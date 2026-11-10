Prix Booker 2026 : M. John Harrison, doyen des lauréats et héraut de la SF

En 198 pages seulement — l'ouvrage le plus court de l'ultime sélection de 6 livres du Booker —, M. John Harrison a convaincu le jury et remporté, ce 9 novembre, la distinction la plus prisée du paysage littéraire britannique. The End of Everything, son treizième roman, lui permet d'obtenir une dotation de 50.000 £ (près de 60.000 €).

La victoire de M. John Harrison met en lumière une œuvre dystopique, qui se déroule dans le Kent, comté au sud-est de l'Angleterre, alors que l'organisation et les structures sociales s'effondrent les unes après les autres. Parallèlement, de mystérieuses créatures apparaissent, les iGhetti, redéfinissant toutes les certitudes de l'humanité...

« Voici un livre qui vous retourne complètement, fait naitre un rictus ironique et, étonnamment, vu son sujet, vous laisse avec une certaine dose d'optimisme », a commenté Mary Beard, présidente du jury. « Les conventions sociales s'érodent, la loi et l'ordre sont devenus le domaine des miliciens, et un avion pourrait très bien s'écraser dans votre jardin. L'humanité tente de faire avec, malgré tout, en tentant de sauver les apparences — avec des goûters d'anniversaire ou une tasse de café sur la côte. »

Le Booker Prize salue ainsi une œuvre de science-fiction, ce qui n'est cependant pas une première : en 2019, la récompense avait par exemple honoré Margaret Atwood pour Les Testaments (trad. Michèle Albaret-Maatsch, Robert Laffont), la suite de La Servante écarlate, aux côtés de Bernardine Evaristo.

En France, quelques livres de M. John Harrison ont été traduits, notamment La Mécanique du centaure (traduit par Jean-Pierre Pugi, Folio SF), ainsi que les trois tomes du Cycle de Viriconium (trad. Jean-Pierre Pugi, Folio SF).

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163 livres ont été pris en compte par le jury, écrits en anglais par des auteurs de toutes nationalités et publiés au Royaume-Uni et/ou en Irlande entre le 1er octobre 2025 et le 30 septembre 2026. Cette année, l’historienne et spécialiste de l’Antiquité Mary Beard présidait donc le jury, accompagnée par le poète Raymond Antrobus, le musicien et écrivain Jarvis Cocker, la journaliste Rebecca Liu et la romancière Patricia Lockwood.

L'année dernière, le Booker Prize avait salué Flesh, de David Szalay, publié par Jonathan Cape.

Photographie : M. John Harrison, ce lundi 9 novembre à Londres (Booker Prize)

Par Antoine Oury

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