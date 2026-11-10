Quasimodo, l'âme de Paris : pour Netflix, Jean-François Richet relit Victor Hugo

Réalisateur de Ma 6-T va crack-er (1997), Assaut sur le central 13 (2005) ou encore du diptyque consacré au bandit Jacques Mesrine, Jean-François Richet retrouve le Paris du XIXe siècle qu'il avait exploré pour L'Empereur de Paris (2018).

Quasimodo, l'âme de Paris sera diffusé à partir du 27 novembre prochain par la plateforme Netflix. Le film réunit, à l'écran, Vincent Cassel, Karim Leklou, Daphne Patakia ou encore Benjamin Voisin. Le scénario, basé sur le livre de Victor Hugo, a été coécrit par Éric Besnard et Edgar Marie.

Ce même Éric Besnard a réalisé, en 2025, Jean Valjean (avec Grégory Gadebois, Bernard Campan et Isabelle Carré), qui s'inspirait déjà d'un roman de Victor Hugo, Les Misérables. Il en avait également rédigé le scénario.

Par Antoine Oury

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