Prix littéraires : l’absence des femmes n’est pas le seul scandale

La polémique sur la place des femmes dans les palmarès et les jurys des grands prix littéraires remet sur la table une question fondamentale. Il est d’ailleurs étonnant, alors que tout le monde a le mot « féminisme » à la bouche, qu’on en soit encore là. Mais en concentrant le débat sur le sexisme, on oublie, je crois, que c’est le fonctionnement même des prix qui pose question et le fait que chacun les suive aveuglément.

Au-delà du sexisme, les jurés sont-ils réellement de bons lecteurs, libres, honnêtes, capables de reconnaître la valeur de ce qui ne leur ressemble pas ? S’agit-il encore de littérature, ou d’un spectacle médiatique, une sorte de tiercé en plus chic, avec ses outsiders, ses pronostics, ses surprises soigneusement mises en scène, ses consécrations et ses disgrâces ?

Qui juge la valeur d’un livre ?

Pour moi, derrière la misogynie se cachent au moins quatre autres questions : la compétence, d’abord.

Qui sont ces gens qui décident de ce qui mérite d’être lu ? Qu’est-ce qui garantit la qualité de leur jugement ? La notoriété, la position sociale ou l’appartenance au milieu littéraire ne font pas nécessairement de bons lecteurs.

Cette année, 461 romans ont été publiés à la rentrée littéraire, dont 344 romans français. Combien les jurés en ont-ils réellement lu ? Lesquels ? Selon quels critères les ont-ils choisis ? Quelle place accordent-ils aux livres des petites maisons d’édition, à ceux dont les auteurs n’ont ni réputation ni réseau, à ceux que personne n’attend ?

Il ne s’agit évidemment pas de leur demander de lire 461 romans, mais de s’interroger sur la manière dont se constitue, bien avant les délibérations finales, le petit nombre de livres jugés dignes d’attention. Et surtout : que cherchent-ils lorsqu’ils lisent ?

Les jurys, entre fidélités et angles morts

L’honnêteté, ensuite. Je vais peut-être paraître naïve, mais en arrivant dans ce milieu depuis un autre univers professionnel, j’ai été frappée par la place qu’y occupent les relations personnelles, et par le peu de questions que cela semble parfois soulever.

Dans la plupart des environnements professionnels que j’ai connus, les conflits d’intérêts sont un sujet sérieux. On déclare ses liens, on se déporte de certaines décisions, on distingue autant que possible les relations personnelles des responsabilités exercées.

Dans le monde des prix littéraires, il existe certes des règlements, mais jusqu’où vont-ils ? Qu’en est-il des liens entre jurés, auteurs et maisons d’édition ? Des fidélités anciennes, des intérêts croisés, des appartenances communes ? Que certains jurés soient publiés par les maisons dont ils peuvent récompenser les livres, que les uns et les autres se fréquentent et entretiennent des relations suivies : tout cela semble souvent faire naturellement partie du jeu.

Mais pourquoi ce qui poserait un problème déontologique ailleurs irait-il de soi en littérature ? L’indépendance du jugement ne se proclame pas : elle se garantit par des règles, de la transparence et une véritable vigilance à l’égard des conflits d’intérêts.

Les goûts, enfin. C’est peut-être la question la plus délicate.

Il n’existe évidemment pas de mesure objective et incontestable de la valeur littéraire. On peut être parfaitement honnête, compétent, cultivé, et passer à côté d’un livre. Mais précisément : les goûts littéraires ne sont pas innocents. Ils se forment dans un milieu, une éducation, une classe sociale, une génération, une certaine conception de la culture.

On peut aimer la littérature qui nous ressemble et nous conforte sans même en avoir conscience. Être sensible à certains styles, à certains sujets, à certaines manières de raconter le monde, et rester imperméable à d’autres. On peut aussi confondre la maîtrise des codes littéraires de son propre milieu avec le talent, et prendre pour de la maladresse ou de la naïveté ce qui relève simplement d’une autre manière d’écrire.

Les jurés sont-ils des lecteurs capables de mettre leurs propres goûts à l’épreuve ? Sont-ils suffisamment libres pour reconnaître la valeur d’une œuvre qui ne correspond ni à leur idée préalable de la littérature ni à l’avis du troupeau ?

Prix littéraires : la fabrique des best-sellers

Et puis l’argent. Cette quatrième question éclaire toutes les autres. Les prix littéraires sont des phénomènes commerciaux.

Leur fonction est-elle de faire découvrir la littérature, de défendre des œuvres exigeantes, de faire émerger des voix nouvelles ? Ou de fabriquer des événements médiatiques, d’apposer des bandeaux rouges et de démultiplier les ventes ? Les intérêts économiques qui entourent ces distinctions sont considérables. Les prix fabriquent de la visibilité, orientent les achats, créent des succès et concentrent l’attention sur quelques livres, quelques auteurs, quelques maisons d’édition. On nous parle de consécration littéraire, mais on assiste aussi à une formidable machine à fabriquer des best-sellers.

D’où cette impression de foire, parfois : il faut un événement, une histoire, un personnage, une révélation. Et lorsque ce milieu accueille un outsider, quelqu’un qui n’en possède ni les codes ni les réseaux, c’est parfois à condition qu’il soit autre chose qu’un écrivain : qu’il soit lui-même un personnage. L’outsider doit avoir une histoire à raconter, une différence à exhiber, une trajectoire à mettre en scène. Il doit apporter au système sa dose d’exotisme, de transgression ou de diversité, sans nécessairement en bouleverser les règles. Il risque alors de devenir l’« idiot utile » d’un milieu qui se donne bonne conscience en le célébrant, tout en continuant à fonctionner exactement comme avant.

L’affaire Thélyson Orélien en offre une illustration parfaite. Hier, on le consacrait. Quelques jours plus tard, il était lâché par tous et renvoyé d’où il venait. Je ne reviens pas sur la validité des accusations : c’est un autre sujet. Mais la brutalité de ce retournement interroge le fonctionnement de la machine qui l’avait porté au sommet. Et elle ne devrait pas dispenser de poser une autre question, autrement embarrassante pour ceux qui l’avaient célébré : qu’avaient-ils donc lu ? Sur quoi reposait leur enthousiasme ?

Si le livre présentait des faiblesses que personne n’avait voulu voir, cela interroge leur compétence. Si l’on s’est davantage enthousiasmé pour le personnage, son parcours et son potentiel médiatique que pour son écriture, cela interroge leurs goûts. Et si l’on a privilégié la fabrication d’un phénomène commercial au détriment d’un jugement indépendant, cela pose une question d’honnêteté.

Changer les jurés sans changer les règles ?

Ce qui ramène au problème de départ. Remplacer quelques hommes blancs bourgeois par quelques femmes blanches bourgeoises, issues du même sérail, ne changera pas fondamentalement le système. On peut parfaitement féminiser l’entre-soi. Je me souviens de ma première éditrice me disant que ça ne servait à rien d’envoyer mon livre à tel prix, car c’était « un prix de copines ». L’expression m’est restée.

Et pourtant, je ne voudrais pas donner l’impression que tous les jurés se ressemblent ni que tout jugement littéraire est suspect. Il y a aussi de vrais lecteurs dans ces prix. J’en ai rencontré une, un jour, dans un festival littéraire. Nous avons parlé et, à ma grande surprise, j’ai découvert qu’elle m’avait lue, moi qui ne viens de nulle part, en tout cas pas des cercles où l’on se connaît. J’ai été touchée, mais aussi surprise. Ce qui, à la réflexion, en dit peut-être long sur le système : pourquoi faudrait-il être surpris qu’une jurée d’un grand prix lise une écrivaine qui n’appartient pas à son monde ?

Au fond, la question n’est pas seulement de savoir pourquoi les femmes sont moins récompensées. Elle est de savoir qui juge, avec quelle compétence, quelle honnêteté, quelle indépendance, quels goûts, et au service de quels intérêts ! Et aussi : pourquoi devrions-nous confondre les choix de quelques jurés, pris dans un système de relations sociales et d’intérêts économiques, avec une quelconque vérité sur la valeur de la littérature, et les suivre aveuglément ?

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Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Auteur invité

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