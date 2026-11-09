Grasset : les auteurs redoutaient Fayard, Hachette envoie sa PDG

Sa mission consistera notamment à reprendre en main le fonctionnement quotidien de Grasset, après sept mois de flottement à la tête de la maison.

Officiellement, l'objectif consiste à relancer le développement de Grasset en littérature et en non-fiction, tout en préservant les spécificités de son catalogue. Mais cette nomination intervient dans un contexte où la question dépasse depuis longtemps les seules performances commerciales.

Après l'éviction d'Olivier Nora, la maison de la rue des Saints-Pères traverse une crise profonde, née des inquiétudes sur son indépendance éditoriale et sur les intentions de son actionnaire. L'historien de l'édition Jean-Yves Mollier avait précisément dénoncé, à propos de Grasset comme de Fayard, l'utilisation du « capital symbolique » accumulé par leurs auteurs au service d'une « opération de débarbouillage d'auteurs d'extrême droite ».

Un patron qui n'avait jamais lu de manuscrit

Pour mesurer la portée de cette arrivée, il faut revenir au 14 avril dernier. Ce jour-là, Hachette Livre annonce le départ d'Olivier Nora, qui dirigeait Grasset depuis 26 ans, et son remplacement par Jean-Christophe Thiery. À un éditeur de métier, identifié à la vie littéraire et à l'autonomie de sa maison, succédait un dirigeant formé dans les sphères administratives et industrielles.

Ancien élève de l'ENA, Jean-Christophe Thiery a rejoint le groupe Bolloré en 2001, participé au développement de son pôle médias, avant de présider le directoire de Canal+ puis son conseil de surveillance. Il est aujourd'hui également président-directeur général de Louis Hachette Group et directeur général délégué d'Hachette Livre. Depuis juillet 2025, il supervise directement la branche Littérature du groupe.

Le 8 novembre, Le Monde rapportait cette confidence de Jean-Christophe Thiery aux éditeurs de Grasset : « Je n'ai jamais lu un manuscrit de ma vie. »

Le quotidien décrit une maison privée de véritable pilotage éditorial depuis avril et révélait que Lise Boëll intervenait déjà dans son fonctionnement, selon un proche du dossier. Son nom circulait depuis plusieurs mois parmi les hypothèses de succession. Le 9 novembre, cette perspective devient donc officielle.

De Zemmour à Bardella : la méthode Lise Boëll

Le choix de Lise Boëll n'a rien d'anodin : entrée chez Albin Michel en 1997, elle y gravit les échelons jusqu'à la direction éditoriale, avant de rejoindre les éditions Plon, au sein d'Editis, qu'elle dirige de 2021 à 2023, non sans heurts. En février 2024, Hachette lui confie Mazarine, puis la présidence de Fayard quatre mois plus tard.

Elle a notamment accompagné Éric Zemmour, dont Le Suicide français (Albin Michel, 2014) s'est vendu, selon les chiffres rappelés par Hachette, à 500.000 exemplaires. Elle a également travaillé avec Philippe de Villiers et contribué à de nombreux succès grand public, parmi lesquels Le Meilleur Médicament, c'est vous ! de Frédéric Saldmann ou La Clé de votre énergie de Natacha Calestrémé, tous deux crédités de 500.000 exemplaires par le groupe.

Mais c'est surtout son passage chez Fayard qui donne à cette nouvelle nomination une dimension politique. En juin 2024, elle succède à Isabelle Saporta, licenciée après des désaccords stratégiques dans le contexte de la reprise d'Hachette par Vivendi. L'arrivée de Lise Boëll marque alors une réorientation du catalogue, avec une place accrue accordée aux auteurs et responsables politiques de la droite nationaliste et de l'extrême droite.

Quelques mois plus tard, Fayard publie Ce que veulent les Français, de Jordan Bardella. Suivront notamment Mémoricide de Philippe de Villiers et Le Casse du siècle de Sarah Knafo, sans oublier Le Journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy.

Hachette revendique aujourd'hui les résultats de cette stratégie : selon son communiqué, Fayard affiche, à fin octobre 2026, un chiffre d'affaires en progression de 45,6 % par rapport à la même période de 2025. Le groupe avance 350.000 exemplaires pour le livre de Sarah Knafo, 300.000 pour celui de Nicolas Sarkozy, 250.000 pour Philippe de Villiers et 240.000 pour Jordan Bardella. Hachette affirme par ailleurs que 240 nouveaux auteurs ont rejoint la maison depuis 2024.

L'éditrice doit également poursuivre le développement de plusieurs collections, à commencer par Pensée libre, lancée en 2025 sous la direction de Sonia Mabrouk. Derrière cette promesse de liberté intellectuelle, un catalogue déjà bien identifiable : Éric Zemmour encore (La messe n'est pas dite), Gilles-William Goldnadel (Vol au-dessus d'un nid de cocus), Éric Naulleau (La République, c'est lui !), Ivan Rioufol (La Révolution des oubliés) ou encore Didier Raoult (La Société du factice). Le député LFI, Aurélien Taché, y a également publié Le français, une langue africaine, dans un registre politique différent, malgré tout.

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Dès 2027, trois autres collections sont annoncées : Parole libre, dirigée par Valérie Benaïm, Secrets d'Enquêtes, confiée à Alain Bauer, et Secrets de Patrimoine et d'Histoire, sous la responsabilité de Stéphane Bern.

Grasset sans Grasset

Chez Grasset, l'éviction d'Olivier Nora a provoqué une mobilisation d'une ampleur inédite dans l'édition française. Dès le 16 avril, 115 auteurs et autrices, parmi lesquels Virginie Despentes, Sorj Chalandon, Vanessa Springora, Bernard-Henri Lévy, Frédéric Beigbeder ou Anne Berest, annonçaient leur refus de signer leur prochain livre chez Grasset. Le mouvement s'est ensuite étendu à plus de 260 écrivains français, auxquels se sont ajoutés de nombreux auteurs étrangers publiés en traduction par la maison.

Les signataires dénonçaient une « atteinte inacceptable à l'indépendance éditoriale » et refusaient d'être entraînés dans une stratégie qu'ils considéraient comme idéologique. Leur mobilisation a conduit à la création des États Généreux de l'édition, puis à un débat sur les protections juridiques des auteurs confrontés à un changement de direction ou de politique éditoriale.

Le 30 octobre dernier, c'est Christophe Bataille, qui assurait une grande partie de la continuité éditoriale depuis l'éviction d'Olivier Nora, qui annonçait à son tour son départ. Il doit rejoindre Olivier Nora Éditions, avec un autre ancien éditeur de Grasset. Bernard-Henri Lévy, présent dans la maison depuis près d'un demi-siècle, a quant à lui démissionné du conseil d'administration, où il siégeait depuis 26 ans, et abandonné sa collection.

La rupture avait été précipitée par les tensions autour de l'arrivée de Boualem Sansal chez Grasset, décidée au niveau du groupe Hachette, et par les désaccords concernant la publication de son ouvrage La Légende. Vincent Bolloré avait ensuite défendu publiquement l'éviction d'Olivier Nora, invoquant à la fois les résultats économiques de la maison et les divergences sur le calendrier éditorial.

Selon ses chiffres, le chiffre d'affaires de Grasset avait reculé de 27 % en 2025, à 12 millions €, tandis que son résultat opérationnel était divisé par deux, à 600.000 €. Un recul significatif, mais les comptes publiés invitent à nuancer ce tableau : en 2023, la maison réalisait déjà 12,1 millions € de chiffre d'affaires, avec un résultat d'exploitation inférieur à celui avancé pour 2025. Et entre 2021 et 2024, elle avait accumulé plus de 12 millions € de bénéfices nets. Une année décevante ne suffit donc pas, à elle seule, à démontrer la nécessité économique d'une telle reprise en main.

L'ancien président de Grasset a, de son côté, lancé sa propre maison, avec le soutien du concurrent Editis.

Une maison fragilisée, un catalogue à reconstruire

La crise ne concerne pas seulement les écrivains : dans son enquête publiée le 8 novembre, Le Monde évoque également le départ en cours de plus d'une quinzaine de salariés, des équipes éprouvées et une grande incertitude sur l'avenir économique de la maison. Le quotidien révèle qu'Hachette Livre avait même refusé une proposition de rachat de Grasset.

L'arrivée de Lise Boëll répond donc à une urgence de fonctionnement autant qu'à un choix stratégique. Il faudra réorganiser le travail éditorial, recruter de nouvelles signatures, préserver les relations avec les auteurs restés fidèles à Grasset et préparer les prochaines rentrées littéraires. Le tout avec un catalogue dont une partie des figures historiques a déjà annoncé vouloir tourner la page.

Dans son communiqué, Hachette insiste pourtant sur la continuité. Arnaud Lagardère salue chez Lise Boëll « son exigence éditoriale, sa proximité avec les auteurs et sa vision », estimant qu'elle saura contribuer au développement de Grasset tout en demeurant fidèle à son identité. Jean-Christophe Thiery se félicite de pouvoir compter sur son expérience au service de cette maison.

Reste que l'éditeur ne détaille, à ce stade, ni les recrutements envisagés, ni les futures orientations du catalogue de Grasset, ni les mesures destinées à rétablir la confiance avec les auteurs. Aucun rapprochement juridique entre Grasset et Fayard n'est annoncé : les deux structures conservent leur existence propre. Mais la nomination de leur nouvelle dirigeante commune sur le plan éditorial rapproche nécessairement leurs centres de décision.

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Le symbole est particulièrement fort : en 2024, l'arrivée de Lise Boëll chez Fayard avait été perçue comme l'une des premières manifestations concrètes de la nouvelle orientation du groupe sous l'influence de Vincent Bolloré. Deux ans plus tard, la même éditrice rejoint Grasset, précisément après une crise provoquée par les craintes de voir cette maison suivre une trajectoire comparable.

Crédits photo : Lise Boëll (DR)

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Par Hocine Bouhadjera

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