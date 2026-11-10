Kerascoët, le Kosovo et 200 auteurs à Blois : bienvenue au bd BOUM 2026

À Blois, la bande dessinée n'attend pas le mois de novembre pour exister. Depuis 1984, bd BOUM cultive une approche populaire du neuvième art, prolongée toute l'année par les activités de la Maison de la bd. Pour cette nouvelle édition, le salon occupera quelque 2 000 m², avec 80 stands et plus de 200 artistes annoncés. Le tout sans billet d'entrée, une particularité que les organisateurs revendiquent depuis les origines de la manifestation.

Kerascoët prend les commandes

Après leur Grand BOUM – Ville de Blois 2025, Marie Pommepuy et Sébastien Cosset, alias Kerascoët, président cette édition. Leur affiche met en scène Icare et Kalio, personnages de Foudroyants, dans un feu d'artifice au-dessus des jardins de l'Évêché.

Le duo, actif depuis 2000 dans l'illustration, l'animation et la BD, bénéficiera d'une rétrospective à la Maison de la bd, du 20 novembre au 20 mars 2027. Une occasion de parcourir une œuvre riche de plus de trente albums, entre expérimentations graphiques et récits destinés à différents publics.

Le Kosovo entre dans les cases

L'ouverture internationale passera cette année par le Kosovo, invité en partenariat avec le Gran Fest de Pristina. L'exposition Kosovo : l'éclosion des talents, présentée à la bibliothèque Abbé-Grégoire, accompagnera les rencontres avec plusieurs artistes de cette scène graphique.

Le 21 novembre, Gani Jakupi, Liza Dervishaj, Deniza Gafuri, Adrián Jakupi et Rina Krasniqi participeront notamment aux échanges. Une invitation qui donnera aux visiteurs l'occasion de découvrir des créations encore peu diffusées dans les circuits français.

De Coco à Boucq, dix expositions

La programmation artistique réunira des écritures particulièrement contrastées. À la Halle aux grains, Tébo retrouvera l'univers de Captain Biceps, Raowl, Mickey et des Schtroumpfs. Serge Pellé célébrera les vingt ans d'Orbital, série de science-fiction réalisée avec Sylvain Runberg.

Avec Signé Coco, la dessinatrice de presse présentera des travaux publiés dans Libération, Charlie Hebdo et sur Arte, ainsi que des planches de ses albums. François Boucq explorera, pour sa part, le New York dessiné avec l'écrivain Jerome Charyn dans La ville aux mille visages, à la Maison de la bd.

À la bibliothèque Abbé-Grégoire, Zelba exposera Mise à nu – L'expo d'une sale conne. Le parcours comprendra également Miki et les colonels, d'Iason Saïtas, inspiré de l'enfance de son père sous la dictature militaire grecque.

Des auteurs, des lecteurs et des prix

Au-delà des dédicaces, le programme réservera une place aux échanges sur la création. François Boucq animera une master class, tandis que Kerascoët retrouvera Virginie Augustin et Nicolas Keramidas pour une discussion autour de l'animation.

Ateliers jeunesse, rencontres scolaires et actions auprès des publics éloignés de la lecture prolongeront cette dimension pédagogique. L'opération BD pour tous proposera ainsi des activités gratuites sur inscription.

Samedi 21 novembre, à 19 heures, le cinéma Les Lobis accueillera la cérémonie des prix. Parmi les distinctions figure le Grand BOUM – Ville de Blois, attribué à un auteur ou une autrice pour l'ensemble de son œuvre.

Avec ses rendez-vous professionnels, ses découvertes internationales et ses propositions familiales, bd BOUM conserve un principe fondateur : ouvrir largement les portes de la bande dessinée, sans réduire la manifestation à une succession de signatures.

Informations pratiques : du 20 au 22 novembre 2026, à Blois. Salon ouvert vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 10 h à 19 h et dimanche de 10 h à 18 h. Entrée gratuite ; certaines activités annexes sont payantes ou sur réservation. Programme et renseignements.

DOSSIER - Festival bd BOUM 2026 : Blois célèbre la bande dessinée

Par Dépêche

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