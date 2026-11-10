Prix MeTooMedia 2026 : Florence Porcel récompensée pour Parler ou se taire

Florence Porcel a reçu le Prix MeTooMedia 2026 de la meilleure œuvre littéraire pour Parler ou se taire (Hugo Doc). Marine Turchi, pour son enquête sur Patrick Bruel, et Marie Ottavi, pour un article consacré à Achraf Hakimi, figurent également au palmarès de cette deuxième édition, dévoilé le 6 novembre au Théâtre de la Concorde, à Paris.
Le 10/11/2026 à 10:47 par Clotilde Martin
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10/11/2026 à 10:47
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Dix distinctions ont été attribuées lors de la cérémonie des Prix MeTooMedia, organisée avec l'association Femmes Journalistes de Sport. Créées en 2025, ces récompenses distinguent des travaux journalistiques et artistiques consacrés aux violences sexistes et sexuelles. Le jury, présidé par Laure Adler, réunissait Bruno Solo, Tristan Lopin, Princess Erika, Mélissa Amneris, Maryse Éwanjé-Épée, Emmanuelle Anizon, Marie Portolano, Axelle Jah Njiké et Chloé Thibaud.
Le prix de la meilleure œuvre littéraire revient à Florence Porcel pour Parler ou se taire. Ce qu’il en coûte de s’attaquer à des hommes puissants (Hugo Doc, 2026). Journaliste et écrivaine, elle fut, en février 2021, la première femme à déposer plainte pour viols contre Patrick Poivre d'Arvor, pour des faits présumés remontant à 2004 et 2009. L'ancien présentateur de TF1 conteste ces accusations.
Après avoir raconté son expérience dans Honte (JC Lattès, 2023), Florence Porcel élargit cette fois son propos aux témoignages de 14 autres personnes ayant dénoncé des personnalités publiques. Elle examine les répercussions judiciaires, professionnelles, financières et personnelles de ces prises de parole, ainsi que les mécanismes de discrédit auxquels se heurtent les plaignantes.
Elle succède à Anouk Grinberg, récompensée en 2025 pour Respect (Julliard), récit consacré aux violences qu'elle a subies et aux silences qui les entourent.
Dans la catégorie du meilleur article de presse généraliste, Marine Turchi est récompensée pour « Patrick Bruel accusé de violences sexuelles par huit femmes », une enquête publiée par Mediapart et consacrée aux accusations visant le chanteur et comédien.
Le prix du meilleur article de presse sport, porté par Femmes Journalistes de Sport, revient à Marie Ottavi pour « Comment j’ai tenté d’expliquer à mon fils de 9 ans qu’Achraf Hakimi, star du PSG, était accusé de viol », paru dans Libération. La journaliste interroge notamment la manière d'aborder ces accusations avec les jeunes admirateurs de personnalités sportives.
Le palmarès comprend également Julie Zahar, récompensée pour le documentaire Sœurs, journal d’une reconstruction (France Télévisions), Akim Isker pour la fiction L’Affaire Laura Stern, Alicia Ligi pour le spectacle Les gens l’adorent, Juliette Lamboley pour le podcast Nuit noire, nuit blanche (Paradiso Media et Studio Labo), Lisa Pariente pour la chanson Ruelle sombre et ovairestherainbow pour la meilleure création de contenus.
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Le Prix du Jury a été remis à la chanteuse Lio pour ses prises de parole sur les violences faites aux femmes. Le palmarès complet est disponible sur le site de MeTooMedia.
La cérémonie s’est également ouverte sur un hommage à Julie Ollivier, 28 ans, qui s’est suicidée le 2 novembre. En novembre 2023, elle avait été la première femme à porter plainte pour viols contre l’animateur Sébastien Cauet, qui conteste les accusations. Emmanuelle Dancourt, présidente de MeTooMedia, a salué sa mémoire devant les participants. Membre de l’association, la jeune femme y bénéficiait d’un accompagnement et participait à ses événements.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédit image : CC BY-SA 3.0 / Lionel Allorge
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 10/09/2026
245 pages
Hugo et Compagnie
19,90 €
Paru le 03/04/2025
136 pages
Julliard
18,50 €
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