes. Une double performance bienvenue pour Bloomsbury, dont les derniers résultats semestriels avaient accusé un recul.

09/11/2026, 07:00

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Avec seulement 45 m², cette librairie remporte un prix national

À Saint-Jacques-de-Compostelle, NUMAX vient de recevoir le prix Librería Cultural 2026, décerné par la Confédération espagnole des associations de libraires. Cette coopérative galicienne, qui partage ses locaux avec une salle de cinéma, ne dispose que de 45 m² consacrés à la vente de livres. Le jury a distingué un projet où la librairie, la programmation artistique et la défense de la langue galicienne participent d'une même activité culturelle.

08/11/2026, 13:58

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OpenAI : plus de 50 interventions dans un procès majeur pour les auteurs

Le contentieux américain contre OpenAI mobilise bien au-delà des écrivains et des entreprises de presse qui ont engagé les poursuites. Plus de cinquante mémoires ont été déposés devant la justice par des associations professionnelles, des universitaires, des organisations technologiques et des défenseurs des libertés numériques. Au centre des désaccords : l'utilisation d'œuvres protégées pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle et les limites de l'exception américaine de « fair use ».

08/11/2026, 11:10

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Canada : 5 millions par an pour le livre, loin des 38,4 réclamés

Le Canada annonce 5 millions de dollars supplémentaires par an pour le Fonds du livre à partir de 2027-2028. Les éditeurs francophones saluent une aide désormais permanente, après un budget 2025 décevant. Mais la progression réelle par rapport aux crédits actuels sera plus modeste, et très éloignée des besoins chiffrés par la profession.

08/11/2026, 08:19

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Haruki Murakami : l'histoire de Kaho paraîtra en anglais en 2027

Publié au Japon le 3 juillet 2026, L'histoire de Kaho, dernier roman de Haruki Murakami, arrivera dans les librairies anglophones en septembre 2027. Knopf a acquis les droits pour les États-Unis, Harvill pour le Royaume-Uni et le Commonwealth, et Doubleday Canada pour le marché canadien. Aucune date de traduction française n'a encore été confirmée.

07/11/2026, 11:15

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Librairies : du manga au café, cinq vies derrière les vitrines

Une boutique de mangas née d’une reconversion, un salon de thé rempli de livres d’occasion, une librairie-café installée dans un centre-ville rénové : les commerces du livre ne manquent pas d’idées pour attirer les lecteurs. Mais derrière ces ouvertures, deux autres histoires rappellent que la durée et la transmission comptent tout autant. Tour de France, par la presse régionale, de cinq librairies à des moments bien différents de leur existence.

07/11/2026, 09:45

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La célèbre librairie Strand devra verser près de 1,5 million $

La librairie Strand, institution new-yorkaise presque centenaire, a accepté de verser 1,48 million $ pour régler un litige avec le gouvernement américain. L'établissement avait obtenu en 2021 un prêt public de 932.350 $, alors qu'une disposition fédérale excluait de cette aide les entreprises contrôlées par le conjoint d'un parlementaire. Sa propriétaire, Nancy Bass Wyden, mariée au sénateur Ron Wyden, affirme qu'il s'agissait d'une erreur involontaire.

06/11/2026, 16:48

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À Grenoble, le niveau du loyer pourrait contraindre Momie à déménager

Exclusif — L'érosion des ventes de livres n'est pas la seule menace qui pèse sur l'activité des librairies. Dans des centres-villes parfois de moins en moins animés, les montants des loyers, eux, restent vifs. Le réseau de librairies Momie, spécialisées dans le 9e art, en fait l'amère expérience à Grenoble, et deux décisions de justice ont donné raison à leur bailleur.

06/11/2026, 16:46

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Après 46 ans, cette librairie LGBTQ historique change de propriétaire

Fondée en 1980 à Chicago, Unabridged Bookstore vient de changer de propriétaire pour la première fois de son histoire. Ed Devereux a cédé l'établissement à Shane Khosropour, son responsable et principal acheteur de livres, qui y travaille depuis plus de vingt ans. La transmission, effective depuis le 1er octobre 2026, doit préserver l'identité de cette librairie généraliste réputée pour la richesse de son fonds LGBTQ.

06/11/2026, 16:42

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Nothomb chez Gallimard : l'arrivée de son amie trouble déjà la fête

Le transfert d’Amélie Nothomb chez Gallimard prend une tournure moins romanesque. À peine le Prix Femina proclamé, Antoine Gallimard annonçait à ses équipes l’arrivée de l’écrivaine, accompagnée de Florence Godfernaux, attachée de presse licenciée cet été par Albin Michel. À Saint-Germain-des-Prés, le recrutement de l’année s’accompagne de quelques bagages encombrants : rapport RH accablant, témoignages d’anciennes salariées et accusations de harcèlement...

06/11/2026, 14:32

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146 millions d’entrées dans les bibliothèques et médiathèques, en 2025

Chaque année, le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture produit une enquête sur les bibliothèques territoriales, afin, notamment, d'en mesurer la fréquentation. Une infographie présente quelques résultats, et fait état d'un total de 146 millions d’entrées en 2025, en hausse de 18 % par rapport à 2023.

06/11/2026, 13:45

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La Fédération des éditeurs européens renouvelle son bureau

La Fédération des éditeurs européens (Federation of European Publishers, FEP) a procédé au renouvellement de son bureau, à l'occasion de son assemblée générale, les 4 et 5 novembre derniers. Phaedon Gregorious Kidoniatis, fondateur du groupe éditorial grec Eurasia Publications, a été élu président.

06/11/2026, 13:42

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Alexandra Profizi quitte L’Iconoclaste pour Les Liens qui libèrent

Après cinq années passées aux éditions de L'Iconoclaste, Alexandra Profizi rejoint Les Liens qui libèrent (LLL) comme responsable de la communication et des relations libraires. Ancienne libraire, docteure en littérature comparée et autrice, elle prend la tête d'une stratégie qui entend replacer les librairies indépendantes au cœur de l'activité de la maison. Un recrutement qui accompagne les nouvelles ambitions de l'éditeur engagé.

06/11/2026, 13:39

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D20&Déboires, la BD strip sur le jeu de rôle, décalée, accessible et 100 % française !

Et si on ouvrait les portes du jeu de rôle à tous ceux qui n’ont jamais roulé un dé ? Lancé en juin 2025, D20 & Déboires est un projet de bande dessinée humoristique consacré au jeu de rôle et à ses petites, ou grandes, catastrophes. Projet porté par par Audrey Griffon et Rémi Cabaret.

06/11/2026, 13:27

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Loi de finances de fin de gestion 2026 : des annulations de crédits pour la culture

À l'issue du Conseil des ministres du 4 novembre dernier, Roland Lescure, ministre de l'Économie, et David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics, ont présenté le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026. C'est désormais une habitude : les crédits du ministère de la Culture ont été mis à contribution pour équilibrer les comptes.

06/11/2026, 11:40

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Jean-Philippe Mochon reconduit au poste de médiateur du livre

Un décret cosigné par le Premier ministre et la ministre de la Culture reconduit au poste de médiateur du livre Jean-Philippe Mochon, qui entame ainsi son troisième mandat. « [L]es défis s'annoncent nombreux pour les années qui viennent », a commenté celui qui assume également les fonctions de médiateur de la musique et de président du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle et artistique (CSPLA).

06/11/2026, 11:10

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La Missive de la Tisseuse : un recueil de lettres dessinées pour plonger dans les coulisses du monde de la BD

Après Tisseuse, un premier roman graphique remarqué, Léna Canaud revient avec une nouvelle BD La Missive de la Tisseuse, l'Intégrale, concentré du journal de bord illustré qu'elle tient depuis 2023.
À la croisée du guide pratique, de l'art book et du récit intime, ce livre vous entraînera dans les coulisses de la création d'une BD. Comment trouver un éditeur ? Comment construire une intrigue logique et entraînante ? Comment donner vie à ses personnages ? Un projet porté par Léna Canaud à soutenir sur Ulule !

06/11/2026, 09:22

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Le Terrain vague : Joëlle Losfeld fait renaître la mythique maison d’édition de son père

Exclusif - 40 ans après avoir repris la maison de son père, Éric Losfeld, et plus de 20 ans après son arrivée chez Gallimard, Joëlle Losfeld renoue avec ses racines. La nouvelle structure, Le Terrain vague – Losfeld, est accueillie par les éditions indépendantes Les Petits Matins. Elle détaille auprès d'ActuaLitté les conditions de cette association.

05/11/2026, 16:30

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Japon : une nouvelle raison pour ne pas sortir de chez soi

À Tokyo, les bibliothèques municipales de Bunkyō proposent depuis le 30 octobre 2026 une nouvelle manière de parcourir leurs collections. Baptisé « 3D書架 » (étagère 3D), ce service reproduit sur écran des rayonnages composés de photographies de dos de livres. Objectif ? Découvrir les ouvrages sans connaître leur titre ni leur auteur, en simulant une part de la flânerie propre aux bibliothèques.

05/11/2026, 13:56

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The Game Master : une romance universitaire dans le cadre d'un Escape Game !

Elle est perfectionniste, à court de temps et au bord de la crise de nerfs. Lui est motard, glacial, et s’est juré de ne plus jamais laisser personne approcher son coeur. Dans The Game Master, nouvelle romance universitaire New Adult de Nora Lane, Gigi et Beau sont forcés de travailler ensemble au cœur d’un escape game. Le seul problème ? Ils se détestent ! Piques, tension et sentiments : le roman est à découvrir en édition reliée collector sur Ulule. Projet porté par Nora Lane.

05/11/2026, 13:07

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Les éditions Stock accueillent l'ancienne patronne de Grazia, Yseult Williams

De la presse féminine aux biographies, en passant par la production de podcasts, Yseult Williams poursuit son parcours dans l'édition. L'ancienne directrice de Grazia, également autrice de plusieurs ouvrages historiques, annonce son arrivée aux éditions Stock, au sein du groupe Hachette Livre, comme éditrice de non-fiction.

05/11/2026, 12:38

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