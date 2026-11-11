À Montparnasse, Tschann prépare ses cent ans et appelle ses lecteurs

Il y a des adresses dont la disparition laisserait un trou. Le 125 boulevard du Montparnasse en fait partie. Louis Tschann et son épouse Marie-Thérèse Castex y installent leur librairie à la fin des années 1920, à quelques mètres de la Coupole, dans un quartier qui était alors le centre de gravité de la vie littéraire parisienne. Près d'un siècle plus tard, l'enseigne n'a pas bougé, ni renoncé à ce qui la distingue : un fonds dense en sciences humaines, en poésie, en art et en esthétique, tenu par des libraires qui le connaissent livre par livre.

Cet été, la maison a terminé de rembourser son prêt garanti par l'État. L'échéance était attendue, elle a laissé des traces. Pour tenir le calendrier, il a fallu rogner sur les commandes, et des titres de fond ont peu à peu quitté les rayons sans y revenir. La trésorerie s'est réduite d'autant.

La librairie a choisi de ne pas s'installer dans la convalescence. Elle engage cet automne quatre chantiers simultanés et ouvre une collecte pour les financer, à hauteur de 15.000 euros.

Le premier poste concerne les livres eux-mêmes : faire revenir les ouvrages fondamentaux qui manquent aujourd'hui aux tables et aux rayonnages. Le deuxième porte sur l'espace adulte, qui n'a pas été repris depuis longtemps — peinture, pose d'un parquet en bois massif, reprise complète des éclairages.

Le troisième est le plus ambitieux. Cent mètres carrés jusqu'ici dévolus à la jeunesse, ouverts en 2010 à l'initiative de Yannick Poirier et Fernando de Barros qui dirigent la maison, vont devenir un lieu de rencontres, d'expositions et de signatures. L'espace pourra accueillir du public en soirée et être privatisé, ce qui en fera aussi une source de revenus propre. La librairie organise déjà des colloques et des rencontres hors les murs ; il s'agit de leur donner enfin une adresse fixe.

Le quatrième chantier est moins spectaculaire mais tout aussi décisif : renouer le contact avec les lecteurs de la maison, dont beaucoup fréquentent les lieux depuis des décennies sans que Tschann ait jamais eu les moyens de leur écrire. Site, lettre d'information, présence en ligne — tout reste à construire.

La librairie n'avance pas seule. Depuis 1999, une association de lecteurs, les Amis de Tschann, l'accompagne et détient une fraction de son capital, portée cette année à 25 %. Un montage rare dans la librairie française, où l'actionnariat des clients demeure une exception, et qui a permis à la maison de franchir les passages difficiles.

L'horizon est fixé : 2029, centenaire de la librairie. D'ici là, Tschann entend y arriver avec des rayons reconstitués, un espace rénové et un lieu capable de recevoir auteurs et lecteurs. La collecte est ouverte à tous, à partir d'un euro.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

L'équipe de la librairie Tschann. ©Tschann Libraires. Libres de droits pour cette publication.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :