Les Ensablés - Le Dieu nu, de Robert Margerit

Son auteur, un Limougeaud journaliste, puis rédacteur en chef du « Populaire du Centre », n’est pas encore un auteur très connu ; mais en cette même année 1951, il se voit attribuer le prix Renaudot pour « Le Dieu nu » publié à la NRF, son septième roman, qui sera suivi d’essais et de nouvelles et d’une dizaine d’autres romans. Certains de ses opus feront date : « Le château des Bois Noirs », « La terre aux loups » et, bien sûr, « La Révolution », une fresque bien enlevée, en quatre volumes, qui reçut en 1963 le Grand Prix de l’Académie Française.



À première lecture, la facture très classique — voire quelque peu surannée alors qu’émerge le Nouveau Roman — peut ne pas séduire. Toutefois, le charme opère, car au-delà d’un style d’une délicate subtilité, au lyrisme contenu, et d’une intrigue à la trame apparemment convenue, « Le Dieu nu » tisse insidieusement ses rets.

Alors qu’il travaille sur un ouvrage ayant pour sujet Madame de Lamballe, Bruno, le narrateur, entreprend de coucher sur un cahier des souvenirs d’amours vécues une dizaine d’années auparavant. C’est toujours au crépuscule, à cadence irrégulière, qu’il tente de ressusciter les errements sentimentaux d’un jeune homme de 25 ans, à la toute fin des années trente (des « images si turbulentes... je m’y perds »).



Le Bruno d’alors a tout du jeune héros romantique séducteur — voire collectionneur pour qui « l’amour, c’était ces duels équivoques » —, lettré un brin désinvolte, poète tourmenté qui va passer par toutes les étapes de l’amour stendhalien, avec quelques zestes proustiens et pincées flaubertiennes saupoudrées de Laclos. L’objet de la cristallisation est une Jacqueline plutôt éthérée, joli Meissen à la tristesse évanescente ; elle est mariée à un Beaufort-butor dont, soumise aux jugements d’autrui, à l’emprise de son père et au poids de la religion, elle n’a su refuser la main (et dont — pour les mêmes raisons — elle est incapable de divorcer bien que malheureuse en ménage).

« Je me resserrais sur une chaleur confuse née de ma rencontre avec Jacqueline... Elle avait suscité en moi une singulière perplexité. Je lui trouvais un charme triste, je ne savais quelle étrange grâce exténuée... Sa distinction me frappa ; il y avait quelque chose de musical dans sa démarche... Rêve baudelairien de luxe discret, d’harmonie et de volupté pure ».

Mais nous ne sommes heureusement pas dans une bluette de Max du Veuzit : l’affaire s’avère rapidement complexe… En exergue de son roman, Robert Margerit (1910-1988) cite Richepin : « L’amour fut la première divinité, le Dieu nu des Phéniciens : incarnation du principe de vie. Il personnifia la force attractive qui porte les éléments à s’agréger et à se combiner ».



Bruno est « aimanté » par sa sœur, femme pour le moins troublante à la personnalité écrasante et à la présence magnétique : joueuse, manipulatrice, Marité jette dans les bras de Bruno Jacqueline, une amie, alors qu’elle n’est pas son genre (« Il ne n’est pas aisé de savoir quelle part [Marité] a faite au jeu dans son existence, et quelle part à la plus impérieuse sincérité…. Elle cherchait souvent à se donner le change par son cynisme. Elle était trop lucide, et terriblement perspicace. Elle était mon aînée, je subissais son ascendant ; je la savais plus intelligente, ou du moins plus subtile que moi — dangereusement plus subtile. Elle me hantait à mon insu tandis que je poursuivais mes conquêtes ».

D’une grande force, le lien fraternel est ambigu, fondé sur une complicité teinte de sentiments mêlés, d’attirance physique, frôlant la relation incestueuse : « Un large décolleté laissait à découvert ses épaules et la courtepointe dessinait le bas de son corps comme une robe à la fois vague et qui sculpte. Mais malgré ces révélations, malgré la légèreté de la soie dont les fronces voilaient à peine les formes de sa gorge, il n’y avait en elle aucun laisser-aller. On eût dit une mondaine prête pour le bal, non pas une femme dans son négligé du matin. Je ne l’ai jamais vue dépouillée de cette espèce d’apprêt. Cet aspect toujours lisse, pur aux yeux, avec le contraste entre cette chevelure si noire et cette peau d’un blanc compact. C’était ça Marité. Ma Rose noire, disait notre père autrefois. »

Régisseur du domaine d’un baron, le père est fier de l’ascension sociale de ses enfants qui fréquentent la « bonne société » : sa fille a fait un beau mariage avec un fonctionnaire à la carrière prometteuse, son fils sera bientôt agrégé.



D’abord circonspect, Bruno s’amourache de Jacqueline qui, selon Marité, « est allée à la mairie comme le mouton à l’abattoir… Ce n’est pas une question de lois et d’époque ; c’est une question de caractère. … Elle a reçu une drôle d’éducation. » Mais la belle alanguie, bien que conquise affectivement, reste physiquement de marbre, car incapable de contrevenir aux conventions sociales et à la morale de façade d’une bourgeoisie étriquée que brocarde allègrement l’auteur. Selon un processus classique, cette retenue attise le désir du jeune homme, qui en idéalise l’objet, fantasmant sur un parfum, un vêtement, une allure, un vertigineux chignon hitchkockien...

« La lampe sur le piano était allumée. Sa pourpre opulente rosissait les étendues glacées du Pleyel. Le cercle de sa lueur formait une fleur chaude, soyeuse et tendre, au cœur de laquelle je voyais luire luxueusement les cheveux de Mme Beaufort. On eût dit une torsade d’un de ces bronzes anciens où brille un reste de dorure. C’était d’une discrète somptuosité : une matière compacte et légère qui faisait rêver à la fois d’une patine lisse, dure et de tiédeur duveteuse. Cette chevelure entière, tordue en catogan sur la nuque, ajoutait à la grâce de la jeune femme un charme d’élégance désuète. Il y avait aussi dans son cou long et flexible une noblesse qui n’était plus de ce temps, une qualité princière. »

Pendant un hiver provincial interminable, l’amoureux transi se focalisera sur des regards énamourés, des frôlements électrisants et de chastes baisers, dans une passion croissante. Enfants terribles, Marité et Bruno s’aiment à travers Jacqueline : “Je me trouvais entre elle et Marité, étrangement partagé entre leurs deux parfums, sollicité par leurs deux présences. D’un côté, ma hanche touchait celle de Marité : elle pouvait sentir mes moindres mouvements comme je percevais sa chaleur. J’étais nerveux, attentif à lui cacher mon contact avec Jacqueline, et pourtant possédé du trouble désir qu’elle sût, qu’elle vît le bras de son amie enlacé au mien et nos doigts étroitement unis”. Voire, pis encore : “L’étrange impression que j’avais, ce n’était pas de tenir contre moi Madame Beaufort, mais d’être moi-même Jacqueline abandonnée aux bras de Marie-Thérèse.”



Celle qui un jour ne sera plus qu’“un Saxe élégant et mièvre” quitte enfin son mari et va vivre chez ses parents dans la même ville que le narrateur et sa sœur : “Il me paraît maintenant incroyable que mon amour ait été si long à éclater… Ce fut le début d’une suite de jours que je ne saurais qualifier. Il n’y a pas de mots pour dire combien ils furent à la fois pleins et légers, comblants et exaltants, enivrants, ardents, mais purs et souverainement faciles. Ils restent dans ma vie comme un miracle.”

Mais à ce stade, le jeu n’intéresse plus Marité. Celle que Bruno juge “responsable de mon intoxication” emploie toute sa rouerie à l’extinction de la passion qu’elle a allumée entre son frère et son amie ; celle qui “m’aimait plus que son jeu perpétuel, que ses désirs et même, je crois, que son orgueil…. Elle m’aimait plus que soi-même” va délaisser Jacqueline, toute à “sa joie triomphante et voluptueuse... de se trouver surprise à me faire du mal... Belle et enlaçante vipère… Tout cela n’était peut-être pour elle encore et toujours qu’un jeu où la sincérité, l’hypocrisie, la passion, la rouerie, l’instinct de troubler et de se troubler soi-même, s’enchevêtraient inextricablement : une somptueuse comédie suprêmement habile, pour détourner mon esprit et mon cœur de Jacqueline au moment où nous allions connaître que nous nous aimions”.



Jacqueline refusant toujours divorce et relations charnelles hors mariage, la relation se termine mal : le jeune amoureux frustré, qui lui reproche sa “prohibition subconsciente”, sa “monstrueuse résignation”, laisse la place à un fâcheux de la pire espèce qui ne supporte plus de la voir se fermer au bonheur : “étrange ‘décristallisation’ de l’amour à son déclin Je la connaissais, je l’estimais, la plaignais et ne l’admirais plus…. Par quelle aberration... avais-je pu prendre pour des charmes la tristesse, la faiblesse, l’inconcevable naïveté d’une femme en retard d’un siècle, et enfin cette confusion qui m’attirait comme un abîme ! »



“L’image insidieuse et brûlante de Marité” ne quitte pas Bruno. Et c’est Marité qui favorise son mariage avec Hélène, amie d’enfance du jeune homme — “une femme magnifique” — pour laquelle il ressent affection et admiration : “Hélène t’aime et c’est une passion…..Va, je ne suis pas jalouse”. Marié depuis huit mois, il part au front.

C’est un homme “amer et las” qui reviendra après cinq ans d’oflag, ayant perdu ses proches bien-aimés victimes de bombardements et sans plus d’amour pour son épouse. “Le bonheur, ce n’est pas d’être heureux ; c’est de pouvoir souffrir par une créature dont le besoin vous fait sentir violemment que vous vivez.”



Comme le jeune et fougueux Bruno — tout à son petit drame intime, à la fois primordial et dérisoire —, le cénacle de fonctionnaires et notabilités de ville de garnison que fréquente la fratrie semble évoluer en circuit fermé, propice aux lâchetés et compromissions, sourd aux grondements du volcan qui les mènera à l’“étrange défaite”. L’auteur en dissèque par petites touches les travers et mesquineries, dressant un tableau sans concession d’une médiocrité qui contraste fortement avec ses descriptions enchanteresses d’une nature prodigue de splendeurs.

Mais c’est dans une réflexion subtile sur la confusion des sentiments, le désordre des cœurs, l’exacerbation des sens, les “marées des âmes” que Margerit excelle [“Nous ne sommes que désordre, inconscience et incertitude… C’est cette perpétuelle énigme — ce sphinx-phénix toujours renaissant de ses cendres — qui rend le commerce des êtres si vertigineux et si captivant” »] : de son écriture ciselée d’une grande richesse, il instille un climat d’une trouble sensualité, un érotisme de la chasteté qui couve dans des ambiances en clair-obscur.

C’est en hommage au Dieu nu que Bruno conclut sa difficile narration : “une seule chose peut changer toujours de forme et d’objet sans rien perdre de sa force : c’est mon amour des êtres et de l’amour”.

Marie Coat, novembre 2026

Par Les ensablés

Contact : contact@actualitte.com