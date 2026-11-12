Papy et Saphira : un album jeunesse sur la confiance en soi et l'art du drag

Il lui donne alors de précieux conseils pour l'aider à apprivoiser son trac. Inspirée par les histoires que lui racontait sa maman ainsi que par sa propre expérience, Launy associe douceur et couleur pour transmettre un message : chaque enfant a le droit d'être lui-même et de prendre confiance en lui.

Avec Papy et Saphira, Launy Wierez, alias Lauwie sur Instagram, signe son premier album jeunesse. Porté par les Éditions Rêves Étoilés, une nouvelle maison d'édition inclusive, accessible et écoresponsable créée par une personne en situation de handicap, Florentine Blanckaert, il s'agit d'un album doux et coloré sur la confiance en soi et l'art du drag.

Une semaine avant le spectacle de fin d'année de son école, le petit Rémi est paralysé à l'idée de monter sur scène. Alors que ses copains de classe ont choisi de performer à plusieurs, sa récitation à lui implique de passer tout seul, ce qui amplifie son stress. Il décide alors d'en parler à son Papy, qui s'avère plein de ressources pour l'aider à s'en défaire. Son passé de drag queen n'y est pas pour rien… Mais Rémi arrivera-t-il à surmonter son trac ?

Conseillé à partir de 4 ans, cet album vise à montrer aux enfants qu'il est possible de prendre confiance en soi et de réaliser de grandes choses, sans avoir à changer qui on est. Car chaque enfant mérite de grandir épanoui, sans stress, en restant lui-même.

C'est un projet écoresponsable accessible aux enfants en situation de handicap

Au format A4 paysage, Papy et Saphira compte 34 pages. Sa couverture rigide rembordée lui accorde une résistance aux chocs, tout en suivant les normes écoresponsables de la maison d'édition. Imprimé en France, le format papier est pensé pour être le plus accessible possible en cas de handicap, notamment grâce à une police d'écriture adaptée aux dyslexiques et aux malvoyants, et une règle de lecture qui facilite la lecture ligne par ligne.

Une campagne alliant lecture et jeu pour Noël

Plusieurs packs sont proposés pendant la campagne Ulule, dont deux packs papier avec un puzzle pour compléter l'expérience de lecture par le jeu et permettre une meilleure immersion. La livraison est prévue pour Noël afin de permettre aux contributeurs d'offrir un pack en cadeau.

Pour soutenir ce projet riche en enseignements et bienveillance et permettre à d'autres enfants en situation de handicap d'en profiter, c'est par ici :

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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