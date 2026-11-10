Elle préfère passer pour folle plutôt que de se marier

Après trois campagnes financées avec succès pour sa saga Les Portes d’Ys, Alwine revient avec un nouveau livre qui s’éloigne du fantastique pour explorer les clichés de la romance. Au programme, une princesse indienne prête à tout pour ne pas se marier, et un jeune duc anglais couvert de dettes qui doit s’attirer les faveurs des prétendants de cette dernière pour sauver le prestige de sa famille. Une histoire entre intrigues de cour et croche-pied puéril. Projet porté par « Alwine ».
Le 10/11/2026 à 15:50 par Projet Ulule
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10/11/2026 à 15:50
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August aurait pu rêver meilleures circonstances pour ses dix-huit ans, mais voilà : son père est mort, et il a hérité d’un prestigieux titre de duc ainsi que d’une montagne de dettes impromptues. Il n’a pas le choix, c’est en Inde, où le marché du chemin de fer est encore à ses balbutiements, qu’il trouvera la solution à tous ses problèmes… ou bien d’autres encore plus complexes à gérer ?
Aryana aurait pu être une princesse docile, prête à se conformer au mariage qu’on voudrait bien lui proposer, mais voilà : elle n’a aucune intention de partir de ce palais, et elle fera tout pour repousser tout homme qui aurait l’audace de vouloir l’épouser.
Passer volontairement pour folle, manigancer politiquement, provoquer la peur ou le dégoût le plus absolu, elle n’exclut rien pour parvenir à ses fins. Et ce n’est pas ce petit Anglais vexé qui revient dans sa vie après six années qui l’en empêchera, avec ses maudits trains et ses droits de passage à négocier qui retiennent les princes prétendants bien trop longtemps au palais sur le lac.
Le Chant du Corbeau et du Paon est une romance historique dans le Rajputana du XIXe siècle qui se veut à la fois drôle et étonnante. Porté par un financement qui met au cœur de son fonctionnement la sobriété et un retour aux fondamentaux de l’édition, ce projet de roman à l’humour piquant s’amuse des codes de la romance en inversant les rôles pour mieux servir les relations touchantes qu’il dépeint.
Une campagne Ulule qui permet de soutenir l’édition indépendante, et une démarche totale et engagée sur l’ensemble de la chaîne du livre, de l’écriture à la production en passant par l’illustration. À ne pas manquer !
Retrouvez cette campagne sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
Par Projet Ulule
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Fondée en 1980 à Chicago, Unabridged Bookstore vient de changer de propriétaire pour la première fois de son histoire. Ed Devereux a cédé l'établissement à Shane Khosropour, son responsable et principal acheteur de livres, qui y travaille depuis plus de vingt ans. La transmission, effective depuis le 1er octobre 2026, doit préserver l'identité de cette librairie généraliste réputée pour la richesse de son fonds LGBTQ.
06/11/2026, 16:42
Le transfert d’Amélie Nothomb chez Gallimard prend une tournure moins romanesque. À peine le Prix Femina proclamé, Antoine Gallimard annonçait à ses équipes l’arrivée de l’écrivaine, accompagnée de Florence Godfernaux, attachée de presse licenciée cet été par Albin Michel. À Saint-Germain-des-Prés, le recrutement de l’année s’accompagne de quelques bagages encombrants : rapport RH accablant, témoignages d’anciennes salariées et accusations de harcèlement...
06/11/2026, 14:32
Chaque année, le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture produit une enquête sur les bibliothèques territoriales, afin, notamment, d'en mesurer la fréquentation. Une infographie présente quelques résultats, et fait état d'un total de 146 millions d’entrées en 2025, en hausse de 18 % par rapport à 2023.
06/11/2026, 13:45
La Fédération des éditeurs européens (Federation of European Publishers, FEP) a procédé au renouvellement de son bureau, à l'occasion de son assemblée générale, les 4 et 5 novembre derniers. Phaedon Gregorious Kidoniatis, fondateur du groupe éditorial grec Eurasia Publications, a été élu président.
06/11/2026, 13:42
Après cinq années passées aux éditions de L'Iconoclaste, Alexandra Profizi rejoint Les Liens qui libèrent (LLL) comme responsable de la communication et des relations libraires. Ancienne libraire, docteure en littérature comparée et autrice, elle prend la tête d'une stratégie qui entend replacer les librairies indépendantes au cœur de l'activité de la maison. Un recrutement qui accompagne les nouvelles ambitions de l'éditeur engagé.
06/11/2026, 13:39
À l'issue du Conseil des ministres du 4 novembre dernier, Roland Lescure, ministre de l'Économie, et David Amiel, ministre de l’Action et des Comptes publics, ont présenté le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2026. C'est désormais une habitude : les crédits du ministère de la Culture ont été mis à contribution pour équilibrer les comptes.
06/11/2026, 11:40
Un décret cosigné par le Premier ministre et la ministre de la Culture reconduit au poste de médiateur du livre Jean-Philippe Mochon, qui entame ainsi son troisième mandat. « [L]es défis s'annoncent nombreux pour les années qui viennent », a commenté celui qui assume également les fonctions de médiateur de la musique et de président du Conseil supérieur de la propriété intellectuelle et artistique (CSPLA).
06/11/2026, 11:10
Exclusif - 40 ans après avoir repris la maison de son père, Éric Losfeld, et plus de 20 ans après son arrivée chez Gallimard, Joëlle Losfeld renoue avec ses racines. La nouvelle structure, Le Terrain vague – Losfeld, est accueillie par les éditions indépendantes Les Petits Matins. Elle détaille auprès d'ActuaLitté les conditions de cette association.
05/11/2026, 16:30
À Tokyo, les bibliothèques municipales de Bunkyō proposent depuis le 30 octobre 2026 une nouvelle manière de parcourir leurs collections. Baptisé « 3D書架 » (étagère 3D), ce service reproduit sur écran des rayonnages composés de photographies de dos de livres. Objectif ? Découvrir les ouvrages sans connaître leur titre ni leur auteur, en simulant une part de la flânerie propre aux bibliothèques.
05/11/2026, 13:56
De la presse féminine aux biographies, en passant par la production de podcasts, Yseult Williams poursuit son parcours dans l'édition. L'ancienne directrice de Grazia, également autrice de plusieurs ouvrages historiques, annonce son arrivée aux éditions Stock, au sein du groupe Hachette Livre, comme éditrice de non-fiction.
05/11/2026, 12:38
Une caisse qui sent la banane, deux amis persuadés que le bonheur les attend à Panama, et un voyage qui les ramène chez eux. Avec ses animaux tendres, malicieux et volontiers indisciplinés, Janosch a marqué plusieurs générations de lecteurs. L'écrivain et illustrateur allemand, de son vrai nom Horst Eckert, est mort mardi 3 novembre 2026, à 95 ans, sur l'île de Tenerife. L'homme qui dessinait leur bonheur avait grandi dans la pauvreté et la violence.
05/11/2026, 11:47
La poésie ne descendra pas du bus ! À Vancouver, trente ans de vers affichés dans les transports ont bien failli prendre fin. Mais les amoureux des mots ont refusé de laisser filer cette belle aventure littéraire. Plus de 2 000 signatures et une formidable mobilisation ont convaincu l’opérateur de transports de faire marche arrière. Victoire pour les lecteurs, les poètes et tous ceux qui aiment voir la littérature surgir là où on ne l’attend pas !
05/11/2026, 09:58
L'État espagnol vient d'acquérir, pour 3000 € hors frais et taxes, 45 dossiers de manuscrits de María Mercedes Ortoll, autrice de littérature sentimentale. Rédigés entre 1935 et 1963, ces romans, nouvelles et récits courts rejoindront les collections de la Bibliothèque nationale d'Espagne. L'achat, officialisé le 27 octobre 2026, porte sur un ensemble de documents témoignant de près de trente années d'activité littéraire.
05/11/2026, 09:25
Au Maroc, le dessinateur et graffeur Yasser Mounbir, âgé de 22 ans, a été condamné en première instance, le 30 octobre 2026, à quatre ans de prison ferme pour avoir diffusé des caricatures du roi Mohammed VI sur Instagram. Son avocat a annoncé son intention de faire appel. Cette condamnation interroge la place accordée à la liberté de création dans le pays, où plusieurs artistes et journalistes ont déjà été poursuivis pour des représentations satiriques du pouvoir.
04/11/2026, 17:46
Après sept années consacrées aux littératures de l'imaginaire, les éditions Rivka annoncent leur cessation d'activité. La maison indépendante, récompensée par le Grand Prix de l'Imaginaire en 2022, dénonce la fragilisation des librairies, l'évolution des habitudes d'achat et la durée de vie toujours plus courte des livres. Son catalogue restera disponible jusqu'au 31 décembre 2026, dans la limite des stocks.
04/11/2026, 17:33
Un pseudonyme, une revue d’employés du pétrole et un manuscrit oublié pendant près d’un siècle. Retrouvé en 2019 dans une bibliothèque de Lviv, en Ukraine, « Undula », considéré comme le premier récit publié de Bruno Schulz, paraît pour la première fois en français, dans une traduction de Charles Garatynski. Pour ActuaLitté, le traducteur raconte cette découverte et rappelle combien la guerre menace aujourd’hui les bibliothèques, les archives et la mémoire littéraire ukrainiennes.
04/11/2026, 17:22
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