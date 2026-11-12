Les Heures Douces : un mensuel pour continuer à lire autrement

Offrir chaque mois un rendez-vous de lecture-plaisir aux personnes âgées : c’est l’ambition des Heures Douces, un mensuel en gros caractères pensé pour celles et ceux qui souhaitent continuer à lire, mais pour qui les romans sont devenus plus difficiles à suivre.

À l’origine du projet, Bérénice Vergnieux, professeure des écoles de formation et passionnée d’écriture, a choisi de poursuivre autrement sa vocation de transmission. Son constat : les difficultés de concentration ou de mémoire peuvent éloigner certaines personnes de la lecture, alors même que le plaisir de découvrir une histoire, de s’évader et de partager des souvenirs demeure.

Chaque tome réunit une nouvelle courte, des jeux, des questions de mémoire, des articles, de la poésie et des recommandations culturelles. L’objectif n’est pas de mettre les lecteurs à l’épreuve, mais de leur proposer un moment agréable, accessible et varié, à leur rythme. Chacun peut choisir ce qui lui plaît : lire une histoire, réfléchir à une question, sourire devant un jeu ou se laisser porter par un poème.

Le mensuel peut aussi devenir un déclencheur de conversations. Après avoir lu une nouvelle et répondu à quelques questions de mémoire dans le premier tome, un parent qui l’avait testé a raconté à ses enfants des vacances en famille au bord de la mer, lorsqu’il était lui-même enfant. Ces souvenirs leur étaient inconnus. La lecture a ainsi ouvert la porte à une histoire familiale qui n’avait encore jamais été partagée.

Grâce aux gros caractères et à la diversité de ses rubriques, Les Heures Douces offrent plusieurs façons d’entrer dans la lecture, sans devoir suivre un long récit ni réussir un exercice. Le magazine s’adresse aux personnes âgées, à leurs proches et aux professionnels qui souhaitent proposer un support propice à la lecture et au partage.

Pensé comme un rendez-vous mensuel, il apporte des repères tout en renouvelant les découvertes. Il ne remplace pas les romans : il propose une autre porte d’entrée vers les mots, lorsque les formats habituels ne conviennent plus.

Le projet est déjà en phase de test. Le premier tome est expérimenté dans cinq EHPAD de Gironde, avec une orthophoniste et auprès d’une quarantaine de particuliers. Leurs retours permettent d’ajuster le contenu aux besoins et aux envies des lecteurs. Les tomes 2 et 3 sont également finalisés, tandis que les suivants sont en cours de rédaction.

Pour financer le lancement, une campagne de financement participatif est en cours sur Ulule. Les contributions aideront à couvrir les premiers frais, notamment l’impression des premiers tomes, la création d’un site internet et le dépôt de la marque.

Avec Les Heures Douces, Bérénice Vergnieux défend une conviction simple : lorsque lire devient plus difficile, le plaisir de la lecture ne devrait pas disparaître. Chaque tome veut offrir une parenthèse de douceur, de découverte et de partage, parce qu’il n’y a pas d’âge pour se laisser emporter par les mots ni pour faire revivre les souvenirs.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :