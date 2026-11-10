Les éditions Zulma recrutent une nouvelle chargée des relations libraires

Marie Samson rejoint une équipe composée notamment de Laure Leroy, directrice générale, d'Évelyne Lagrange, directrice adjointe chargée de l'éditorial et de la fabrication, et de Valentin Féron, directeur adjoint responsable du commercial et de la promotion.

Marie Samson exerçait précédemment aux éditions Le Dilettante, où elle était responsable commerciale et des droits étrangers. Elle y assurait également les relations avec les libraires.

Fondées en 1991, les éditions Zulma se consacrent principalement aux littératures françaises et étrangères, avec une attention particulière aux œuvres en traduction. Depuis 2006, sous l'impulsion de Laure Leroy, la maison a également construit une identité graphique reconnaissable, grâce aux couvertures conçues par le designer britannique David Pearson.

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La diffusion des livres de Zulma reste confiée à la CDE et leur distribution à la Sodis.

Crédits photo : Marie Samson (Zulma)

Par Hocine Bouhadjera

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