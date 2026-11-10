Le CNL encadrera l'usage de l'IA dans l'attribution de ses aides, en 2027

Le 14 octobre dernier, le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a convenu de modifier son règlement général des aides financières, en y ajoutant un article, sous la référence « 122-8-1 ».

Celui-ci établit que les aides financières du CNC ne peuvent être attribuées à une entreprise ou une personne morale uniquement si elles justifient « de l'intervention d'au moins un auteur pour l'écriture ou la réécriture du scénario et de la bible et, pour les œuvres d'animation, d'au moins un auteur graphique ». Une même conditionnalité s'applique quant aux aides versées pour la création d'une musique originale, le doublage, l'audiodescription, la réalisation d'une voix off ou d'un commentaire ou encore le sous-titrage.

Ce nouvel article, dont l'intégration au règlement général a été signalée par le Journal officiel du 31 octobre dernier, exclut ainsi les œuvres ou les éléments d'une œuvre générés par l'intelligence artificielle du périmètre des aides du CNC.

Son ajout a été salué par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), qui y voit une « première avancée ». « Il est essentiel que la mise en œuvre de cette mesure permette d’écarter les projets sans scénariste ni réalisateur humain », assure-t-elle dans un communiqué. La Guilde française des scénaristes, pour sa part, se réjouit d'une autre précision au règlement, selon laquelle « [l]es membres des commissions ne peuvent verser dans des outils d'intelligence artificielle les éléments artistiques d'un dossier de demande couverts par des droits de propriété intellectuelle ».

Le CNC avait initialement autorisé les membres de ses commissions à utiliser les outils d'IA pour traiter les dossiers, ce qui avait inquiété plus organisations d'auteurs. Celles-ci avaient identifié des risques pour le droit moral et le droit de divulgation, vis-à-vis de la standardisation des récits ou encore de la crédibilité des commissions. « En acceptant de revenir sur l’autorisation donnée, le CNC a démontré qu'une institution publique pouvait faire évoluer sa position à la lumière des alertes et des arguments portés par les professionnel·les », a souligné la Guilde dans un communiqué.

Pour le livre, IA urgence ?

Les secousses de l'affaire Thélyson Orélien, au centre d'une polémique pour avoir vraisemblablement eu recours à un outil d'intelligence artificielle générative afin d'écrire son roman C'était ça ou mourir (Grasset), ont chahuté la rentrée littéraire. Et soulevé de nombreuses questions relatives à la relation de confiance entre un auteur et son éditeur ou entre un auteur/éditeur et les lecteurices.

D'une manière moins spectaculaire, l'édition, comme d'autres secteurs professionnels, adopte avec plus ou moins d'honnêteté les outils d'IA. Certaines couvertures, comme chez Maison Pop ou Gallimard, affichent des images générées, tandis que les traducteurices sont de plus en plus confrontés à des tâches de postédition — autrement dit, relire des textes déjà préalablement « traduits » par une machine.

Assez logiquement, le Centre national du livre (CNL) mettra donc lui aussi à jour « le règlement d'attribution de ses aides pour encadrer l'usage de l'IA », nous confirme l'opérateur du ministère de la Culture. Les équipes y travaillent « actuellement », indique le CNL sans autre précision, pour une intégration en 2027.

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Quelques difficultés méthodologiques s'annoncent, notamment vis-à-vis de l'honnêteté des entreprises et personnes morales sollicitant les subventions. En effet, si la couverture du dernier roman de Fred Vargas, Une unique lueur (Flammarion), mentionnait une photographie retouchée par l'IA, les éditeurs restent peu transparents quant aux interventions technologiques de cet ordre.

Par ailleurs, si le CNL suit le modèle du CNC, il est évident que l'intervention d'un auteur dans un processus de création n'exclut pas celle d'un outil d'intelligence artificielle générative... Une limite que la SACD soulignait dans son communiqué cité plus haut, invitant « à engager une réforme permettant de conditionner ou de moduler les aides du CNC en fonction du recours effectif à la création humaine ». L'organisme de gestion collective concluait avec une évidence qu'il ne parait plus superflu de rappeler : « [L]’argent public doit plus que jamais rester au service de la création humaine. »

Photographie : illustration, pics_pd, CC0

Par Antoine Oury

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