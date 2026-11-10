Huit dessinateurs et mille ans pour raconter l'après-humanité

Fred Duval (celui de Carmen Mc Callum) s'est installé aux commandes du scénario mais ce ne sont pas moins de huit dessinateurs qui l'ont accompagné pour cet album qui se découpe en autant de chapitres : Denis Bajram, Philippe Buchet, Grun, Roberto Ricci, Fred Vignaux, Dimitri Armand, Ronan Toulhoat et Jaouen Salaün ! Quel casting !

Il y a déjà eu quelques tentatives de ce style (alliant univers d'anticipation et collectif d'auteurs), plus ou moins réussies comme le 2050 publié chez Philéas l'an passé, mais cette fois l'objet est mieux maîtrisé et l'éditeur Félix Pirovano a maintenu une certaine unité graphique entre les différentes chapitres qui s'inscrivent dans un scénario unique, global, qui a donc été confié à Fred Duval.

Au milieu de notre XXIe siècle (demain matin quoi) la Terre est devenue inhabitable et doit être mise en jachère pendant Mille ans : dissipation de la radioactivité, dépollution des océans, régénération des sols...

Quelques privilégiés embarquent pour un "nid spatial" et le reste de la population s'entasse dans des silos souterrains.

Du moins, c'était le plan initial, car à peine cinq ans après le décollage, l'équipe réduite de maintenance spatiale va découvrir des robots androïdes qui partent en vrille au plus grand mépris des fameuses loi d'Isaac Asimov que l'IA semble complètement ignorer. Un virus ? Une malveillance ?

Les survivants de l'espace maîtrisent les androïdes au prix de nombreuses pertes. Seule une gamme de robots (les Bill-e) ont échappé au virus et nous allons suivre l'un d'eux, Billy pour les intimes, parti à la recherche de Lucie Byrd, la conceptrice de ce projet un peu fou.

Pas mal de temps plus tard (l'album s'étend sur plusieurs centaines d'années !) les riches privilégiés de l'espace envoient une mission d'exploration sur notre bonne vieille Terre...

« - Alors, ça a marché ? La Terre est de nouveau vivable ?

- Elle n'a jamais cessé de l'être. C'est l'humanité qui était une espèce en voie d'extinction ... »

Comme dans la plupart des ouvrages collectifs, chacun apporte ici sa touche personnelle : les huit dessinateurs s'inscrivent dans le récit global mais chacun y développe son propre univers graphique. Le tout respecte une bonne cohérence visuelle, celle d'un dessin plutôt réaliste qui évite les échappées spatio-psychédéliques à la Druillet.

Le lecteur sera donc plus réceptif à tel ou tel chapitre, telle ou telle patte graphique, même si l'ensemble garde de la tenue.

Au fil des épisodes on s'attache au petit robot Billy qui mène patiemment et obstinément son enquête sur plusieurs siècles, de Varsovie au Canada en passant par Mexico. C'est lui le fil rouge qui pilote le lecteur dans notre futur imaginé par Fred Duval.

« Je suis une machine. La patience ou l'impatience sont des notions que me sont étrangères. J'ai tout mon temps, ce qui n'est pas votre cas. »

Cette dystopie futuriste évoque des thèmes très actuels et même très politiques avec les quelques privilégiés (les ultra-riches cryogénisés dans l'espace) qui rêvent de revenir au monde d'avant.

Heureusement, l'humanisme connu de Fred Duval nous laisse un peu d'espoir.

Le scénario est ambitieux (mille ans d'enquête !!) et on se prend même à regretter que les concepteurs ne l'aient pas déployé dans une fresque à la hauteur de cette ambition.

L'album d'une centaine de pages nous laisserait presque sur notre faim et on se prend à espérer une suite avec des histoires parallèles qui viendraient explorer les mystères laissés en chemin, sur Mars ou ailleurs...

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com