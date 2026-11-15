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Les Ensablés - Le Dieu nu, de Robert Margerit

Les distributions de prix et rentrées littéraires sont émaillées de scandales plus ou moins lourds de conséquences… En 1951, c’est Julien Gracq qui créa la surprise en refusant le prix Goncourt qui lui était attribué pour « Le rivage des Syrtes ». Surprise ? Peu de temps auparavant, dans « La littérature à l’estomac », il avait rageusement exercé sa verve pamphlétaire contre un monde littéraire asservi à des impératifs mercantiles, soumis à la pression médiatique et ballotté au gré des tocades mondaines. De son jeu de massacre émergeait pourtant un nom, Robert Margerit : « Le seul roman français qui m'ait vraiment intéressé depuis la Libération est un ouvrage obscur de Robert Margerit, Mont Dragon ».
Roman pourtant marquant, publié en 1944, qui fera l’objet d’une adaptation cinématographique, avec Jacques Brel dans le rôle principal. Par Marie Coat

Le 15/11/2026 à 14:01 par Les ensablés

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Publié le :

15/11/2026 à 14:01

Les ensablés

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Son auteur, un Limougeaud journaliste, puis rédacteur en chef du « Populaire du Centre », n’est pas encore un auteur très connu ; mais en cette même année 1951, il se voit attribuer le prix Renaudot pour « Le Dieu nu » publié à la NRF, son septième roman, qui sera suivi d’essais et de nouvelles et d’une dizaine d’autres romans. Certains de ses opus feront date : « Le château des Bois Noirs», « La terre aux loups » et, bien sûr, « La Révolution », une fresque bien enlevée, en quatre volumes, qui reçut en 1963 le Grand Prix de l’Académie Française.

À première lecture, la facture très classique — voire quelque peu surannée alors qu’émerge le Nouveau Roman — peut ne pas séduire. Toutefois, le charme opère, car au-delà d’un style d’une délicate subtilité, au lyrisme contenu, et d’une intrigue à la trame apparemment convenue, « Le Dieu nu » tisse insidieusement ses rets.

Alors qu’il travaille sur un ouvrage ayant pour sujet Madame de Lamballe, Bruno, le narrateur, entreprend de coucher sur un cahier des souvenirs d’amours vécues une dizaine d’années auparavant. C’est toujours au crépuscule, à cadence irrégulière, qu’il tente de ressusciter les errements sentimentaux d’un jeune homme de 25 ans, à la toute fin des années trente (des « images si turbulentes... je m’y perds »).

Le Bruno d’alors a tout du jeune héros romantique séducteur — voire collectionneur pour qui « l’amour, c’était ces duels équivoques » —, lettré un brin désinvolte, poète tourmenté qui va passer par toutes les étapes de l’amour stendhalien, avec quelques zestes proustiens et pincées flaubertiennes saupoudrées de Laclos. L’objet de la cristallisation est une Jacqueline plutôt éthérée, joli Meissen à la tristesse évanescente ; elle est mariée à un Beaufort-butor dont, soumise aux jugements d’autrui, à l’emprise de son père et au poids de la religion, elle n’a su refuser la main (et dont — pour les mêmes raisons — elle est incapable de divorcer bien que malheureuse en ménage).

« Je me resserrais sur une chaleur confuse née de ma rencontre avec Jacqueline... Elle avait suscité en moi une singulière perplexité. Je lui trouvais un charme triste, je ne savais quelle étrange grâce exténuée... Sa distinction me frappa; il y avait quelque chose de musical dans sa démarche... Rêve baudelairien de luxe discret, d’harmonie et de volupté pure ».

Mais nous ne sommes heureusement pas dans une bluette de Max du Veuzit : l’affaire s’avère rapidement complexe… En exergue de son roman, Robert Margerit (1910-1988) cite Richepin : « L’amour fut la première divinité, le Dieu nu des Phéniciens : incarnation du principe de vie. Il personnifia la force attractive qui porte les éléments à s’agréger et à se combiner ».

Bruno est « aimanté » par sa sœur, femme pour le moins troublante à la personnalité écrasante et à la présence magnétique : joueuse, manipulatrice, Marité jette dans les bras de Bruno Jacqueline, une amie, alors qu’elle n’est pas son genre («Il ne n’est pas aisé de savoir quelle part [Marité] a faite au jeu dans son existence, et quelle part à la plus impérieuse sincérité…. Elle cherchait souvent à se donner le change par son cynisme. Elle était trop lucide, et terriblement perspicace. Elle était mon aînée, je subissais son ascendant; je la savais plus intelligente, ou du moins plus subtile que moi — dangereusement plus subtile. Elle me hantait à mon insu tandis que je poursuivais mes conquêtes».

D’une grande force, le lien fraternel est ambigu, fondé sur une complicité teinte de sentiments mêlés, d’attirance physique, frôlant la relation incestueuse : « Un large décolleté laissait à découvert ses épaules et la courtepointe dessinait le bas de son corps comme une robe à la fois vague et qui sculpte. Mais malgré ces révélations, malgré la légèreté de la soie dont les fronces voilaient à peine les formes de sa gorge, il n’y avait en elle aucun laisser-aller. On eût dit une mondaine prête pour le bal, non pas une femme dans son négligé du matin. Je ne l’ai jamais vue dépouillée de cette espèce d’apprêt. Cet aspect toujours lisse, pur aux yeux, avec le contraste entre cette chevelure si noire et cette peau d’un blanc compact. C’était ça Marité. Ma Rose noire, disait notre père autrefois.»

Régisseur du domaine d’un baron, le père est fier de l’ascension sociale de ses enfants qui fréquentent la « bonne société » : sa fille a fait un beau mariage avec un fonctionnaire à la carrière prometteuse, son fils sera bientôt agrégé.

D’abord circonspect, Bruno s’amourache de Jacqueline qui, selon Marité, « est allée à la mairie comme le mouton à l’abattoir… Ce n’est pas une question de lois et d’époque; c’est une question de caractère. … Elle a reçu une drôle d’éducation.» Mais la belle alanguie, bien que conquise affectivement, reste physiquement de marbre, car incapable de contrevenir aux conventions sociales et à la morale de façade d’une bourgeoisie étriquée que brocarde allègrement l’auteur. Selon un processus classique, cette retenue attise le désir du jeune homme, qui en idéalise l’objet, fantasmant sur un parfum, un vêtement, une allure, un vertigineux chignon hitchkockien...

« La lampe sur le piano était allumée. Sa pourpre opulente rosissait les étendues glacées du Pleyel. Le cercle de sa lueur formait une fleur chaude, soyeuse et tendre, au cœur de laquelle je voyais luire luxueusement les cheveux de Mme Beaufort. On eût dit une torsade d’un de ces bronzes anciens où brille un reste de dorure. C’était d’une discrète somptuosité : une matière compacte et légère qui faisait rêver à la fois d’une patine lisse, dure et de tiédeur duveteuse. Cette chevelure entière, tordue en catogan sur la nuque, ajoutait à la grâce de la jeune femme un charme d’élégance désuète. Il y avait aussi dans son cou long et flexible une noblesse qui n’était plus de ce temps, une qualité princière. »

Pendant un hiver provincial interminable, l’amoureux transi se focalisera sur des regards énamourés, des frôlements électrisants et de chastes baisers, dans une passion croissante. Enfants terribles, Marité et Bruno s’aiment à travers Jacqueline : “Je me trouvais entre elle et Marité, étrangement partagé entre leurs deux parfums, sollicité par leurs deux présences. D’un côté, ma hanche touchait celle de Marité : elle pouvait sentir mes moindres mouvements comme je percevais sa chaleur. J’étais nerveux, attentif à lui cacher mon contact avec Jacqueline, et pourtant possédé du trouble désir qu’elle sût, qu’elle vît le bras de son amie enlacé au mien et nos doigts étroitement unis”. Voire, pis encore : “L’étrange impression que j’avais, ce n’était pas de tenir contre moi Madame Beaufort, mais d’être moi-même Jacqueline abandonnée aux bras de Marie-Thérèse.”

Celle qui un jour ne sera plus qu’“un Saxe élégant et mièvre” quitte enfin son mari et va vivre chez ses parents dans la même ville que le narrateur et sa sœur : “Il me paraît maintenant incroyable que mon amour ait été si long à éclater… Ce fut le début d’une suite de jours que je ne saurais qualifier. Il n’y a pas de mots pour dire combien ils furent à la fois pleins et légers, comblants et exaltants, enivrants, ardents, mais purs et souverainement faciles. Ils restent dans ma vie comme un miracle.”

Mais à ce stade, le jeu n’intéresse plus Marité. Celle que Bruno juge “responsable de mon intoxication” emploie toute sa rouerie à l’extinction de la passion qu’elle a allumée entre son frère et son amie ; celle qui “m’aimait plus que son jeu perpétuel, que ses désirs et même, je crois, que son orgueil…. Elle m’aimait plus que soi-même” va délaisser Jacqueline, toute à “sa joie triomphante et voluptueuse... de se trouver surprise à me faire du mal... Belle et enlaçante vipère… Tout cela n’était peut-être pour elle encore et toujours qu’un jeu où la sincérité, l’hypocrisie, la passion, la rouerie, l’instinct de troubler et de se troubler soi-même, s’enchevêtraient inextricablement : une somptueuse comédie suprêmement habile, pour détourner mon esprit et mon cœur de Jacqueline au moment où nous allions connaître que nous nous aimions”.

Jacqueline refusant toujours divorce et relations charnelles hors mariage, la relation se termine mal : le jeune amoureux frustré, qui lui reproche sa “prohibition subconsciente”, sa “monstrueuse résignation”, laisse la place à un fâcheux de la pire espèce qui ne supporte plus de la voir se fermer au bonheur : “étrange ‘décristallisation’ de l’amour à son déclin Je la connaissais, je l’estimais, la plaignais et ne l’admirais plus…. Par quelle aberration... avais-je pu prendre pour des charmes la tristesse, la faiblesse, l’inconcevable naïveté d’une femme en retard d’un siècle, et enfin cette confusion qui m’attirait comme un abîme ! »

L’image insidieuse et brûlante de Marité” ne quitte pas Bruno. Et c’est Marité qui favorise son mariage avec Hélène, amie d’enfance du jeune homme — “une femme magnifique” — pour laquelle il ressent affection et admiration : “Hélène t’aime et c’est une passion…..Va, je ne suis pas jalouse”. Marié depuis huit mois, il part au front.

C’est un homme “amer et las” qui reviendra après cinq ans d’oflag, ayant perdu ses proches bien-aimés victimes de bombardements et sans plus d’amour pour son épouse. “Le bonheur, ce n’est pas d’être heureux; c’est de pouvoir souffrir par une créature dont le besoin vous fait sentir violemment que vous vivez.”

Comme le jeune et fougueux Bruno — tout à son petit drame intime, à la fois primordial et dérisoire —, le cénacle de fonctionnaires et notabilités de ville de garnison que fréquente la fratrie semble évoluer en circuit fermé, propice aux lâchetés et compromissions, sourd aux grondements du volcan qui les mènera à l’“étrange défaite”. L’auteur en dissèque par petites touches les travers et mesquineries, dressant un tableau sans concession d’une médiocrité qui contraste fortement avec ses descriptions enchanteresses d’une nature prodigue de splendeurs.

Mais c’est dans une réflexion subtile sur la confusion des sentiments, le désordre des cœurs, l’exacerbation des sens, les “marées des âmes” que Margerit excelle [“Nous ne sommes que désordre, inconscience et incertitude… C’est cette perpétuelle énigme — ce sphinx-phénix toujours renaissant de ses cendres — qui rend le commerce des êtres si vertigineux et si captivant” »] : de son écriture ciselée d’une grande richesse, il instille un climat d’une trouble sensualité, un érotisme de la chasteté qui couve dans des ambiances en clair-obscur.

C’est en hommage au Dieu nu que Bruno conclut sa difficile narration : “une seule chose peut changer toujours de forme et d’objet sans rien perdre de sa force : c’est mon amour des êtres et de l’amour”.

Marie Coat, novembre 2026

 

 

Par Les ensablés
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Avec Les réveillés de la vie (1956) et Les Irréductibles (1958), Zoé Oldenbourg (1916-2002) retrace l’histoire d’un amour impossible. De la fin des années 1930 à l’aube des années 1950, Elie et Stéphanie se cherchent et se fuient dans une valse-hésitation cruellement heurtée par la guerre. Semblable à son premier diptyque médiéval qu’il l’avait révélée, la romancière-historienne projette ici ses personnages dans la lumière contemporaine du XXe siècle où s’étirent encore les ombres portées du Moyen Age et ses dilemmes spirituels.

Par Nicolas Acker.

23/11/2025, 10:00

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Les Ensablés - Huysmans vivant d'Agnès Michaux

Bravo à Agnès Michaux d’avoir osé s’attaquer à Huysmans dans son épais volume publié au Cherche Midi il y a peu ! Il fallait le faire ! « Huysmans vivant » est la première biographie depuis celle de Robert Baldick publiée en 1958 (chez Denoël). Vieil admirateur du romancier, je me la suis procurée aussitôt, curieux de voir comment cette romancière (La fabrication des chiens) et spécialiste de la fin du XIXème siècle a pu traiter ce sujet vaste et ardu. En effet, aborder la vie de Huysmans, c'est aussi évoquer tout un pan de la littérature du XIXeme siècle.
Par Hervé Bel

09/11/2025, 09:00

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Les Ensablés - La Maternelle de Léon Frapié

Que reste-t-il de nos Goncourts ? Nombre d’heureux lauréats de ce prix littéraire tant convoité ne sont pas passés à la postérité et leurs romans sont aujourd’hui bien ignorés... Entre les oubliettes où ils churent et le Panthéon des auteurs consacrés, se maintiennent bon an mal an quelques romanciers dont la notoriété subit certes des éclipses, mais dont on redécouvre périodiquement l’intérêt. Par Marie Coat

 

26/10/2025, 09:00

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Les Ensablés - Le tout sur le tout, de Henri Calet (1904-1956)

Henri Calet (de son vrai nom Raymond Barthelmess) n'est pas un inconnu pour Les Ensablés qui l'ont abondamment célébré, notamment au travers de son roman majeur Monsieur Paul (publié en 1950). C'est que l'homme qui se devine au travers d'une œuvre largement autobiographique, est éminemment énigmatique et attachant, se caractérisant, selon les termes de son biographe Michel P. Schmitt par « un fin humour allié à la peine de vie la plus noire » . Dans l'un des articles que Les Ensablés lui ont consacrés, il est dit que « La vie de Calet fut riche en aventures dans sa première moitié, beaucoup moins dans la seconde ».

Par Isabelle Luciat.

12/10/2025, 09:00

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Les Ensables - Les modérés, d'Abel Bonnard

Le parcours d’Abel Bonnard  (1883-1968) est l’un des plus surprenants parmi les écrivains du XXe siècle. Son destin intellectuel et politique est un précipité d’ambiguïtés, de compromissions et de fulgurances. Par Nicolas Kinosky 

28/09/2025, 10:42

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Les Ensablés - La Reine battue, d'Henri Duvernois

Le propre du « petit maître » est d’être discret. Un temps, il s’impose, il plaît... Puis disparaît, écrasé sous les poids des « grands ». C’est que l’on ne peut pas retenir tout le monde. J’ai mes « petits maîtres » favoris, et l’un d’eux, vous le savez peut-être, car j’en ai déjà parlé, s’appelle Henri Duvernois. Récemment, dans un vide-grenier, perdu dans un amas de livres vendus un euro chacun, je suis tombé sur son roman « La Reine battue » publié sur papier alfa bouffant dans la belle collection de luxe Le livre de demain, où le texte s’orne de gravures. Je l’ai acheté évidemment, sachant à l’avance que je ne serais pas déçu. Par Hervé Bel.

14/09/2025, 10:00

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Les Ensablés - La Pierre angulaire, de Zoé Oldenbourg

Zoé Oldenbourg (1916-2002) fut longtemps associée aux succès d’édition de grandes fresques médiévales. Son premier livre, Argile et Cendres (1946) qui suit les péripéties d’un petit seigneur partant pour les croisades, impressionna tellement par sa précision et son ampleur qu’on y vit un potentiel Goncourt. Le couronnement arrivera finalement en 1953 avec son second roman La Pierre angulaire qui remporte le Prix Femina. Zoé Oldenbourg y expose les tableaux contrastés d’un Moyen-Âge où même les âmes les plus abjectes vivent dans l’espérance du salut éternel. Par Nicolas Acker.

31/08/2025, 09:00

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Les Ensablés - La vierge et le taureau, de Jean Meckert

Les éditions Joëlle Losfeld poursuivent avec bonheur la réédition des romans de Jean Meckert  (1910-1995). Le dernier en date, La vierge et le taureau, occupe une place à part dans l’œuvre de Meckert. D’abord parce qu’il s’agit du dernier publié sous son propre nom. S’il continue à publier par la suite, ce sera désormais sous le pseudonyme de Jean Amila, bien connu des amateurs de romans policiers. Dernier roman de Meckert donc, La vierge et le taureau est aussi entouré d’une légende noire qui fait de ce livre, une sorte d’ouvrage maudit qui a donné libre cours à de nombreuses spéculations. Par Carl Aderhold

17/08/2025, 09:00

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Les Ensablés - Le wagon à vaches (1953), de Georges Hyvernaud

Sa prose noire et acérée rappelle Raymond Guérin. Son ironie pessimiste penche du côté d’Emmanuel Bove. Le phrasé rageur est célinien. Nous sommes en 1953 lorsque Georges Hyvernaud publie son deuxième récit le Wagon à vaches. On y retrouve la veine existentialiste, sans le torse bombé de l’intellectuel engagé. Par Nicolas Acker.

27/07/2025, 09:00

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Les Ensablés - La fin de la IIIe République, de Emmanuel Berl

Paru en 1968 dans la célèbre collection de Gallimard, « Les trente journées qui ont fait la France », La fin de la IIIerépublique est republiée quelques années plus tard dans une autre collection intitulée «Témoins». Ce passage révèle bien à la fois la nature de cet ouvrage mais aussi celle de son auteur, Emmanuel Berl (1892-1976). S’il est aujourd’hui tombé dans l’oubli (tout juste certains se souviennent qu’il fut le mari de la chanteuse Mireille), il a pourtant marqué la vie intellectuelle des années 1930 par ses positions que ses biographes qualifient volontiers d’inclassables. Par Carl Aderhold

06/07/2025, 10:45

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Les Ensablés - Le roi dort, de Charles Braibant

« Nos pays ne sont pas beaux...mais il y a en eux une espèce de grandeur calme et comme un peu dédaigneuse qui est beaucoup plus captivante que la beauté ». Ainsi Charles Braibant (1889-1976), Champenois de lignée et de coeur, décrit-il sa région d’élection dans son roman Le roi dort qui, s’il rata de peu le prix Goncourt, fut couronné du Renaudot en 1933. Par Marie Coat

 

22/06/2025, 09:00

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Les Ensablés - La peau et les os de Georges Hyvernaud

Dans la fosse commune de l’oubli, Georges Hyvernaud n’a non seulement rien fait pour l’éviter - en ne publiant que deux livres de son vivant - mais y a sauté à pieds joints. La Peau et les os (1949), court mais édifiant récit de sa captivité pendant la seconde guerre mondiale, puis Le Wagon à Vaches (1953), roman implacable de l’impossible réadaptation à une vie dite normale, prouvent que l’écrivain avait pris le parti non négociable d’une vérité humaine très difficile à vendre. Par Nicolas ACKER.

08/06/2025, 19:15

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Le classement des meilleures ventes se renouvelle fortement du 2 au 8 novembre 2026. Jean-Luc Mélenchon entre directement en tête avec L’Avenir en commun : le programme de la Nouvelle France (La Dispute), écoulé à 39.040 exemplaires sur la semaine. Sarah Rivens suit avec l’édition collector de Lakestone, tome 1, tandis que le Prix Goncourt fait gagner 39 places à Philippe Jaenada, désormais troisième.

13/11/2026, 11:03

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Les cinq blessures... narcissiques

Dans son texte Une difficulté de la psychanalyse, Sigmund Freud expose la façon dont la science a infligé  au narcissisme, à l'amour-propre de l'humanité en général, trois graves humiliations. Jean-Charles Bettan, psychanalyste, se livre à une analyse garantie sans divan.

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Huit dessinateurs et mille ans pour raconter l'après-humanité

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Avec Bèstia, Irene Solà donne une voix aux femmes qui refusent de se taire

Dans Bèstia, Irene Solà pêche et repêche ses mots dans une sensualité ravissante, inattendue dans ses jaillissements, et presque délirante.

 

09/11/2026, 18:14

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Andréas Becker brouille les frontières entre réalité et hallucination dans Minuit

Lire Andréas Becker est une expérience littéraire, car cet auteur atypique d’origine allemande manie et réinvente notre langue pour offrir une immersion dans des mots qui s’entrechoquent à l’intérieur de phrases colorées et imagées.

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Dans La chaise, des secrets de famille remontent au rythme du violoncelle

La chaise est un roman laborieux, d’un autre siècle, d’un autre temps. Et pourquoi pas. Il est si bien écrit qu’il en devient presque difficile d’accès. Le dernier livre d’Ezine est la suite de Les taiseux. Il raconte une quête intime, et court après les fantômes nichés quelque part dans l’ombre de ce temps révolu et inconnu. Je l’ai beaucoup aimée à cause de son côté proustien, éthéré, suranné, et d’une très haute tenue littéraire. L’invention stylistique permanente de l’auteur est hors-pair. 

09/11/2026, 13:53

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Et si le purgatoire ressemblait à un bureau administratif ?

Les éditions Glénat - Vent d'Ouest ont eu l'excellente idée de ré-éditer dans un seul et même album, l'intégrale de la trilogie de Christophe Chabouté : Purgatoire, initialement parue dans les années 2003-2005.

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Quand la mer emporte les hommes, les femmes de marins prennent la parole

Avec De quelques cœurs complexes, Laure Saffroy-Lepesqueur mêle chronique normande et merveilleux pour dire l’attente, le deuil et ce qui veille sur ceux que la mer ne rend pas. Invitée en résidence à Trouville-sur-Mer en novembre 2025, elle a recueilli les confidences de ses habitants pour en tirer trois nouvelles, en écho aux Trois contes de Flaubert. Ce recueil raconte ce que la mer emporte, et ce qu’en font ceux qui restent sur la rive.

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De la steppe rouge à Octobre noir : quand les révolutions réveillent les démons de l'homme

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Brasse coulée : En Provence, l'été où les secrets remontent à la surface

En Provence, au mois d’août, une maison accueille des amis réunis autour d’une piscine. Derrière les conversations familières et les souvenirs partagés, les désirs, les regrets et les non-dits s’accumulent. Avec Brasse coulée, Arnaud Guillon explore les fragilités des relations humaines au fil d’un été qui pourrait marquer la fin de quelque chose.

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Resurrection Hill : François Boucq et Jerome Charyn referment leur trilogie new-yorkaise

Avec Resurrection Hill, le scénariste Jerome Charyn et le dessinateur François Boucq concluent une saga familiale entamée en 2013. Dans ce dernier volet, le destin de Little Paul croise les luttes urbaines d’un New York transformé par la spéculation immobilière.

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En Charente, le rachat d’un enclos de chasse par une association de protection de l’environnement fait monter les tensions entre chasseurs et militants écologistes. Avec L’Île aux fusils, Quentin Girard explore les fractures qui opposent ces deux camps, à travers un roman choral où la confrontation pourrait bien laisser place à une autre voie.

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Ultra Wild : chassez le naturel, il revient au galop

Quelle excellente idée de faire appel à la bande dessinée pour donner à voir non le monde dans l'état où il se trouve aujourd'hui, mais tel qu'il pourrait être demain. Ultra Wild de Steve Mushin est un ouvrage délirant, joyeux, bourré d'idées saugrenues et enthousiastes qui cherches voies inédites pour réensemencer les villes et remettre la nature sauvage au cœur de nos paysages urbains. C'est délirant, documenté, et brillant. De l'utopie documentée qui fait un bien... fou.

 

03/11/2026, 16:50

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Johnny Clegg : les années qui ont façonné le "Zoulou blanc"

Connu pour ses chansons Asimbonanga et Scatterlings of Africa, Johnny Clegg a marqué la musique sud-africaine en mêlant rythmes zoulous et sonorités occidentales. Dans ses mémoires, publiées en français après sa mort, le chanteur revient sur sa jeunesse à Johannesburg, sa découverte d’une autre culture et les expériences qui ont nourri son engagement contre l’apartheid. Biographie traduit de l'anglais par Claude Six, son ancien manager et ami en France.

03/11/2026, 07:30

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Pierre Cassignard : face au cancer, un retour à la vie

Dans 23 rue Marceau, le comédien Pierre Cassignard livre un récit intime marqué par la maladie, les souvenirs et les liens familiaux. À l’heure du verdict médical, il revient sur son enfance, l’amour de sa grand-mère et son parcours d’artiste, avec la sensibilité et l’humour qui le caractérisaient.

03/11/2026, 06:30

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Derrière une vie parfaite, les secrets d’un mari disparu

Plonger dans un roman d’Evelyne Chamaillé, c’est rejoindre un monde dans lequel les femmes sont fortes, déterminées et aimantes. Toutes les héroïnes des romans de cette romancière aux multiples vies, ont dû batailler pour se faire une place dans une société préemptée par les hommes sans jamais oublier la fidélité des sentiments et renier leurs valeurs.

02/11/2026, 16:18

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Et si l’école pouvait donner aux enfants le pouvoir de rêver ?

Nous gardons tous des souvenirs plus ou moins forts, de nos années en école primaire. Années d’apprentissage de la lecture, de l’écriture, mais pas que… C’est dans la cour d’école que se forgent les premières amitiés, les premiers chagrins, doutes, rires, etc. Et quand on a la chance d’avoir une maitresse telle que Marion Fellrath, ces années-là deviennent un véritable apprentissage de la vie.

02/11/2026, 13:26

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The Poet Empress

30/10/2026, 18:00

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À la recherche de demain : imaginer les possibles, science(s) à l’appui !

Et si on se concentrait sur la science qui constitue le terme « science-fiction » ? Quelle place lui donne-t-on réellement ? Comment s’en inspirer, la transformer en terrain de jeu, puiser dans son potentiel pour tisser de nouveaux récits ? Avec À la recherche de demain, des auteurices de l’Imaginaire francophone ont tenté l’aventure… et c’est épatant. 

30/10/2026, 16:18

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Gaston Lagaffe déloge Rebecca Yarros, la BD prend la tête des ventes

Du 19 au 25 octobre 2026, Gaston, tome 23 : Des boum et des paf, de Trondheim et Delaf (Dupuis), prend la première place des meilleures ventes de livres en France, avec 42.591 exemplaires écoulés. Sarah Knafo reste deuxième, devant Freida McFadden. Quatre bandes dessinées figurent désormais parmi les dix premiers titres, tandis que le marché du livre progresse de 8 % en volume.

30/10/2026, 12:21

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Et si le sexe était à l’origine du langage ? Petite préhistoire du rapport sexuel

Dans Petite préhistoire du rapport sexuel (érès), la psychanalyste Gisèle Chaboudez explore une hypothèse inattendue : et si la brièveté de la jouissance masculine avait contribué à l'apparition du langage ? De la disparition de l'os pénien aux récits bibliques, en passant par Lacan et les traditions taoïstes, elle propose une histoire spéculative de nos rapports sexuels, de leurs limites et des mots inventés pour les surmonter.

29/10/2026, 17:45

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Lempicka, Cézanne, Miró et Lichtenstein : l’art se découvre aussi en pliant

29/10/2026, 16:34

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Si tu viens me chercher : récit d’un déracinement

1908. Angleterre. Eliza Showell n’a que douze ans lorsqu’elle devient orpheline. Depuis son village, elle est finalement envoyée au Foyer d’Émigration pour enfants à Birmingham. Puis, comme tant d’autres, elle embarque sur un bateau pour traverser l’Atlantique. Direction Nova Scotia, Canada. Plus jamais elle ne reverra ses deux frères, restés derrière, sans moyen de leur faire parvenir ses lettres… 

29/10/2026, 14:57

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Vingt ans après la mort de Marco, quatre amis reviennent là où tout a basculé

Un lac, un été, cinq adolescents. Puis quatre. Il aura suffi d'un plongeon, de quelques secondes d'insouciance, pour que San Felice cesse d'être le paradis des vacances. Vingt ans plus tard, Valentina revient dans ce village des Dolomites qu'elle avait juré de ne jamais revoir. Et son passé la rattrape avant même qu'elle ait posé sa valise. On les ouvrira le 4 novembre.

28/10/2026, 18:01

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Sanseverino raconte sa vie : du swing, des galères et beaucoup de liberté

Avant le swing, il y a eu des gants. Du cuir, des machines, un atelier à Grenoble et une famille italienne qui avait fui Mussolini. Ça ne ressemble pas encore à une chanson, mais le rythme est donné : chez les Sanseverino, on apprend en regardant travailler les autres. Le petit Stéphane grandit entre des établis, des déplacements et des métiers qui sentent l'effort.

28/10/2026, 17:42

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Deux beaux livres et une exposition pour redécouvrir Gustave Fayet

Il y a des personnages dont on se demande comment ils ont pu tomber dans l’oubli. Gustave Fayet (1865-1925) est de ceux-là. Collectionneur de Van Gogh, Gauguin, Cézanne ou encore Odilon Redon, il fut aussi peintre, céramiste, décorateur, créateur de tapis, illustrateur de livres et, accessoirement, viticulteur et homme d’affaires. Un emploi du temps qui devait être assez chargé !

27/10/2026, 17:08

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Via veneto

27/10/2026, 17:00

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“À se croire au-dessus de la morale, certains analystes en sont devenus de vigilants soldats”

Dans Latex, Samuel Dock, psychologue clinicien et docteur en psychopathologie, raconte vingt ans de fétichisme, sans pseudonyme ni faux-semblants. Entre dévoilement de l'intime et retenue professionnelle, son récit interroge les conventions qui entourent la parole des thérapeutes. Une chronique sur les identités que l'on dissimule, les apparences que l'on cultive et cette étrange liberté de se montrer enfin tel que l'on est.

27/10/2026, 14:39

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