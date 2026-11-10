Le Pape terrible se met à nu : Jodorowsky et Théo voient les choses en grand

Lancée sur Ulule, cette édition s’adresse aux passionnés de bande dessinée et aux collectionneurs désireux de redécouvrir cette fresque historique sous un regard inédit. Plus qu’une simple réédition, il s’agit d’un projet éditorial porté par la volonté commune de Jodorowsky et Théo : partager leur œuvre autrement et offrir au dessin toute la place qu’il mérite.

Avec notre édition intégrale de luxe du Pape terrible, nous vous proposons de redécouvrir la saga imaginée par Alejandro Jodorowsky et dessinée par Théo à travers un ouvrage collector qui met à l’honneur la richesse du travail graphique et la puissance visuelle de cette fresque historique. Une campagne Ulule qui s’adresse aux amateurs de bande dessinée, aux collectionneurs et à tous ceux qui apprécient les beaux livres.

Ce projet autour du Pape terrible est né d’une volonté : offrir à cette saga en quatre tomes au format 30 x 42 cm une édition à la hauteur de son ambition artistique. Le récit imaginé par Alejandro Jodorowsky et mis en images par Théo plonge le lecteur dans les intrigues politiques et religieuses de la Renaissance, au cœur d’une époque marquée par les luttes de pouvoir, les ambitions et les passions humaines.

Le dessin de Théo occupe une place centrale dans cette aventure éditoriale de 216 pages. La précision des décors, la richesse des compositions et l’attention portée aux personnages contribuent à donner vie à un univers foisonnant, où la grande Histoire côtoie le quotidien des hommes et des femmes qui la traversent.

Avec ce tirage de luxe, BD Empher nous entendons mettre en valeur le travail graphique qui se cache derrière les planches. Nous y ajouterons des bonus ainsi qu'un riche cahier graphique. Le projet invite à porter un regard différent sur l’œuvre, en accordant une place particulière au dessin et à la démarche artistique de son auteur.

Cette approche s’inscrit dans la volonté de proposer des ouvrages conçus pour durer, où le soin apporté à la fabrication, réalisée en France, accompagne pleinement le plaisir de lecture et la découverte de l’œuvre.

Avec cette édition du Pape terrible, BD Empher poursuit ainsi son travail de valorisation du patrimoine de la bande dessinée et de ses créateurs.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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