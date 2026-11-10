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Bibliothèques, mangas, Amazon : comment lisent les ados à la campagne ?

Une médiathèque à 300 mètres du collège, des dizaines de lieux de lecture alentour et, pourtant, des adolescents qui peinent à trouver leur place. Présentée le 10 novembre 2026, une enquête de Lecture Jeunesse menée auprès de 19 collégiens ruraux révèle un décalage entre les ressources disponibles et les pratiques des jeunes. Horaires, transports, choix des ouvrages, habitudes familiales : les obstacles dépassent largement la simple distance jusqu’à la bibliothèque.

Le 10/11/2026 à 12:47 par Nicolas Gary

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Publié le :

10/11/2026 à 12:47

Nicolas Gary

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Trois cents mètres séparent un collège rural de sa médiathèque municipale. Celle-ci ouvre 35 heures par semaine et dispose d’un fonds destiné aux adolescents. À première vue, les conditions paraissent plutôt favorables. Pourtant, tous les élèves ne fréquentent pas cet équipement, et certains ignorent encore ce qu’ils y trouveraient. Quant à la librairie la plus proche, elle se situe à plus de 30 kilomètres.

Ce contraste figure parmi les principaux enseignements de Lire en milieu rural : perspectives d’adolescentes, d’adolescents et de leur entourage, une enquête pilotée par Lecture Jeunesse, avec l’Agence Phare et le soutien du ministère de la Culture. Ses résultats accompagnent la neuvième édition du colloque de l’Observatoire de la lecture et de l’écriture des adolescents, organisée le 10 novembre 2026 à la Maison de la Poésie, à Paris.

L’association s’est intéressée à un territoire comptant environ 52 habitants au kilomètre carré, contre 107 en moyenne nationale. La commune du collège rassemble quelque 1100 habitants. Dans un périmètre maximal de 40 kilomètres, les chercheurs ont recensé 11 bibliothèques ou médiathèques, 11 points-lecture et huit lieux de vente d’ouvrages, parmi lesquels des librairies, des maisons de la presse et des grandes surfaces.

Le réseau existe donc bel et bien. Reste une difficulté : l’existence de ces équipements ne garantit ni leur fréquentation ni leur adéquation aux attentes du public adolescent.

Entre le 11 décembre 2025 et le 28 janvier 2026, l’équipe de recherche a interrogé 19 élèves de troisième, neuf parents et 11 professionnels du territoire. Les entretiens, menés sur la base du volontariat, dessinent un portrait précis de leurs habitudes, sans prétendre représenter l’ensemble de la jeunesse rurale. Les filles sont d’ailleurs plus nombreuses que les garçons dans l’échantillon, tandis que les familles des milieux populaires ont moins participé aux entretiens parentaux.

L’enquête ne comporte pas non plus de comparaison directe avec un territoire urbain. Une précaution essentielle pour interpréter les résultats, qui éclairent autant les effets de l’âge, de l’entourage et des ressources familiales que les particularités géographiques.

Des goûts qui échappent aux prescriptions

Les chercheurs distinguent trois profils parmi les collégiens rencontrés. Quatre entretiennent un rapport très investi aux livres, considérés comme une passion quotidienne. Dix manifestent des pratiques plus irrégulières, privilégiant volontiers les formats courts, illustrés ou numériques. Les cinq derniers se montrent davantage éloignés de cette activité, souvent associée à des difficultés de compréhension ou à des souvenirs scolaires peu engageants.

Ces catégories ne constituent pas des identités figées. Elles traduisent des rapports différents aux textes, parfois changeants, et permettent surtout de comprendre pourquoi une proposition séduisante pour un jeune laisse son voisin parfaitement indifférent.

Les contenus fictionnels dominent les préférences. Mangas, comics, romans et récits de fantasy trouvent leur public, tandis que les albums traditionnels de bande dessinée perdent une partie de leur attrait après l’entrée au collège.

Salomé, 14 ans, apprécie particulièrement le manga : « C’est un peu comme si j’étais dans un film ». Le dessin facilite son immersion dans l’histoire. D’autres préfèrent les romans longs, sans illustration, et revendiquent une pratique beaucoup plus soutenue.

Le choix personnel joue ici un rôle déterminant. Les lectures imposées par l’école suscitent parfois une résistance, liée à la difficulté du vocabulaire ou au manque d’intérêt pour les sujets abordés. Rien, toutefois, n’autorise à confondre ce rejet avec un désintérêt général pour les histoires.

Les recommandations circulent également ailleurs que dans les établissements scolaires. Les parents conservent une influence importante, notamment par les livres présents à domicile, mais les amis gagnent du terrain. Certaines adolescentes échangent leurs découvertes, s’inspirent mutuellement de leurs choix et entretiennent une pratique collective, jusque dans leurs chambres respectives, en restant au téléphone pendant qu’elles lisent.

TikTok, Instagram, Wattpad et Webtoon participent également à ces découvertes. Le papier conserve toute sa place : les supports numériques s’ajoutent aux ouvrages imprimés davantage qu’ils ne les remplacent. Quant aux livres audio, leur usage reste marginal dans le groupe étudié, hormis quelques recours pour les travaux scolaires.

La fonction du livre dépasse aussi le divertissement. Enzo, 13 ans, y trouve « une sorte de libération » lorsque le quotidien se complique. Un usage intime, parfois éloigné de l’image d’une activité strictement éducative.

Ces observations rejoignent certains résultats de l’enquête nationale du Centre national du livre, réalisée par Ipsos bva et rendue publique le 14 avril 2026. Sur un échantillon représentatif de 1500 jeunes âgés de 7 à 19 ans, 81 % déclarent lire pour leurs loisirs. Mais la pratique recule avec l’âge, particulièrement chez les garçons, tandis que les bandes dessinées, les mangas et les romans occupent une place privilégiée.

Le problème ne se résume donc pas à une opposition entre les adolescents des villes et ceux des campagnes. Les conditions matérielles et sociales dans lesquelles chacun accède aux ouvrages font, en revanche, apparaître des différences importantes.

Des collections riches, pas toujours adaptées

L’enquête ne décrit pas un réseau de bibliothèques démunies. Les collections jeunesse bénéficient d’appréciations favorables, notamment grâce à l’action de la médiathèque départementale de prêt, qui approvisionne les structures locales.

Certaines familles utilisent régulièrement ces équipements. La mère de Mathilde, par exemple, souligne la diversité des rayonnages et le renouvellement des fonds de la médiathèque municipale. D’autres parents y empruntent fréquemment des romans ou des bandes dessinées avec leurs enfants.

Cette satisfaction ne s’étend cependant pas à tous les établissements. Dans les petites communes, la circulation des nouveautés dépend souvent des acquisitions et des disponibilités de la structure départementale. Les réservations demandent parfois plusieurs semaines, voire davantage. Mathilde, 14 ans, résume la difficulté : « c’est long d’attendre. »

Pour les bibliothécaires, la situation n’est guère plus confortable. Une professionnelle rapporte que certains ouvrages récemment reçus sont réclamés presque aussitôt par d’autres établissements. L’attente d’une commande, elle aussi, s’étire parfois sur plusieurs mois.

À ces délais s’ajoutent des choix documentaires qui ne correspondent pas toujours aux préférences des collégiens. Certains jugent les fonds trop scolaires ou destinés à des enfants plus jeunes. Salomé explique ainsi s’être inscrite dans une médiathèque sans y découvrir les titres qu’elle recherchait : « il n’y avait rien qui m’intéressait. »

Une directrice d’association décrit un mécanisme qui se nourrit de lui-même : lorsque les jeunes fréquentent peu les lieux, les équipes hésitent à consacrer une partie de leurs acquisitions et de leurs animations à ce public. Faute de propositions adaptées, les adolescents reviennent encore moins.

Les professionnels rencontrés n’ignorent pas ces difficultés. Mais leur connaissance des tendances éditoriales, des usages numériques ou des références adolescentes demeure variable, particulièrement dans les petites structures qui reposent largement sur le bénévolat.

Le numérique constitue d’ailleurs une autre occasion manquée. Le réseau départemental dispose d’un portail proposant presse, livres numériques, contenus audio et vidéos à la demande. Les chercheurs n’ont cependant obtenu aucune donnée de fréquentation de ces services, et les jeunes interrogés n’ont pas évoqué cette offre. L’accès à un catalogue ne signifie donc pas nécessairement que ses ressources sont connues de leurs destinataires.

Internet raccourcit les distances, pas les écarts

Lorsqu’un ouvrage manque en rayon, plusieurs adolescents se tournent vers les plateformes commerciales. Amazon, Fnac et Cultura apparaissent dans les entretiens, aux côtés des achats d’occasion sur Vinted ou Leboncoin.

Arthur, 13 ans, privilégie notamment la commande sur Amazon. À ses yeux, « c’est plus rapide ». Les achats en ligne évitent les déplacements, limitent les recherches dans les magasins et répondent à une attente d’immédiateté que les circuits de prêt satisfont moins facilement.

Ce recours ne concerne pourtant pas tous les foyers dans les mêmes proportions. Parmi les personnes rencontrées, les commandes de livres neufs se concentrent surtout dans les classes moyennes et supérieures, davantage disposées à supporter leur coût.

L’occasion offre une autre solution. Lina, 14 ans, raconte retrouver sur Vinted des ouvrages proposés neufs autour de 20 euros pour environ cinq euros. Le prix n’explique pas tout : acheter par ses propres moyens lui donne aussi davantage de liberté dans ses choix, sans les soumettre systématiquement au regard parental.

Les ressources économiques influencent ainsi les habitudes d’approvisionnement. Pour certaines familles, les acquisitions régulières restent difficiles, tandis que les déplacements vers les commerces culturels occasionnent des contraintes supplémentaires.

La distance ne constitue pas toujours, en elle-même, un obstacle insurmontable. Mais elle prend une tout autre dimension lorsqu’aucun transport collectif ne dessert les lieux recherchés. Une directrice d’office de tourisme interrogée rappelle ainsi qu’« il n’y a pas de bus » pour conduire les adolescents à la bibliothèque.

Leur autonomie dépend alors de la disponibilité des parents et de l’organisation familiale. Cette dépendance touche aussi à la liberté de choisir. Les chercheurs relèvent que certains adolescents recherchent davantage d’intimité dans leurs lectures, notamment lorsqu’ils abordent des sujets personnels, tandis que les visites en famille entretiennent parfois une forme de surveillance, réelle ou ressentie.

Autant de facteurs qui compliquent l’accès aux ressources, même lorsqu’elles existent à quelques kilomètres du domicile.

À 300 mètres, un partenariat compliqué

La proximité entre le collège étudié et la médiathèque municipale aurait tout d’un atout pour développer les habitudes de fréquentation. Les établissements se trouvent à quelques minutes de marche l’un de l’autre. Pourtant, la coopération demeure limitée.

Le professeur documentaliste explique les difficultés rencontrées pour organiser des visites avec les élèves. Le fonctionnement scolaire repose sur un « cycle de 55 minutes », trop court pour intégrer facilement un déplacement et une activité extérieure. Le manque de personnel chargé de l’encadrement constitue un autre frein.

La médiathécaire partage le souhait de développer des projets communs, mais les emplois du temps, les contraintes administratives et l’organisation respective des établissements ralentissent les initiatives.

Au-delà des questions pratiques, les chercheurs soulignent des approches différentes du livre. Dans l’Éducation nationale, les textes participent aux apprentissages fondamentaux, à la formation de l’esprit critique et à la constitution d’une culture littéraire commune. Les professionnels de lecture publique privilégient également l’accès libre aux œuvres, la découverte personnelle et les échanges culturels.

Ces finalités ne s’opposent pas nécessairement. Leur articulation exige néanmoins du temps, une connaissance mutuelle et des projets partagés.

Le maire de la commune considère d’ailleurs le collège comme un relais essentiel vers la médiathèque. Selon lui, de nombreux élèves n’ont encore jamais découvert les ressources de l’établissement municipal, malgré sa proximité immédiate.

Autre difficulté : les horaires des bibliothèques rurales, parfois limitées à quelques heures hebdomadaires, correspondent mal aux journées des collégiens. Les transports scolaires imposent souvent des départs matinaux et des retours tardifs. Le mercredi ou le samedi ne suffisent pas toujours à compenser ces contraintes.

Les lieux de lecture se retrouvent donc confrontés à une contradiction : ils sont présents sur le territoire, mais leurs conditions d’accès ne correspondent pas nécessairement au rythme de vie des jeunes qu’ils souhaitent accueillir.

Des adolescents associés aux choix

À partir de ces observations, Lecture Jeunesse avance plusieurs pistes dans la synthèse de son enquête. Elles concernent d’abord la coopération entre collectivités, collèges, bibliothèques et associations, avec l’organisation de rencontres régulières entre professionnels et une circulation plus rapide des ouvrages.

L’association préconise également de renforcer la formation des équipes aux pratiques adolescentes. La littérature de genre, les mangas, les usages numériques et les recommandations entre pairs constituent autant de points d’appui pour imaginer des activités plus proches de leurs attentes.

Certains projets existent déjà dans le territoire étudié. L’enquête mentionne notamment un concours de dessin autour de mangas, organisé en lien avec une médiathèque et une association locale, auquel participe Maryam, 14 ans.

Les espaces eux-mêmes entrent dans cette réflexion. Victoire, également âgée de 14 ans, réclame simplement « plus de poufs ». Derrière cette demande de mobilier se dessine une attente plus large : disposer d’endroits confortables, accueillants, où chacun trouve aussi bien le calme nécessaire à la lecture que la possibilité d’échanger avec d’autres.

Lecture Jeunesse recommande enfin d’associer plus étroitement les collégiens à la vie des établissements, notamment par leur participation aux acquisitions, aux sélections d’ouvrages et à la programmation des animations. Des expériences conduites dans d’autres bibliothèques, rapportées par les professionnels interrogés, montrent que les adolescents s’investissent également lorsqu’ils participent aux décisions.

Reste la question des moyens. Adapter les horaires, former les bénévoles, renouveler les collections, accompagner les jeunes ou organiser des partenariats suppose du personnel disponible et des financements identifiés.

Sur ce point, l’association insiste : la bonne volonté des équipes, parfois bénévoles ou déjà en sous-effectif, ne remplace ni les effectifs nécessaires ni les budgets consacrés à la lecture publique. Ses recommandations s’accompagnent donc d’une demande explicite d’engagements humains et financiers.

L'étude complète est disponible ci-dessous en consultation et/ou téléchargement : 

Crédits photo : Anton Luk - CC 0

 
 
 
 

 

 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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La mobilisation contre la disparition programmée du Centre national du livre comme établissement public s’élargit. Ce 6 octobre, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et la Ligue des auteur·ices professionnels apportent leur soutien au CNL et demandent aux maisons d’édition de prendre clairement position. Leur intervention survient trois semaines après une audition particulièrement nourrie de la direction du Centre au Sénat.

06/10/2026, 18:33

Autres articles de la rubrique Métiers

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Les éditions Zulma recrutent une nouvelle chargée des relations libraires

Les éditions Zulma renforcent leur équipe avec l'arrivée de Marie Samson, désormais chargée des relations libraires. La maison indépendante, dirigée par Laure Leroy, annonce également un accès direct aux épreuves numériques de ses prochains ouvrages, afin d'en prendre connaissance avant leur parution.

10/11/2026, 12:58

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Derrière la reprise des éditions møtus, des méthodes qui font parler

Exclusif - Placées en liquidation judiciaire en fin d'année 2025, les éditions møtus ont trouvé un nouvel horizon avec un rachat par le groupe luxembourgeois Sansolano Média, annoncé en mai dernier. Mais les perspectives ne seraient plus si engageantes, d'après les témoignages de plusieurs auteurices-illustrateurices. Le repreneur, de son côté, défend son projet, pointant les conséquences de « défis juridiques et matériels ».

10/11/2026, 12:29

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Grasset : les auteurs redoutaient Fayard, Hachette envoie sa PDG

Sept mois après l’éviction d’Olivier Nora, Hachette Livre nomme Lise Boëll directrice générale déléguée de Grasset. L’éditrice d’Éric Zemmour, de Jordan Bardella et de Sarah Knafo conserve parallèlement la présidence de Fayard. Elle épaulera Jean-Christophe Thiery, dirigeant historique de l’entourage de Vincent Bolloré. Pour les écrivains qui dénonçaient une reprise en main idéologique, le message a le mérite d’être limpide : Hachette leur donne raison.

09/11/2026, 18:30

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Russell Brand : 10 ans et demi de prison, ses livres retirés

Condamné ce lundi 9 novembre à 10 ans et six mois de prison pour viol et agressions sexuelles, Russell Brand voit aussi ses ouvrages retirés de la vente par plusieurs grandes maisons britanniques. Pan Macmillan, Hodder & Stoughton et HarperCollins tournent la page, tandis qu'un prix ittéraire décerné en 2008 lui est retiré. Une rupture qui prolonge un conflit éditorial autour d’un contrat de 575.000 £, soit près de 690.000 €, et deux manuscrits jamais livrés...

09/11/2026, 16:05

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Le Livre de Poche recrute chez Robert Laffont pour ses polars et thrillers

Le Livre de Poche annonce l'arrivée de Garance Pautot au poste d'éditrice chargée des romans policiers et des thrillers. Elle succède à Alix Orhon. Passée par Dunod et Robert Laffont, la nouvelle recrue intègre le service éditorial dirigé par Zoé Niewdanski.

09/11/2026, 15:41

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Thomas Cadène prend la direction éditoriale de Futuropolis

Après huit années à la rédaction en chef de la revue TOPO, Thomas Cadène rejoint les éditions Futuropolis comme directeur éditorial. Scénariste, auteur de bande dessinée et spécialiste du récit graphique, il prend la tête d'une maison historique du 9e art, quelques mois après le départ de Sébastien Gnaedig pour le groupe Delcourt.

09/11/2026, 13:13

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Romantasy : Sarah J. Maas, près d'un million de ventes pour son nouveau roman

Le retour de Sarah J. Maas dans l'univers d'A Court of Thorns and Roses tient ses promesses commerciales. Publié le 27 octobre, A Court of Splintered Harmony s'est écoulé à 958 195 exemplaires reliés aux États-Unis en une semaine, selon Circana BookScan. Au Royaume-Uni, le roman a également battu le record de ventes hebdomadaires pour une fantasy destinée aux adultes. Une double performance bienvenue pour Bloomsbury, dont les derniers résultats semestriels avaient accusé un recul.

09/11/2026, 07:00

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Avec seulement 45 m², cette librairie remporte un prix national

À Saint-Jacques-de-Compostelle, NUMAX vient de recevoir le prix Librería Cultural 2026, décerné par la Confédération espagnole des associations de libraires. Cette coopérative galicienne, qui partage ses locaux avec une salle de cinéma, ne dispose que de 45 m² consacrés à la vente de livres. Le jury a distingué un projet où la librairie, la programmation artistique et la défense de la langue galicienne participent d'une même activité culturelle.

08/11/2026, 13:58

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OpenAI : plus de 50 interventions dans un procès majeur pour les auteurs

Le contentieux américain contre OpenAI mobilise bien au-delà des écrivains et des entreprises de presse qui ont engagé les poursuites. Plus de cinquante mémoires ont été déposés devant la justice par des associations professionnelles, des universitaires, des organisations technologiques et des défenseurs des libertés numériques. Au centre des désaccords : l'utilisation d'œuvres protégées pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle et les limites de l'exception américaine de « fair use ».

08/11/2026, 11:10

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Canada : 5 millions par an pour le livre, loin des 38,4 réclamés

Le Canada annonce 5 millions de dollars supplémentaires par an pour le Fonds du livre à partir de 2027-2028. Les éditeurs francophones saluent une aide désormais permanente, après un budget 2025 décevant. Mais la progression réelle par rapport aux crédits actuels sera plus modeste, et très éloignée des besoins chiffrés par la profession.

08/11/2026, 08:19

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Haruki Murakami : l'histoire de Kaho paraîtra en anglais en 2027

Publié au Japon le 3 juillet 2026, L'histoire de Kaho, dernier roman de Haruki Murakami, arrivera dans les librairies anglophones en septembre 2027. Knopf a acquis les droits pour les États-Unis, Harvill pour le Royaume-Uni et le Commonwealth, et Doubleday Canada pour le marché canadien. Aucune date de traduction française n'a encore été confirmée.

07/11/2026, 11:15

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Librairies : du manga au café, cinq vies derrière les vitrines

Une boutique de mangas née d’une reconversion, un salon de thé rempli de livres d’occasion, une librairie-café installée dans un centre-ville rénové : les commerces du livre ne manquent pas d’idées pour attirer les lecteurs. Mais derrière ces ouvertures, deux autres histoires rappellent que la durée et la transmission comptent tout autant. Tour de France, par la presse régionale, de cinq librairies à des moments bien différents de leur existence.

07/11/2026, 09:45

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Pierre Rosenthal, pionnier du jeu de rôle et inventeur du mot “rôliste”, est mort

Une figure fondatrice du jeu de rôle français disparaît. Pierre Rosenthal, créateur de SimulacreS et d'Athanor, ancien rédacteur en chef adjoint de Casus Belli et auteur de plusieurs livres-jeux, est mort à 65 ans. On lui doit aussi un mot entré dans le langage courant : « rôliste ». L'illustrateur Gilles Francescano, qui lui rend hommage, salue un homme « si délicat et si discret », dont l'influence a largement dépassé les tables de jeu.

06/11/2026, 17:49

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La célèbre librairie Strand devra verser près de 1,5 million $

La librairie Strand, institution new-yorkaise presque centenaire, a accepté de verser 1,48 million $ pour régler un litige avec le gouvernement américain. L'établissement avait obtenu en 2021 un prêt public de 932.350 $, alors qu'une disposition fédérale excluait de cette aide les entreprises contrôlées par le conjoint d'un parlementaire. Sa propriétaire, Nancy Bass Wyden, mariée au sénateur Ron Wyden, affirme qu'il s'agissait d'une erreur involontaire.

06/11/2026, 16:48

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À Grenoble, le niveau du loyer pourrait contraindre Momie à déménager

Exclusif — L'érosion des ventes de livres n'est pas la seule menace qui pèse sur l'activité des librairies. Dans des centres-villes parfois de moins en moins animés, les montants des loyers, eux, restent vifs. Le réseau de librairies Momie, spécialisées dans le 9e art, en fait l'amère expérience à Grenoble, et deux décisions de justice ont donné raison à leur bailleur.

06/11/2026, 16:46

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Après 46 ans, cette librairie LGBTQ historique change de propriétaire

Fondée en 1980 à Chicago, Unabridged Bookstore vient de changer de propriétaire pour la première fois de son histoire. Ed Devereux a cédé l'établissement à Shane Khosropour, son responsable et principal acheteur de livres, qui y travaille depuis plus de vingt ans. La transmission, effective depuis le 1er octobre 2026, doit préserver l'identité de cette librairie généraliste réputée pour la richesse de son fonds LGBTQ.

06/11/2026, 16:42

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Nothomb chez Gallimard : l'arrivée de son amie trouble déjà la fête

Le transfert d’Amélie Nothomb chez Gallimard prend une tournure moins romanesque. À peine le Prix Femina proclamé, Antoine Gallimard annonçait à ses équipes l’arrivée de l’écrivaine, accompagnée de Florence Godfernaux, attachée de presse licenciée cet été par Albin Michel. À Saint-Germain-des-Prés, le recrutement de l’année s’accompagne de quelques bagages encombrants : rapport RH accablant, témoignages d’anciennes salariées et accusations de harcèlement...

06/11/2026, 14:32

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146 millions d’entrées dans les bibliothèques et médiathèques, en 2025

Chaque année, le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture produit une enquête sur les bibliothèques territoriales, afin, notamment, d'en mesurer la fréquentation. Une infographie présente quelques résultats, et fait état d'un total de 146 millions d’entrées en 2025, en hausse de 18 % par rapport à 2023.

06/11/2026, 13:45

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La Fédération des éditeurs européens renouvelle son bureau

La Fédération des éditeurs européens (Federation of European Publishers, FEP) a procédé au renouvellement de son bureau, à l'occasion de son assemblée générale, les 4 et 5 novembre derniers. Phaedon Gregorious Kidoniatis, fondateur du groupe éditorial grec Eurasia Publications, a été élu président.

06/11/2026, 13:42

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Alexandra Profizi quitte L’Iconoclaste pour Les Liens qui libèrent

Après cinq années passées aux éditions de L'Iconoclaste, Alexandra Profizi rejoint Les Liens qui libèrent (LLL) comme responsable de la communication et des relations libraires. Ancienne libraire, docteure en littérature comparée et autrice, elle prend la tête d'une stratégie qui entend replacer les librairies indépendantes au cœur de l'activité de la maison. Un recrutement qui accompagne les nouvelles ambitions de l'éditeur engagé.

06/11/2026, 13:39

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D20&Déboires, la BD strip sur le jeu de rôle, décalée, accessible et 100 % française !

Et si on ouvrait les portes du jeu de rôle à tous ceux qui n’ont jamais roulé un dé ? Lancé en juin 2025, D20 & Déboires est un projet de bande dessinée humoristique consacré au jeu de rôle et à ses petites, ou grandes, catastrophes. Projet porté par par Audrey Griffon et Rémi Cabaret.

06/11/2026, 13:27

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La Missive de la Tisseuse : un recueil de lettres dessinées pour plonger dans les coulisses du monde de la BD

Après Tisseuse, un premier roman graphique remarqué, Léna Canaud revient avec une nouvelle BD La Missive de la Tisseuse, l'Intégrale, concentré du journal de bord illustré qu'elle tient depuis 2023.
À la croisée du guide pratique, de l'art book et du récit intime, ce livre vous entraînera dans les coulisses de la création d'une BD. Comment trouver un éditeur ? Comment construire une intrigue logique et entraînante ? Comment donner vie à ses personnages ? Un projet porté par Léna Canaud à soutenir sur Ulule !

06/11/2026, 09:22

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Le Terrain vague : Joëlle Losfeld fait renaître la mythique maison d’édition de son père

Exclusif - 40 ans après avoir repris la maison de son père, Éric Losfeld, et plus de 20 ans après son arrivée chez Gallimard, Joëlle Losfeld renoue avec ses racines. La nouvelle structure, Le Terrain vague – Losfeld, est accueillie par les éditions indépendantes Les Petits Matins. Elle détaille auprès d'ActuaLitté les conditions de cette association.

05/11/2026, 16:30

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Japon : une nouvelle raison pour ne pas sortir de chez soi

À Tokyo, les bibliothèques municipales de Bunkyō proposent depuis le 30 octobre 2026 une nouvelle manière de parcourir leurs collections. Baptisé « 3D書架 » (étagère 3D), ce service reproduit sur écran des rayonnages composés de photographies de dos de livres. Objectif ? Découvrir les ouvrages sans connaître leur titre ni leur auteur, en simulant une part de la flânerie propre aux bibliothèques.

05/11/2026, 13:56

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The Game Master : une romance universitaire dans le cadre d'un Escape Game !

Elle est perfectionniste, à court de temps et au bord de la crise de nerfs. Lui est motard, glacial, et s’est juré de ne plus jamais laisser personne approcher son coeur. Dans The Game Master, nouvelle romance universitaire New Adult de Nora Lane, Gigi et Beau sont forcés de travailler ensemble au cœur d’un escape game. Le seul problème ? Ils se détestent ! Piques, tension et sentiments : le roman est à découvrir en édition reliée collector sur Ulule. Projet porté par Nora Lane.

05/11/2026, 13:07

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Les éditions Stock accueillent l'ancienne patronne de Grazia, Yseult Williams

De la presse féminine aux biographies, en passant par la production de podcasts, Yseult Williams poursuit son parcours dans l'édition. L'ancienne directrice de Grazia, également autrice de plusieurs ouvrages historiques, annonce son arrivée aux éditions Stock, au sein du groupe Hachette Livre, comme éditrice de non-fiction.

05/11/2026, 12:38

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Janosch est mort : Petit Tigre et Petit Ours perdent leur père

Une caisse qui sent la banane, deux amis persuadés que le bonheur les attend à Panama, et un voyage qui les ramène chez eux. Avec ses animaux tendres, malicieux et volontiers indisciplinés, Janosch a marqué plusieurs générations de lecteurs. L'écrivain et illustrateur allemand, de son vrai nom Horst Eckert, est mort mardi 3 novembre 2026, à 95 ans, sur l'île de Tenerife. L'homme qui dessinait leur bonheur avait grandi dans la pauvreté et la violence.

05/11/2026, 11:47

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Les poèmes allaient disparaître des bus : les voyageurs ont gagné

La poésie ne descendra pas du bus ! À Vancouver, trente ans de vers affichés dans les transports ont bien failli prendre fin. Mais les amoureux des mots ont refusé de laisser filer cette belle aventure littéraire. Plus de 2 000 signatures et une formidable mobilisation ont convaincu l’opérateur de transports de faire marche arrière. Victoire pour les lecteurs, les poètes et tous ceux qui aiment voir la littérature surgir là où on ne l’attend pas !

05/11/2026, 09:58

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Murdle : sept nouveaux livres et un contrat à sept chiffres pour G. T. Karber

Plus de quatre millions d'exemplaires vendus dans le monde, et sept nouveaux ouvrages en préparation. Le succès de Murdle, la série d'énigmes policières imaginée par G. T. Karber, vient de déboucher sur un contrat à sept chiffres en dollars. L'accord a été conclu avec Tytora, tout nouveau label de St. Martin's Publishing Group, qui entend développer cet univers au-delà des grilles de déduction. Jusqu'à la romantasy, désormais évoquée parmi les pistes éditoriales.

05/11/2026, 09:42

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La reine espagnole des romans d'amour rejoint la Bibliothèque nationale d'Espagne

L'État espagnol vient d'acquérir, pour 3000 € hors frais et taxes, 45 dossiers de manuscrits de María Mercedes Ortoll, autrice de littérature sentimentale. Rédigés entre 1935 et 1963, ces romans, nouvelles et récits courts rejoindront les collections de la Bibliothèque nationale d'Espagne. L'achat, officialisé le 27 octobre 2026, porte sur un ensemble de documents témoignant de près de trente années d'activité littéraire.

05/11/2026, 09:25

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L’Héritage de Rubis : Une dark romance où le pouvoir se transmet dans le sang

Plongez au cœur de la mafia italienne avec L’Héritage de Rubis, le deuxième tome de la trilogie Le prix de la Famille. Entre les rivalités des grandes familles, les alliances qui se nouent et celles qui se brisent, Margot Mezzanotte poursuit son ascension dans un univers où le pouvoir se gagne rarement sans sacrifices. Projet porté par Camille Battez.

05/11/2026, 09:01

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Les éditions Rivka ferment : un Grand Prix de l’Imaginaire, sept ans d’aventure

Après sept années consacrées aux littératures de l'imaginaire, les éditions Rivka annoncent leur cessation d'activité. La maison indépendante, récompensée par le Grand Prix de l'Imaginaire en 2022, dénonce la fragilisation des librairies, l'évolution des habitudes d'achat et la durée de vie toujours plus courte des livres. Son catalogue restera disponible jusqu'au 31 décembre 2026, dans la limite des stocks. 

04/11/2026, 17:33

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Bruno Schulz : 104 ans après, un texte enfin traduit en français

Un pseudonyme, une revue d’employés du pétrole et un manuscrit oublié pendant près d’un siècle. Retrouvé en 2019 dans une bibliothèque de Lviv, en Ukraine, « Undula », considéré comme le premier récit publié de Bruno Schulz, paraît pour la première fois en français, dans une traduction de Charles Garatynski. Pour ActuaLitté, le traducteur raconte cette découverte et rappelle combien la guerre menace aujourd’hui les bibliothèques, les archives et la mémoire littéraire ukrainiennes.

04/11/2026, 17:22

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Le jeu de tarot adapté de la BD Requiem Chevalier Vampire

Le Tarot Requiem est un tarot divinatoire de 78 arcanes (85 × 160 mm) tiré de la saga dark fantasy Requiem Chevalier Vampire, créée par Olivier Ledroit et Pat Mills (Glénat). Chaque carte est composée par Olivier Ledroit, mise en page par Lola Ledroit, dans un coffret collector magnétique. Des artistes invités (Sinpiggyhead, Førtifem, Black Seno, La Main Innocente) signent des cartes bonus. Édition unique, jamais rééditée, sur Ulule jusqu’au 5 novembre 2026, livraison en mars 2027. 3,5 % de la collecte sont reversés à l’Association Olivier Ledroit BD et Autisme. Projet porté par Antoine Seilles, producteur de jeux vidéo et fondateur de NesteP, Olivier Ledroit et Lola Ledroit.

04/11/2026, 16:16

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Qui a tué Pasolini ? 51 ans après, l’Italie rouvre l’enquête

Un témoin jamais entendu, des images d'archives de la Rai réexaminées, cinq profils ADN et toujours personne à qui les attribuer : la justice italienne rouvre l’enquête sur l’assassinat de Pier Paolo Pasolini, 51 ans après les faits. Des aveux rétractés 30 ans plus tard, des juges qui se contredisent, des bobines de cinéma volées, un chapitre de roman disparu et l’ombre des années de plomb. Qui se trouvait réellement à l'Idroscalo d'Ostie cette nuit-là ?

04/11/2026, 16:16

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L’ex-patron du Festival du livre de Paris prend la tête de Dargaud

Deux nominations et un nouveau pôle littéraire en préparation chez Média-Participations. Stéphane Aznar quitte la direction générale de Dargaud pour prendre les rênes des éditions Anne Carrière et développer de nouvelles activités de fiction et de non-fiction. Jean-Baptiste Passé, ancien directeur du Festival du livre de Paris et jusqu'ici à la tête des éditions Michelin, lui succède chez Dargaud.

04/11/2026, 13:22

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