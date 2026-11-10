Bibliothèques, mangas, Amazon : comment lisent les ados à la campagne ?

Trois cents mètres séparent un collège rural de sa médiathèque municipale. Celle-ci ouvre 35 heures par semaine et dispose d’un fonds destiné aux adolescents. À première vue, les conditions paraissent plutôt favorables. Pourtant, tous les élèves ne fréquentent pas cet équipement, et certains ignorent encore ce qu’ils y trouveraient. Quant à la librairie la plus proche, elle se situe à plus de 30 kilomètres.

Ce contraste figure parmi les principaux enseignements de Lire en milieu rural : perspectives d’adolescentes, d’adolescents et de leur entourage, une enquête pilotée par Lecture Jeunesse, avec l’Agence Phare et le soutien du ministère de la Culture. Ses résultats accompagnent la neuvième édition du colloque de l’Observatoire de la lecture et de l’écriture des adolescents, organisée le 10 novembre 2026 à la Maison de la Poésie, à Paris.

L’association s’est intéressée à un territoire comptant environ 52 habitants au kilomètre carré, contre 107 en moyenne nationale. La commune du collège rassemble quelque 1100 habitants. Dans un périmètre maximal de 40 kilomètres, les chercheurs ont recensé 11 bibliothèques ou médiathèques, 11 points-lecture et huit lieux de vente d’ouvrages, parmi lesquels des librairies, des maisons de la presse et des grandes surfaces.

Le réseau existe donc bel et bien. Reste une difficulté : l’existence de ces équipements ne garantit ni leur fréquentation ni leur adéquation aux attentes du public adolescent.

Entre le 11 décembre 2025 et le 28 janvier 2026, l’équipe de recherche a interrogé 19 élèves de troisième, neuf parents et 11 professionnels du territoire. Les entretiens, menés sur la base du volontariat, dessinent un portrait précis de leurs habitudes, sans prétendre représenter l’ensemble de la jeunesse rurale. Les filles sont d’ailleurs plus nombreuses que les garçons dans l’échantillon, tandis que les familles des milieux populaires ont moins participé aux entretiens parentaux.

L’enquête ne comporte pas non plus de comparaison directe avec un territoire urbain. Une précaution essentielle pour interpréter les résultats, qui éclairent autant les effets de l’âge, de l’entourage et des ressources familiales que les particularités géographiques.

Des goûts qui échappent aux prescriptions

Les chercheurs distinguent trois profils parmi les collégiens rencontrés. Quatre entretiennent un rapport très investi aux livres, considérés comme une passion quotidienne. Dix manifestent des pratiques plus irrégulières, privilégiant volontiers les formats courts, illustrés ou numériques. Les cinq derniers se montrent davantage éloignés de cette activité, souvent associée à des difficultés de compréhension ou à des souvenirs scolaires peu engageants.

Ces catégories ne constituent pas des identités figées. Elles traduisent des rapports différents aux textes, parfois changeants, et permettent surtout de comprendre pourquoi une proposition séduisante pour un jeune laisse son voisin parfaitement indifférent.

Les contenus fictionnels dominent les préférences. Mangas, comics, romans et récits de fantasy trouvent leur public, tandis que les albums traditionnels de bande dessinée perdent une partie de leur attrait après l’entrée au collège.

Salomé, 14 ans, apprécie particulièrement le manga : « C’est un peu comme si j’étais dans un film ». Le dessin facilite son immersion dans l’histoire. D’autres préfèrent les romans longs, sans illustration, et revendiquent une pratique beaucoup plus soutenue.

Le choix personnel joue ici un rôle déterminant. Les lectures imposées par l’école suscitent parfois une résistance, liée à la difficulté du vocabulaire ou au manque d’intérêt pour les sujets abordés. Rien, toutefois, n’autorise à confondre ce rejet avec un désintérêt général pour les histoires.

Les recommandations circulent également ailleurs que dans les établissements scolaires. Les parents conservent une influence importante, notamment par les livres présents à domicile, mais les amis gagnent du terrain. Certaines adolescentes échangent leurs découvertes, s’inspirent mutuellement de leurs choix et entretiennent une pratique collective, jusque dans leurs chambres respectives, en restant au téléphone pendant qu’elles lisent.

TikTok, Instagram, Wattpad et Webtoon participent également à ces découvertes. Le papier conserve toute sa place : les supports numériques s’ajoutent aux ouvrages imprimés davantage qu’ils ne les remplacent. Quant aux livres audio, leur usage reste marginal dans le groupe étudié, hormis quelques recours pour les travaux scolaires.

La fonction du livre dépasse aussi le divertissement. Enzo, 13 ans, y trouve « une sorte de libération » lorsque le quotidien se complique. Un usage intime, parfois éloigné de l’image d’une activité strictement éducative.

Ces observations rejoignent certains résultats de l’enquête nationale du Centre national du livre, réalisée par Ipsos bva et rendue publique le 14 avril 2026. Sur un échantillon représentatif de 1500 jeunes âgés de 7 à 19 ans, 81 % déclarent lire pour leurs loisirs. Mais la pratique recule avec l’âge, particulièrement chez les garçons, tandis que les bandes dessinées, les mangas et les romans occupent une place privilégiée.

Le problème ne se résume donc pas à une opposition entre les adolescents des villes et ceux des campagnes. Les conditions matérielles et sociales dans lesquelles chacun accède aux ouvrages font, en revanche, apparaître des différences importantes.

Des collections riches, pas toujours adaptées

L’enquête ne décrit pas un réseau de bibliothèques démunies. Les collections jeunesse bénéficient d’appréciations favorables, notamment grâce à l’action de la médiathèque départementale de prêt, qui approvisionne les structures locales.

Certaines familles utilisent régulièrement ces équipements. La mère de Mathilde, par exemple, souligne la diversité des rayonnages et le renouvellement des fonds de la médiathèque municipale. D’autres parents y empruntent fréquemment des romans ou des bandes dessinées avec leurs enfants.

Cette satisfaction ne s’étend cependant pas à tous les établissements. Dans les petites communes, la circulation des nouveautés dépend souvent des acquisitions et des disponibilités de la structure départementale. Les réservations demandent parfois plusieurs semaines, voire davantage. Mathilde, 14 ans, résume la difficulté : « c’est long d’attendre. »

Pour les bibliothécaires, la situation n’est guère plus confortable. Une professionnelle rapporte que certains ouvrages récemment reçus sont réclamés presque aussitôt par d’autres établissements. L’attente d’une commande, elle aussi, s’étire parfois sur plusieurs mois.

À ces délais s’ajoutent des choix documentaires qui ne correspondent pas toujours aux préférences des collégiens. Certains jugent les fonds trop scolaires ou destinés à des enfants plus jeunes. Salomé explique ainsi s’être inscrite dans une médiathèque sans y découvrir les titres qu’elle recherchait : « il n’y avait rien qui m’intéressait. »

Une directrice d’association décrit un mécanisme qui se nourrit de lui-même : lorsque les jeunes fréquentent peu les lieux, les équipes hésitent à consacrer une partie de leurs acquisitions et de leurs animations à ce public. Faute de propositions adaptées, les adolescents reviennent encore moins.

Les professionnels rencontrés n’ignorent pas ces difficultés. Mais leur connaissance des tendances éditoriales, des usages numériques ou des références adolescentes demeure variable, particulièrement dans les petites structures qui reposent largement sur le bénévolat.

Le numérique constitue d’ailleurs une autre occasion manquée. Le réseau départemental dispose d’un portail proposant presse, livres numériques, contenus audio et vidéos à la demande. Les chercheurs n’ont cependant obtenu aucune donnée de fréquentation de ces services, et les jeunes interrogés n’ont pas évoqué cette offre. L’accès à un catalogue ne signifie donc pas nécessairement que ses ressources sont connues de leurs destinataires.

Internet raccourcit les distances, pas les écarts

Lorsqu’un ouvrage manque en rayon, plusieurs adolescents se tournent vers les plateformes commerciales. Amazon, Fnac et Cultura apparaissent dans les entretiens, aux côtés des achats d’occasion sur Vinted ou Leboncoin.

Arthur, 13 ans, privilégie notamment la commande sur Amazon. À ses yeux, « c’est plus rapide ». Les achats en ligne évitent les déplacements, limitent les recherches dans les magasins et répondent à une attente d’immédiateté que les circuits de prêt satisfont moins facilement.

Ce recours ne concerne pourtant pas tous les foyers dans les mêmes proportions. Parmi les personnes rencontrées, les commandes de livres neufs se concentrent surtout dans les classes moyennes et supérieures, davantage disposées à supporter leur coût.

L’occasion offre une autre solution. Lina, 14 ans, raconte retrouver sur Vinted des ouvrages proposés neufs autour de 20 euros pour environ cinq euros. Le prix n’explique pas tout : acheter par ses propres moyens lui donne aussi davantage de liberté dans ses choix, sans les soumettre systématiquement au regard parental.

Les ressources économiques influencent ainsi les habitudes d’approvisionnement. Pour certaines familles, les acquisitions régulières restent difficiles, tandis que les déplacements vers les commerces culturels occasionnent des contraintes supplémentaires.

La distance ne constitue pas toujours, en elle-même, un obstacle insurmontable. Mais elle prend une tout autre dimension lorsqu’aucun transport collectif ne dessert les lieux recherchés. Une directrice d’office de tourisme interrogée rappelle ainsi qu’« il n’y a pas de bus » pour conduire les adolescents à la bibliothèque.

Leur autonomie dépend alors de la disponibilité des parents et de l’organisation familiale. Cette dépendance touche aussi à la liberté de choisir. Les chercheurs relèvent que certains adolescents recherchent davantage d’intimité dans leurs lectures, notamment lorsqu’ils abordent des sujets personnels, tandis que les visites en famille entretiennent parfois une forme de surveillance, réelle ou ressentie.

Autant de facteurs qui compliquent l’accès aux ressources, même lorsqu’elles existent à quelques kilomètres du domicile.

À 300 mètres, un partenariat compliqué

La proximité entre le collège étudié et la médiathèque municipale aurait tout d’un atout pour développer les habitudes de fréquentation. Les établissements se trouvent à quelques minutes de marche l’un de l’autre. Pourtant, la coopération demeure limitée.

Le professeur documentaliste explique les difficultés rencontrées pour organiser des visites avec les élèves. Le fonctionnement scolaire repose sur un « cycle de 55 minutes », trop court pour intégrer facilement un déplacement et une activité extérieure. Le manque de personnel chargé de l’encadrement constitue un autre frein.

La médiathécaire partage le souhait de développer des projets communs, mais les emplois du temps, les contraintes administratives et l’organisation respective des établissements ralentissent les initiatives.

Au-delà des questions pratiques, les chercheurs soulignent des approches différentes du livre. Dans l’Éducation nationale, les textes participent aux apprentissages fondamentaux, à la formation de l’esprit critique et à la constitution d’une culture littéraire commune. Les professionnels de lecture publique privilégient également l’accès libre aux œuvres, la découverte personnelle et les échanges culturels.

Ces finalités ne s’opposent pas nécessairement. Leur articulation exige néanmoins du temps, une connaissance mutuelle et des projets partagés.

Le maire de la commune considère d’ailleurs le collège comme un relais essentiel vers la médiathèque. Selon lui, de nombreux élèves n’ont encore jamais découvert les ressources de l’établissement municipal, malgré sa proximité immédiate.

Autre difficulté : les horaires des bibliothèques rurales, parfois limitées à quelques heures hebdomadaires, correspondent mal aux journées des collégiens. Les transports scolaires imposent souvent des départs matinaux et des retours tardifs. Le mercredi ou le samedi ne suffisent pas toujours à compenser ces contraintes.

Les lieux de lecture se retrouvent donc confrontés à une contradiction : ils sont présents sur le territoire, mais leurs conditions d’accès ne correspondent pas nécessairement au rythme de vie des jeunes qu’ils souhaitent accueillir.

Des adolescents associés aux choix

À partir de ces observations, Lecture Jeunesse avance plusieurs pistes dans la synthèse de son enquête. Elles concernent d’abord la coopération entre collectivités, collèges, bibliothèques et associations, avec l’organisation de rencontres régulières entre professionnels et une circulation plus rapide des ouvrages.

L’association préconise également de renforcer la formation des équipes aux pratiques adolescentes. La littérature de genre, les mangas, les usages numériques et les recommandations entre pairs constituent autant de points d’appui pour imaginer des activités plus proches de leurs attentes.

Certains projets existent déjà dans le territoire étudié. L’enquête mentionne notamment un concours de dessin autour de mangas, organisé en lien avec une médiathèque et une association locale, auquel participe Maryam, 14 ans.

Les espaces eux-mêmes entrent dans cette réflexion. Victoire, également âgée de 14 ans, réclame simplement « plus de poufs ». Derrière cette demande de mobilier se dessine une attente plus large : disposer d’endroits confortables, accueillants, où chacun trouve aussi bien le calme nécessaire à la lecture que la possibilité d’échanger avec d’autres.

Lecture Jeunesse recommande enfin d’associer plus étroitement les collégiens à la vie des établissements, notamment par leur participation aux acquisitions, aux sélections d’ouvrages et à la programmation des animations. Des expériences conduites dans d’autres bibliothèques, rapportées par les professionnels interrogés, montrent que les adolescents s’investissent également lorsqu’ils participent aux décisions.

Reste la question des moyens. Adapter les horaires, former les bénévoles, renouveler les collections, accompagner les jeunes ou organiser des partenariats suppose du personnel disponible et des financements identifiés.

Sur ce point, l’association insiste : la bonne volonté des équipes, parfois bénévoles ou déjà en sous-effectif, ne remplace ni les effectifs nécessaires ni les budgets consacrés à la lecture publique. Ses recommandations s’accompagnent donc d’une demande explicite d’engagements humains et financiers.

L'étude complète est disponible ci-dessous en consultation et/ou téléchargement :

Crédits photo : Anton Luk - CC 0

Par Nicolas Gary

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