Qu’ils s’en aillent” : Michel Houellebecq rattrapé par la justice

Selon les informations du Figaro, un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre a mis en examen l'écrivain de 70 ans pour complicité de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison notamment de leur origine ou de leur religion.

Cette décision intervient dans le cadre de poursuites engagées à la suite de plaintes du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) et de l'Union des mosquées de France (UMF). En cause : un long entretien accordé à Michel Onfray, publié le 29 novembre 2022 dans le hors-série Fin de l'Occident ? de la revue Front populaire.

Les avocats de l'écrivain, Mes Thibault de Montbrial et Louis Cailliez, contestent l'infraction reprochée à leur client. Ils défendent des propos dépourvus, selon eux, de toute incitation, même implicite, et relevant de la liberté d'expression. « Un prophète de malheurs n'appelle pas de ses vœux le malheur », soutiennent-ils, avant de conclure : « Sa place n'est pas dans un tribunal. »

Des « Bataclan à l'envers » au « grand remplacement »

Pour comprendre les poursuites, il faut revenir à la fin de l'année 2022. Dans une conversation fleuve philosophe avec la figure médiatique Michel Onfray, publiée dans le hors-série Fin de l’Occident ? de la revue Front populaire, qu’anime ce dernier, Michel Houellebecq développe une vision particulièrement alarmiste des relations entre les musulmans et le reste de la population française.

Il évoque notamment l'éventualité de violences dirigées contre des lieux fréquentés par des musulmans : « Quand des territoires entiers seront sous contrôle islamique, je pense que des actes de résistance auront lieu. Il y aura des attentats et des fusillades dans des mosquées, dans des cafés fréquentés par les musulmans, bref des Bataclan à l'envers. »

Plus loin, l'auteur des Particules élémentaires affirme que le souhait de la « population française de souche » ne serait pas tant l'assimilation des musulmans que la diminution de leur violence supposée, avant d'évoquer une autre solution : « Qu'ils s'en aillent. »

Interrogé sur la théorie du « grand remplacement », popularisée par Renaud Camus et largement défendue par des figures politiques comme Éric Zemmour, l'écrivain est formel : « Ce n'est pas une théorie, c'est un fait. » Il présente la transformation de la composition ethnique et religieuse de la population européenne comme une « évidence statistique ».

Le 28 décembre 2022, la Grande Mosquée de Paris annonce une plainte. Son recteur, Chems-Eddine Hafiz, dénonce une opposition artificielle entre musulmans et « Français de souche », ainsi qu'un discours susceptible d'encourager leur exclusion. La polémique prenait alors une dimension judiciaire, 20 ans après une première affaire opposant déjà Houellebecq à des organisations musulmanes.

Une réconciliation qui n'a pas mis fin aux poursuites

Début janvier 2023, le grand rabbin de France, Haïm Korsia, facilite une rencontre entre Michel Houellebecq et le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Le 5 janvier, les deux hommes échangent sur les passages incriminés. Dès le lendemain, l'institution annonce qu'elle renonce à ses poursuites.

Dans une déclaration manuscrite rendue publique, Houellebecq reconnaît l'ambiguïté de certains passages : « Je les remplacerai donc, dans l'édition à venir, par des paragraphes explicitant mieux mon propos », écrit-il.

Le même jour, l'Union des mosquées de France, présidée par Mohammed Moussaoui, annonçait sa propre plainte. L'organisation estimait que la frontière entre la critique de l'islam, protégée par la liberté d'expression, et l'incitation à la discrimination envers les musulmans avait été franchie. Elle visait Michel Houellebecq, Michel Onfray et la direction de la publication de Front populaire, notamment pour injure publique et provocation à la discrimination raciale et religieuse.

Dans un livre, Houellebecq avait tenté de solder l'affaire

En mai 2023, l'écrivain publie chez Flammarion Quelques mois dans ma vie, octobre 2022-mars 2023. Dans ce récit d'une centaine de pages, il revient sur deux épisodes particulièrement agités : ses démêlés avec le collectif néerlandais KIRAC, autour d'un film à caractère pornographique, et la polémique provoquée par son entretien avec Michel Onfray.

Michel Houellebecq y formule notamment cette justification de ses déclarations : « On ne réfléchit pas quand on a peur. » Il défend également la possibilité, lors d'un entretien oral, d'avancer des propositions excessives ou contradictoires avant de préciser sa pensée.

Le livre révèle aussi un conflit avec Michel Onfray et Stéphane Simon, cofondateur de Front populaire. Après avoir demandé des modifications au texte, l'auteur de La Possibilité d'une île affirme avoir souhaité le retrait du hors-série face à la persistance des poursuites. Une demande qui se heurte au refus des responsables de la revue, selon son récit.

Le 29 mai 2023, Michel Onfray réplique dans Front populaire, sous le titre Houellebecq, héros de « Soumission ». Le philosophe l'accuse désormais de mentir sur les circonstances de leur entretien. Il affirme que les six heures de conversation ont été enregistrées en présence de Stéphane Simon et, surtout, que Houellebecq avait soigneusement relu sa transcription avant publication. L'écrivain aurait même, selon lui, volontairement durci certains passages : « Il l'a corrigé en outrant son propos. »

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Michel Onfray confirme par ailleurs que Michel Houellebecq avait demandé la disparition de ce hors-série des kiosques, mais précise que Stéphane Simon avait seulement accepté de ne pas procéder à un nouveau tirage. Il conteste également l'existence d'un accord pour republier leur entretien sous forme de livre expurgé : leur projet commun aurait concerné un ouvrage inédit, construit autour de nouvelles questions. Le philosophe affirme détenir des courriels à l'appui de sa version, sans les rendre publics.

En 2002, une première relaxe

L'écrivain connaît déjà les tribunaux pour ses déclarations sur l'islam : en septembre 2001, dans un entretien accordé au magazine Lire, il avait qualifié cette religion de « la plus con ». Interrogé sur un personnage de son roman dont la compagne meurt dans un attentat islamiste, il jugeait également compréhensible son désir de vengeance contre les musulmans. Dans un autre entretien, accordé au Figaro, il qualifiait la lecture du Coran de « chose dégoûtante ».

Poursuivi par plusieurs organisations musulmanes et antiracistes, l'auteur comparaissait devant le tribunal correctionnel de Paris en septembre 2002. À l'audience, il revendiquait son mépris pour l'islam, tout en niant toute hostilité envers les musulmans. Le 22 octobre, la justice le relaxait, considérant que ses propos relevaient de la critique d'une religion, protégée par la liberté d'expression, et non de la provocation à la haine envers ses fidèles.

En 2022, Michel Houellebecq ne vise pas seulement une doctrine religieuse, mais s'exprime directement sur les musulmans en tant que groupe de personnes. Les magistrats devront déterminer si les propos concernés franchissent les limites fixées par la loi, au-delà de leur caractère polémique ou offensant.

La qualification de complicité retenue contre l'écrivain s'inscrit dans le régime particulier de responsabilité applicable aux publications de presse. L'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit, pour la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence fondée notamment sur l'origine ou la religion, une peine pouvant atteindre un an d'emprisonnement et 45.000 € d'amende, ou l'une de ces deux sanctions.

Sur un autre terrain judiciaire, Michel Houellebecq a également été accusé de plagiat par l'écrivain franco-sénégalais El Hadji Diagola. Ce dernier affirmait que son roman Soumission, qui imagine l'élection d'un président musulman en France, reprenait des éléments de son manuscrit La Chute des barbelés, proposé à Gallimard en 2013 puis à Flammarion en 2014, avant sa publication sous le titre Un musulman à l'Élysée.

Débouté pour irrecevabilité en première instance en mai 2022, El Hadji Diagola avait obtenu gain de cause en appel sur ce point en mai 2023, ouvrant la voie à l'examen de ses accusations sur le fond. Ce dernier a vu ses accusations de contrefaçon examinées sur le fond par le tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier dernier. Initialement attendu le 18 juin, le jugement a été reporté au 9 juillet.

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Depuis la publication de Quelques mois dans ma vie, Michel Houellebecq a poursuivi ses activités littéraires. Après son dernier roman en date, Anéantir, publié chez Flammarion en 2022, il est revenu à la poésie en mars 2026 avec Combat toujours perdant, un recueil distingué en mai par le Prix Paul-Jean Toulet. La même année, il a signé avec le musicien Frédéric Lo l'album Souvenez-vous de l'homme, puis retrouvé l'illustrateur Louis Paillard pour Poèmes graphiques, paru chez Flammarion en octobre dernier.

Crédits photo : Michel Houellebecq (Secretaría de Cultura, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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