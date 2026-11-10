Elle préfère passer pour folle plutôt que de se marier

August aurait pu rêver meilleures circonstances pour ses dix-huit ans, mais voilà : son père est mort, et il a hérité d’un prestigieux titre de duc ainsi que d’une montagne de dettes impromptues. Il n’a pas le choix, c’est en Inde, où le marché du chemin de fer est encore à ses balbutiements, qu’il trouvera la solution à tous ses problèmes… ou bien d’autres encore plus complexes à gérer ?

Aryana aurait pu être une princesse docile, prête à se conformer au mariage qu’on voudrait bien lui proposer, mais voilà : elle n’a aucune intention de partir de ce palais, et elle fera tout pour repousser tout homme qui aurait l’audace de vouloir l’épouser.

Passer volontairement pour folle, manigancer politiquement, provoquer la peur ou le dégoût le plus absolu, elle n’exclut rien pour parvenir à ses fins. Et ce n’est pas ce petit Anglais vexé qui revient dans sa vie après six années qui l’en empêchera, avec ses maudits trains et ses droits de passage à négocier qui retiennent les princes prétendants bien trop longtemps au palais sur le lac.

Le Chant du Corbeau et du Paon est une romance historique dans le Rajputana du XIXe siècle qui se veut à la fois drôle et étonnante. Porté par un financement qui met au cœur de son fonctionnement la sobriété et un retour aux fondamentaux de l’édition, ce projet de roman à l’humour piquant s’amuse des codes de la romance en inversant les rôles pour mieux servir les relations touchantes qu’il dépeint.

Une campagne Ulule qui permet de soutenir l’édition indépendante, et une démarche totale et engagée sur l’ensemble de la chaîne du livre, de l’écriture à la production en passant par l’illustration. À ne pas manquer !

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