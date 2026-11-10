Un Week-end à l’Est : quand le théâtre défie l’oubli

Pour sa dixième édition, du 16 au 28 novembre 2026, Un Week-end à l’Est met Cracovie à l’honneur, dix ans après une première édition consacrée à Varsovie. Parrainé par le metteur en scène Krystian Lupa, le festival accorde une place centrale au spectacle vivant, avec des créations où se croisent littérature, histoire et préoccupations contemporaines. Trois pièces explorent notamment les questions d’identité, de mémoire et d’émancipation, à travers des destins féminins marqués par les bouleversements du XXe siècle et les combats pour la liberté.

Le jeudi 19 novembre à 20 heures, à la MPAA/Saint-Germain, Katarzyna Kalwat présente Kofman. Double Bind, inspiré de Rue Ordener, rue Labat de la philosophe française Sarah Kofman (Verdier, 2024). Le spectacle revient sur son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, tiraillée entre deux figures maternelles : sa mère juive et la Française qui l’a cachée.

À travers cette histoire intime, la metteuse en scène polonaise interroge les contradictions de l’appartenance, le poids des traumatismes et la construction de soi. La représentation, surtitrée en français, sera suivie d’un échange avec les interprètes et Katarzyna Kalwat, animé par Victor Inisan, journaliste à Libération.

Le mercredi 18 novembre à 20 heures, au Théâtre de l’Alliance française, The Indomitable Love of Eve Adams, mis en scène par Olga Ciężkowska, retrace le parcours d’une figure longtemps oubliée. Née Chawa Złoczewer, cette Polonaise juive émigre à New York en 1912, à dix-neuf ans. Sous le nom d’Eve Adams, elle rejoint les milieux anarchistes et queer, fonde des clubs lesbiens à Chicago et New York, puis publie Lesbian Love, l’un des premiers ouvrages américains consacrés à l’amour entre femmes, publié en 1925.

Expulsée des États-Unis en 1927, elle s’installe ensuite en France, avant d’être déportée et assassinée à Auschwitz en 1943. Son histoire, entre engagement politique et affirmation de soi, soulève une question toujours actuelle : quelle place nos sociétés accordent-elles à celles et ceux qui refusent les normes établies ?

Le samedi 21 novembre à 18 heures, au Théâtre de l’Alliance française, place à Simona K. Crying in the Wilderness, un monodrame mis en scène par Anna Gryszkówna et interprété par Agnieszka Przepiórska. Inspirée de la biographie de Simona Kossak écrite par Anna Kamińska, la pièce s’attache à cette pionnière de l’écoféminisme, femme solitaire, déterminée et traversée de contradictions. Loin du portrait héroïque, elle explore les choix et les fragilités d’une personnalité profondément attachée à la nature.

La représentation sera prolongée par une discussion entre Simonetta Greggio, autrice du Souffle de la forêt. Sur les traces de Simona Kossak (Arthaud, 2026), et Laura Pozzi, qui lui consacre La dernière forêt (Actes Sud, 2026), animée par Marie Sorbier, journaliste à France Culture.

Crédits illustration : Un Week-end à l’Est

Par Inès Lefoulon

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