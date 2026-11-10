Ananda Devi reçoit le Prix Jean Giono 2026 pour Chronique d’un royaume perdu

Avec Chronique d’un royaume perdu, Ananda Devi signe une fresque romanesque qui prend racine sur son île natale, l’île Maurice. Sur plusieurs générations, le récit suit une famille issue d’une ancienne propriété sucrière, dont les descendants finissent par fuir vers le sud de l’île. Guidés par les visions de Willie, ils fondent une communauté à l’écart du monde, avant que des rivalités anciennes et des intérêts immobiliers ne viennent menacer leur refuge.

Une œuvre mauricienne saluée à l'international

Née en 1957 à Trois-Boutiques, dans le sud-est de l’île Maurice, Ananda Devi grandit au contact de plusieurs langues et cultures. Elle publie son premier recueil de nouvelles, Solstices, en 1977. Depuis, son parcours compte une trentaine d’ouvrages, entre romans, nouvelles et poésie, traduits dans une douzaine de langues.

Parmi ses livres les plus remarqués figurent Ève de ses décombres (Gallimard, 2006), récompensé notamment par le Prix des Cinq Continents de la Francophonie, Le Sari vert (Gallimard, 2009), distingué par le Prix Louis-Guilloux, ou encore Le Rire des déesses (Grasset, 2021), lauréat du Prix Femina des lycéens. En 2024, elle a reçu le prix Neustadt, aux États-Unis, pour l'ensemble de son œuvre. Le Prix Jean Giono vient ainsi s'ajouter à un palmarès déjà fourni.

En 2025, la récompense avait été attribuée à l'écrivain belge Antoine Wauters pour Haute-Folie, paru chez Gallimard. Il succédait alors à Olivier Norek, distingué en 2024 pour Les Guerriers de l'hiver (Michel Lafon).

Un prix consacré à l'imagination

Créé en 1990 à l’initiative de Michel Albert, alors président des Assurances générales de France, le prix Jean Giono rend hommage à l'écrivain provençal, auteur notamment de Regain et du Hussard sur le toit. La distinction entend récompenser le « meilleur raconteur d’histoires », en mettant à l’honneur des ouvrages écrits en français dans lesquels l’imagination occupe une place centrale.

Créé en 1990, le prix bénéficie dès 1992 du mécénat de Pierre Bergé, puis de la Fondation Pierre Bergé–Yves Saint Laurent. Il est aujourd'hui soutenu par la Fondation Jan Michalski, qui le dote de 10.000 €. Le jury est présidé par Paule Constant, membre de l'Académie Goncourt, et réunit Metin Arditi, Tahar Ben Jelloun, de l’Académie Goncourt, David Foenkinos, Franz-Olivier Giesbert, Sylvie Giono, Robert Kopp, Emmanuelle Lambert, Vera Michalski, Étienne de Montety et Marianne Payot.

Pour cette édition 2026, Ananda Devi s'est imposée face aux trois autres finalistes : Pierre Ducrozet, sélectionné pour Eden (Actes Sud), Jean-Yves Jouannais pour Une forêt (Albin Michel) et Anne Percin pour Eugénie sous les bombes (Buchet-Chastel).

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Crédits photo : Ananda Devi - Wikimedia Commons - CC BY 4.0

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Par Lina Tinel-Sebie

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