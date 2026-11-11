Co-Aut : Transformons l'imaginaire de nos enfants en vrai livre imprimé

Tout est parti d’une idée : imaginer des enfants qui écrivent ensemble, s’amusent avec les mots et construisent une histoire à plusieurs. En 2023, cette envie devient Co-Aut, une plateforme en ligne qui permet de créer des livres à tour de rôle. Depuis, une trentaine de livres ont été écrits par des enfants, des adultes, des familles ou encore des élèves.

Une histoire qui s’écrit à plusieurs

À l’origine de Co-Aut, une conviction : l’écriture peut devenir plus motivante lorsqu’elle se transforme en aventure collective. En imaginant ce projet, Juliette Lejeune souhaite offrir aux enfants une autre façon de pratiquer l’écriture, avec un objectif concret au bout du chemin : créer un livre.

Le principe est simple. Les participants rejoignent une équipe de leur niveau et contribuent chacun leur tour à une histoire commune. Une idée en appelle une autre, les personnages évoluent, les péripéties se succèdent et le récit prend parfois une direction inattendue. Chaque co-auteur rebondit sur les propositions des autres tout en s’adaptant aux récits de son équipe. Au-delà du travail d’écriture et d’imagination, les auteurs progressent sur l’adaptabilité, l’écoute et l’ouverture d’esprit et la coopération.

Co-Aut s’adresse aujourd’hui à des publics variés : enfants, adultes, familles et classes peuvent se lancer dans l’aventure. En milieu scolaire, cette approche donne notamment une finalité concrète à la production d’écrit. Les participants ne rédigent pas seulement un texte : ils se lancent dans un projet collectif qu’ils doivent mener à son terme.

Et lorsque le livre est terminé, les co-auteurs peuvent en commander une version imprimée. Tenir entre ses mains un ouvrage auquel on a participé donne une autre dimension au travail accompli : les idées imaginées ensemble sont devenues un véritable livre. C'est à ce moment-là que se voit la fierté briller dans leurs yeux.

« Leur imagination est débordante, laissons-les s’exprimer librement », résume Juliette Lejeune. Cette phrase traduit l’intention qui l’a conduite à concevoir Co-Aut : laisser de la place à la créativité et permettre à chacun de contribuer à une histoire.

Une nouvelle étape pour Co-Aut

Après trois années d’existence, la fondatrice souhaite désormais faire évoluer la plateforme pour faciliter encore davantage l’expérience des utilisateurs. Son objectif est notamment d’améliorer les espaces de lecture et d’écriture, de simplifier la recherche de livres et d’équipes, et de rendre la navigation plus intuitive.

Le fonctionnement de Co-Aut doit lui aussi gagner en fluidité, grâce à l’automatisation de certaines tâches aujourd’hui réalisées manuellement. Ces évolutions doivent permettre de mieux accompagner les co-auteurs dans leurs projets et de préparer la suite de l’aventure.

Pour financer cette refonte, Juliette Lejeune a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Elle compte sur le soutien de celles et ceux qui souhaitent encourager une autre façon d’écrire et de faire vivre les livres.

Car au-delà de l’outil numérique, l’idée qui a donné naissance à Co-Aut reste au cœur du projet : permettre à des histoires de naître, de se construire à plusieurs et de finir entre les mains de leurs auteurs.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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