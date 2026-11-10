Prix MeTooMedia 2026 : Florence Porcel récompensée pour Parler ou se taire

Après avoir raconté son expérience dans Honte (JC Lattès, 2023), Florence Porcel élargit cette fois son propos aux témoignages de 14 autres personnes ayant dénoncé des personnalités publiques. Elle examine les répercussions judiciaires, professionnelles, financières et personnelles de ces prises de parole, ainsi que les mécanismes de discrédit auxquels se heurtent les plaignantes.

Elle succède à Anouk Grinberg, récompensée en 2025 pour Respect (Julliard), récit consacré aux violences qu'elle a subies et aux silences qui les entourent.

Deux enquêtes de presse distinguées

Dans la catégorie du meilleur article de presse généraliste, Marine Turchi est récompensée pour « Patrick Bruel accusé de violences sexuelles par huit femmes », une enquête publiée par Mediapart et consacrée aux accusations visant le chanteur et comédien.

Le prix du meilleur article de presse sport, porté par Femmes Journalistes de Sport, revient à Marie Ottavi pour « Comment j’ai tenté d’expliquer à mon fils de 9 ans qu’Achraf Hakimi, star du PSG, était accusé de viol », paru dans Libération. La journaliste interroge notamment la manière d'aborder ces accusations avec les jeunes admirateurs de personnalités sportives.

Sept autres distinctions et un prix du jury

Le palmarès comprend également Julie Zahar, récompensée pour le documentaire Sœurs, journal d’une reconstruction (France Télévisions), Akim Isker pour la fiction L’Affaire Laura Stern, Alicia Ligi pour le spectacle Les gens l’adorent, Juliette Lamboley pour le podcast Nuit noire, nuit blanche (Paradiso Media et Studio Labo), Lisa Pariente pour la chanson Ruelle sombre et ovairestherainbow pour la meilleure création de contenus.

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Le Prix du Jury a été remis à la chanteuse Lio pour ses prises de parole sur les violences faites aux femmes. Le palmarès complet est disponible sur le site de MeTooMedia.

La cérémonie s’est également ouverte sur un hommage à Julie Ollivier, 28 ans, qui s’est suicidée le 2 novembre. En novembre 2023, elle avait été la première femme à porter plainte pour viols contre l’animateur Sébastien Cauet, qui conteste les accusations. Emmanuelle Dancourt, présidente de MeTooMedia, a salué sa mémoire devant les participants. Membre de l’association, la jeune femme y bénéficiait d’un accompagnement et participait à ses événements.

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Crédit image : CC BY-SA 3.0 / Lionel Allorge