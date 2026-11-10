Le Prix Wepler 2026 distingue deux récits de la violence

Créé en 1998 à l'initiative de la Librairie des Abbesses, le Prix Wepler-Fondation La Poste distingue chaque automne deux ouvrages parmi une sélection de 12 titres. Sa particularité tient notamment à son jury renouvelé chaque année, réunissant des libraires, des professionnels de la culture et des lecteurs, dont une salariée de La Poste et une personne détenue.

La récompense principale, dotée de 10.000 € par la Fondation La Poste, distingue une œuvre caractérisée par sa prise de risque littéraire et son exigence stylistique. Une mention spéciale de 3000 € salue parallèlement un texte dont la forme ou la démarche échappe aux catégories habituelles.

Une traversée vers le nord

Avec Septentrionale, Karim Kattan entraîne ses personnages dans un pays en plein effondrement. Alors que la population prend la fuite, Joseph attend à la frontière sud. Maryam s'arrête et l'embarque avec elle. Leur voyage vers le nord, le temps d'une nuit, les conduit à travers des forêts et des villages dévastés, au gré de rencontres où le réel se mêle à l'étrange.

Un dauphin, un vieillard, peut-être un ange : ces apparitions accompagnent une traversée marquée par les blessures intimes, la violence et les souvenirs. Au-dessus de ce territoire en ruine, l'étoile Septentrionale devient le point de repère des deux voyageurs. Le roman fait ainsi dialoguer récit de fuite, imaginaire merveilleux et recherche d'une issue.

Écrivain palestinien et français, Karim Kattan est né à Jérusalem et a grandi à Bethléem, avant de s'installer à Paris. Il publie son premier recueil de nouvelles, Préliminaires pour un verger futur (Elyzad), en 2017, puis Le Palais des deux collines (Elyzad), récompensé par le Prix des cinq continents de la Francophonie.

Son deuxième roman, L'Éden à l'aube (Elyzad), a reçu huit distinctions littéraires, parmi lesquelles le Prix Hors Concours, le Grand Prix du roman métis et le Prix Valéry-Larbaud. Il a également signé le recueil poétique Hortus Conclusus (L'Extrême contemporain). Ses romans ont été traduits dans 10 pays.

Écrire contre le silence

La mention spéciale du jury distingue Dominique Sigaud pour Pute vierge, un récit dans lequel l'écrivaine revient sur deux agressions sexuelles subies à l'âge de 16 ans, l'une commise par son père, l'autre par un inconnu.

Le livre interroge les mécanismes qui entourent ces violences, les rendent difficiles à nommer et prolongent leurs effets. Dominique Sigaud examine notamment l'enfermement des femmes dans une opposition entre deux figures imposées, celle de la « pute » et celle de la « vierge ». La question du langage occupe une place centrale dans cette tentative de reprendre possession d'une expérience longtemps réduite au silence.

Grand reporter, écrivaine et essayiste, Dominique Sigaud a couvert pendant 15 ans des conflits en Afrique et dans le monde arabe. Son travail littéraire et journalistique porte notamment sur le témoignage, la transmission et les violences faites aux filles et aux femmes. Elle intervient régulièrement dans les établissements scolaires, les universités et les médiathèques, et anime également des ateliers d'écriture consacrés aux rapports entre langue, masculin et féminin.

Dominique Sigaud ©️ Michel Durigneux

Un jury renouvelé

Les deux ouvrages récompensés figuraient parmi les 12 titres de la sélection. Celle-ci réunissait notamment quatre premiers romans, aux côtés d'écrivains déjà présents dans le paysage littéraire.

Le jury, renouvelé chaque année, réunit pour cette édition trois libraires, deux programmateurs de France Culture et plusieurs lecteurs et lectrices, dont une salariée de La Poste et une femme actuellement détenue au centre pénitentiaire de Rennes :

Jules Barbier, programmateur à France Culture

Bruno Delignon, lecteur

Frédérique, lectrice, actuellement détenue au centre pénitentiaire de Rennes

Aurélie Garreau, libraire

Philippe Ginesy, libraire

Véronique Llorens, lectrice, salariée du groupe La Poste

Barbara Puggelli, lectrice

Marie-Lys de Saint Salvy, programmatrice à France Culture

Blanche Sarfati, libraire

Sylvie Wahl, lectrice

Marie-Rose Guarniéri, fondatrice du Prix Wepler-Fondation La Poste

Élisabeth Sanchez, secrétaire générale du Prix Wepler-Fondation La Poste

Karim Kattan et Dominique Sigaud succèdent à Bernard Bourrit, lauréat du Prix Wepler-Fondation La Poste 2025 pour Détruire tout (Actes Sud), et à Hélène Laurain, distinguée par la mention spéciale pour Tambora (Verdier). Pour cette édition 2026, la proclamation s'est exceptionnellement tenue au siège de La Banque Postale, la brasserie Wepler, lieu habituel de la manifestation, étant en travaux.

Liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Karim Kattan (© R. Topakian)

Par Hocine Bouhadjera

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