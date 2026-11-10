Le CNL encadrera l'usage de l'IA dans l'attribution de ses aides, en 2027

Exclusif — Depuis la mi-octobre, le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a inséré dans son règlement général des aides financières un conditionnement de leur versement à « l'intervention d'au moins un auteur ». Ces dispositions, pensées afin d'éviter de subventionner des projets totalement générés par l'intelligence artificielle, ont été saluées par les organisations d'auteurs et organismes de gestion collective. Le Centre national du livre (CNL) travaille sur de semblables garde-fous.
Le 10/11/2026 à 15:19 par Antoine Oury
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10/11/2026 à 15:19
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Le 14 octobre dernier, le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) a convenu de modifier son règlement général des aides financières, en y ajoutant un article, sous la référence « 122-8-1 ».
Celui-ci établit que les aides financières du CNC ne peuvent être attribuées à une entreprise ou une personne morale uniquement si elles justifient « de l'intervention d'au moins un auteur pour l'écriture ou la réécriture du scénario et de la bible et, pour les œuvres d'animation, d'au moins un auteur graphique ». Une même conditionnalité s'applique quant aux aides versées pour la création d'une musique originale, le doublage, l'audiodescription, la réalisation d'une voix off ou d'un commentaire ou encore le sous-titrage.
Ce nouvel article, dont l'intégration au règlement général a été signalée par le Journal officiel du 31 octobre dernier, exclut ainsi les œuvres ou les éléments d'une œuvre générés par l'intelligence artificielle du périmètre des aides du CNC.
Son ajout a été salué par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), qui y voit une « première avancée ». « Il est essentiel que la mise en œuvre de cette mesure permette d’écarter les projets sans scénariste ni réalisateur humain », assure-t-elle dans un communiqué. La Guilde française des scénaristes, pour sa part, se réjouit d'une autre précision au règlement, selon laquelle « [l]es membres des commissions ne peuvent verser dans des outils d'intelligence artificielle les éléments artistiques d'un dossier de demande couverts par des droits de propriété intellectuelle ».
Le CNC avait initialement autorisé les membres de ses commissions à utiliser les outils d'IA pour traiter les dossiers, ce qui avait inquiété plus organisations d'auteurs. Celles-ci avaient identifié des risques pour le droit moral et le droit de divulgation, vis-à-vis de la standardisation des récits ou encore de la crédibilité des commissions. « En acceptant de revenir sur l’autorisation donnée, le CNC a démontré qu'une institution publique pouvait faire évoluer sa position à la lumière des alertes et des arguments portés par les professionnel·les », a souligné la Guilde dans un communiqué.
Les secousses de l'affaire Thélyson Orélien, au centre d'une polémique pour avoir vraisemblablement eu recours à un outil d'intelligence artificielle générative afin d'écrire son roman C'était ça ou mourir (Grasset), ont chahuté la rentrée littéraire. Et soulevé de nombreuses questions relatives à la relation de confiance entre un auteur et son éditeur ou entre un auteur/éditeur et les lecteurices.
D'une manière moins spectaculaire, l'édition, comme d'autres secteurs professionnels, adopte avec plus ou moins d'honnêteté les outils d'IA. Certaines couvertures, comme chez Maison Pop ou Gallimard, affichent des images générées, tandis que les traducteurices sont de plus en plus confrontés à des tâches de postédition — autrement dit, relire des textes déjà préalablement « traduits » par une machine.
Assez logiquement, le Centre national du livre (CNL) mettra donc lui aussi à jour « le règlement d'attribution de ses aides pour encadrer l'usage de l'IA », nous confirme l'opérateur du ministère de la Culture. Les équipes y travaillent « actuellement », indique le CNL sans autre précision, pour une intégration en 2027.
Quelques difficultés méthodologiques s'annoncent, notamment vis-à-vis de l'honnêteté des entreprises et personnes morales sollicitant les subventions. En effet, si la couverture du dernier roman de Fred Vargas, Une unique lueur (Flammarion), mentionnait une photographie retouchée par l'IA, les éditeurs restent peu transparents quant aux interventions technologiques de cet ordre.
Par ailleurs, si le CNL suit le modèle du CNC, il est évident que l'intervention d'un auteur dans un processus de création n'exclut pas celle d'un outil d'intelligence artificielle générative... Une limite que la SACD soulignait dans son communiqué cité plus haut, invitant « à engager une réforme permettant de conditionner ou de moduler les aides du CNC en fonction du recours effectif à la création humaine ». L'organisme de gestion collective concluait avec une évidence qu'il ne parait plus superflu de rappeler : « [L]’argent public doit plus que jamais rester au service de la création humaine. »
Photographie : illustration, pics_pd, CC0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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06/11/2026, 13:27
Après Tisseuse, un premier roman graphique remarqué, Léna Canaud revient avec une nouvelle BD La Missive de la Tisseuse, l'Intégrale, concentré du journal de bord illustré qu'elle tient depuis 2023.
À la croisée du guide pratique, de l'art book et du récit intime, ce livre vous entraînera dans les coulisses de la création d'une BD. Comment trouver un éditeur ? Comment construire une intrigue logique et entraînante ? Comment donner vie à ses personnages ? Un projet porté par Léna Canaud à soutenir sur Ulule !
06/11/2026, 09:22
Exclusif - 40 ans après avoir repris la maison de son père, Éric Losfeld, et plus de 20 ans après son arrivée chez Gallimard, Joëlle Losfeld renoue avec ses racines. La nouvelle structure, Le Terrain vague – Losfeld, est accueillie par les éditions indépendantes Les Petits Matins. Elle détaille auprès d'ActuaLitté les conditions de cette association.
05/11/2026, 16:30
À Tokyo, les bibliothèques municipales de Bunkyō proposent depuis le 30 octobre 2026 une nouvelle manière de parcourir leurs collections. Baptisé « 3D書架 » (étagère 3D), ce service reproduit sur écran des rayonnages composés de photographies de dos de livres. Objectif ? Découvrir les ouvrages sans connaître leur titre ni leur auteur, en simulant une part de la flânerie propre aux bibliothèques.
05/11/2026, 13:56
Elle est perfectionniste, à court de temps et au bord de la crise de nerfs. Lui est motard, glacial, et s’est juré de ne plus jamais laisser personne approcher son coeur. Dans The Game Master, nouvelle romance universitaire New Adult de Nora Lane, Gigi et Beau sont forcés de travailler ensemble au cœur d’un escape game. Le seul problème ? Ils se détestent ! Piques, tension et sentiments : le roman est à découvrir en édition reliée collector sur Ulule. Projet porté par Nora Lane.
05/11/2026, 13:07
De la presse féminine aux biographies, en passant par la production de podcasts, Yseult Williams poursuit son parcours dans l'édition. L'ancienne directrice de Grazia, également autrice de plusieurs ouvrages historiques, annonce son arrivée aux éditions Stock, au sein du groupe Hachette Livre, comme éditrice de non-fiction.
05/11/2026, 12:38
Une caisse qui sent la banane, deux amis persuadés que le bonheur les attend à Panama, et un voyage qui les ramène chez eux. Avec ses animaux tendres, malicieux et volontiers indisciplinés, Janosch a marqué plusieurs générations de lecteurs. L'écrivain et illustrateur allemand, de son vrai nom Horst Eckert, est mort mardi 3 novembre 2026, à 95 ans, sur l'île de Tenerife. L'homme qui dessinait leur bonheur avait grandi dans la pauvreté et la violence.
05/11/2026, 11:47
La poésie ne descendra pas du bus ! À Vancouver, trente ans de vers affichés dans les transports ont bien failli prendre fin. Mais les amoureux des mots ont refusé de laisser filer cette belle aventure littéraire. Plus de 2 000 signatures et une formidable mobilisation ont convaincu l’opérateur de transports de faire marche arrière. Victoire pour les lecteurs, les poètes et tous ceux qui aiment voir la littérature surgir là où on ne l’attend pas !
05/11/2026, 09:58
Plus de quatre millions d'exemplaires vendus dans le monde, et sept nouveaux ouvrages en préparation. Le succès de Murdle, la série d'énigmes policières imaginée par G. T. Karber, vient de déboucher sur un contrat à sept chiffres en dollars. L'accord a été conclu avec Tytora, tout nouveau label de St. Martin's Publishing Group, qui entend développer cet univers au-delà des grilles de déduction. Jusqu'à la romantasy, désormais évoquée parmi les pistes éditoriales.
05/11/2026, 09:42
L'État espagnol vient d'acquérir, pour 3000 € hors frais et taxes, 45 dossiers de manuscrits de María Mercedes Ortoll, autrice de littérature sentimentale. Rédigés entre 1935 et 1963, ces romans, nouvelles et récits courts rejoindront les collections de la Bibliothèque nationale d'Espagne. L'achat, officialisé le 27 octobre 2026, porte sur un ensemble de documents témoignant de près de trente années d'activité littéraire.
05/11/2026, 09:25
Plongez au cœur de la mafia italienne avec L’Héritage de Rubis, le deuxième tome de la trilogie Le prix de la Famille. Entre les rivalités des grandes familles, les alliances qui se nouent et celles qui se brisent, Margot Mezzanotte poursuit son ascension dans un univers où le pouvoir se gagne rarement sans sacrifices. Projet porté par Camille Battez.
05/11/2026, 09:01
Après sept années consacrées aux littératures de l'imaginaire, les éditions Rivka annoncent leur cessation d'activité. La maison indépendante, récompensée par le Grand Prix de l'Imaginaire en 2022, dénonce la fragilisation des librairies, l'évolution des habitudes d'achat et la durée de vie toujours plus courte des livres. Son catalogue restera disponible jusqu'au 31 décembre 2026, dans la limite des stocks.
04/11/2026, 17:33
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