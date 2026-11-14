Dans la Manche, une librairie-épicerie ferme après dix ans d'activité

Les journaux côtoyaient les livres, la papeterie et les produits régionaux. À Sainte-Mère-Église, Au Coin des Saveurs réunissait sous une même enseigne des activités que d'autres magasins séparent. Selon actu.fr, ce commerce doit prochainement fermer ses portes. Une annonce qui marque la fin d'une aventure commencée au printemps 2016, même si les modalités exactes de cette cessation restent à préciser.

Derrière le nom de la boutique figure la société Vidalex, créée le 27 mai 2016 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cherbourg trois jours plus tard. Un avis du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales fixe le début de l'exploitation au 1er juin suivant. Dès l'origine, son activité déclarée associe la vente de spiritueux, l'épicerie fine, les produits biologiques et régionaux, l'alimentation et la presse. Cette société à responsabilité limitée est dirigée par Béatrice Delarue.

Le livre occupe néanmoins une place reconnue dans ce commerce aux multiples rayons. La Commission du réseau de la diffusion de la presse, chargée notamment de statuer sur les demandes des points de vente, le classe officiellement parmi les établissements exerçant une activité de « presse, librairie, cadeaux/jouets ». Dans sa décision du 4 juin 2025, elle accepte une demande de changement d'adresse déposée au nom de Béatrice Delarue.

Cette classification confirme la présence d'une activité de librairie, sans renseigner pour autant la taille du fonds, le nombre de références disponibles ou la part des ventes de livres dans le chiffre d'affaires. Autant d'éléments qui permettraient d'apprécier plus précisément le poids de cette activité dans l'économie du magasin, mais qui ne figurent pas dans les documents publics examinés.

Un déménagement avant la fermeture annoncée

Au Coin des Saveurs a longtemps occupé un local situé au 1, rue Division-Leclerc. Le 17 avril 2025, Vidalex transfère son établissement et son siège au 47, rue du Général-de-Gaulle, toujours à Sainte-Mère-Église. L'opération est enregistrée dans les annonces légales le mois suivant, tandis que le commerce poursuit son activité sous la même enseigne.

Cette chronologie permet d'éviter une confusion : dans le registre des entreprises, le premier établissement apparaît fermé depuis avril 2025. Il s'agit de la fermeture administrative de l'ancienne implantation à la suite du transfert, et non de la cessation d'activité aujourd'hui annoncée. Le nouveau point de vente, identifié par un autre numéro Siret, figure encore comme actif dans les dernières données consultées.

La fermeture annoncée intervient dans une commune où le livre possède également ses rendez-vous culturels. Sainte-Mère-Église a accueilli, le 31 mai 2026, la seizième édition du Salon du livre « Histoire et Mémoires ». La communauté de communes de la Baie du Cotentin fait état de 510 visiteurs venus rencontrer les auteurs sous le chapiteau installé au cœur de la ville.

Une situation financière signalée en 2025

Une autre décision apparaît dans les publications légales de Vidalex. Réunis le 19 août 2025, ses associés choisissent de ne pas dissoudre la société, alors que ses capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, fixé à 5 000 euros.

L'avis publié le 1er octobre 2025 renvoie à la procédure prévue par l'article L. 223-42 du Code de commerce. La poursuite de l'activité a donc été décidée malgré cette situation comptable.

Crédits photo : Au coin des saveurs

Par Clément Solym

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