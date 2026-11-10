À L’Autre Livre 2026, la solidarité se lit aussi entre les lignes

Après un samedi plutôt calme, le Salon d’automne de L’Autre Livre a retrouvé de l’animation ce dimanche 8 novembre. Au Palais de la Femme, à Paris, quelque 90 maisons d’édition indépendantes se sont réunies autour d’un même objectif : faire découvrir leurs publications, rencontrer les lecteurs et défendre leur place dans un secteur dominé par les grands groupes. Entre retrouvailles, inquiétudes et perspectives d’avenir, reportage au cœur d’un rendez-vous qui garde toute sa raison d’être.
Le 10/11/2026 à 12:11 par Inès Lefoulon
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10/11/2026 à 12:11
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Le dimanche a finalement rattrapé le samedi. Dans les allées du Salon d’automne de L’Autre Livre, les visiteurs s’arrêtent, feuillettent les ouvrages, échangent avec ceux qui les publient. Aux éditions d’Avallon, le soulagement est perceptible : après une première journée peu fréquentée, le public est davantage au rendez-vous.
Pour la maison, ces manifestations restent « vitales » dans le climat actuel, autant pour les ventes que pour les rencontres entre professionnels. Marie-Line, des éditions Inédits, partage cet enthousiasme, heureuse de constater que la diversité des publications attire les curieux.
Derrière cette animation dominicale, les questions d'organisation occupent aussi les esprits. Saad Bouari, des éditions du Jasmin et président de l’association L’Autre Livre, évoque quelque 90 exposants venus de toute la France, mais aussi de Belgique, de Suisse et de Chine. Le dimanche matin, une réunion des adhérents a notamment abordé les difficultés traversées par l’organisation, dont la fermeture de sa librairie parisienne.
Les échanges ont également donné lieu à plusieurs suggestions pour renforcer la mobilisation. Prochain rendez-vous annoncé : les 7, 8 et 9 mai aux Blancs-Manteaux, avec la nécessité d’anticiper les difficultés qui avaient conduit au report précipité d’une précédente édition. Malgré ces turbulences, l’ambiance reste chaleureuse, et la manifestation organisée à proximité n’a pas dissuadé les visiteurs de se déplacer.
Pour les exposants, l’intérêt de ce rendez-vous dépasse largement les ventes. Adeline Aubin, des éditions Ancade, y participe pour la première fois. Elle découvre la richesse des publications indépendantes, mais aussi l’importance d’appartenir à un réseau dans un univers culturel où les grands groupes occupent une place considérable. Du côté des éditions du Citron Vert, venues représenter la Franche-Comté, cette présence parisienne offre une visibilité bienvenue au-delà de leur région.
À LIRE - En difficulté, l'association L'Autre Livre ferme sa librairie parisienne
Maxime Perret, des éditions Perret, connaît désormais bien la manifestation : adhérent depuis deux ans, il en est à sa cinquième participation. Entre confrères et consœurs, les discussions portent sur les pratiques, les expériences et les difficultés du métier. Et puis, il y a les lecteurs. Certains reviennent d’une édition à l’autre, entretenant une relation que le rythme semestriel du salon contribue à renforcer. Pour un éditeur, habituellement éloigné du public par les intermédiaires de la chaîne du livre, ces échanges directs sont précieux : l’occasion de présenter ses ouvrages, d’en discuter et de recueillir des réactions sans filtre.
Des questions de fond sont aussi soulevées, notamment face à l’intelligence artificielle. Étienne Galliand, éditeur chez Double Ponctuation, défend une littérature de création sans adopter pour autant une posture technophobe. À ses yeux, le recours à ces outils n’appelle pas nécessairement de condamnation, à condition d’être clairement annoncé.
Une exigence de transparence envers les lecteurs, dont il s’inquiète toutefois de la mise en œuvre. Derrière le débat technologique se dessine une interrogation plus large sur la manière de produire les livres et d’informer ceux qui les achètent.
Reste le plaisir des retrouvailles. « On s’achète des livres entre nous », confie Étienne Galliand, résumant à sa manière cette convivialité qui dépasse les seules relations professionnelles. On parle littérature, on découvre le travail du voisin, on partage ses expériences et, bien sûr, on fait commerce.
La diversité attire les visiteurs, comme le souligne Marie-Line, tandis que les éditeurs retrouvent dans ces échanges une raison supplémentaire de poursuivre l’aventure. Les difficultés économiques et organisationnelles n’ont pas disparu, loin de là. Mais ce dimanche, à L’Autre Livre, les ouvrages circulent, les conversations se prolongent et les lecteurs reviennent. Une façon très concrète de faire vivre l’édition indépendante.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
DOSSIER - Salon d’automne L’Autre Livre 2026 : l’édition indépendante à l’honneur
Par Inès Lefoulon
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02/11/2026, 08:30
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté met à l’honneur les maisons d’édition indépendantes et la diversité de leurs démarches éditoriales. Dans une série de cartes blanches, ces structures partagent leur parcours, leurs convictions et leur manière de défendre une littérature à l’écart des sentiers battus. Parmi les exposants de cette édition, L’Atelier de l’Agneau Éditeur prend la parole pour présenter son identité et ses engagements.
01/11/2026, 14:52
Exclusif - 47.000 € à rembourser pour un ouvrage jamais livré : pour cette autrice, la douloureuse fut amère. Un certain Éric Z. s’en sortit bien mieux : deux ans après la date butoir, toujours pas de manuscrit, mais 30.000 € d’avance jamais rendus. Récemment, Flammarion a fait condamner un écrivain à restituer près de 5000 € pour un manuscrit jamais remis. Trois contrats qui déraillent, trois additions avec un point commun : quand l’édition règle ses comptes, qui passe à la caisse ? Enquête sur ces histoires de livres qui finissent au tribunal.
01/11/2026, 09:33
Des rebondissements à intervalles réguliers, des personnages anormalement charismatiques, des histoires d’amour sous perfusion et des événements qui s’enchaînent sans laisser au lecteur le temps de dormir : la littérature présente des symptômes inquiétants. Cinq ouvrages ont été convoqués devant une commission antidopage. Reste à déterminer ce qui, dans un roman, constitue réellement une tricherie.
31/10/2026, 09:19
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Un espace de parole où chacune présente ses engagements, ses choix éditoriaux et sa conception du métier. Fondé en 2018, Bruno Guattari Éditeur explore les frontières entre littérature, arts visuels et réflexion critique, à travers des publications qui privilégient la curiosité, l’expérimentation et le dialogue entre les disciplines.
30/10/2026, 14:30
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches consacrées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y partage son parcours, ses convictions et sa manière de faire vivre la littérature. Fondée en 2000, Voix Tissées place la poésie au cœur de son engagement, à travers des recueils, des publications destinées à la jeunesse et des initiatives favorisant l’accès à l’écriture et à la lecture. Une démarche attentive à la diversité des voix et à la rencontre des publics.
29/10/2026, 15:52
Un mort, cinq blessés et une attaque dont le caractère raciste est au cœur de l’enquête antiterroriste. Après les tirs du 23 octobre 2026 à Trappes et La Verrière, dans les Yvelines, les éditions Rue du monde sortent du silence. Implantée depuis 30 ans dans l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, la maison d’édition jeunesse dénonce la haine raciste et appelle à défendre la fraternité, au plus près des habitants et des enfants.
29/10/2026, 10:38
À l’occasion du salon L’Autre Livre, organisé les 7 et 8 novembre, ActuaLitté poursuit sa série de cartes blanches dédiées aux maisons d’édition indépendantes. Chacune y présente son histoire, ses engagements et les choix qui façonnent son catalogue. Avec Les Livres de Nina, Ioulia Hamamdjian et Emma Pauchont invitent les jeunes lecteurs à redécouvrir des contes traditionnels venus du monde entier, parfois oubliés ou inédits en français. Une aventure éditoriale où la richesse des illustrations accompagne la transmission des récits et l’ouverture à d’autres cultures.
28/10/2026, 16:52
Dans les coulisses du Grand-Guignol, l’horreur se fabrique aussi à coups de complicité et d’amitié. Pour Cyril Camus, la création est avant tout une aventure collective. Entre tournages amateurs, roman écrit à quatre mains, expériences théâtrales et jeux de rôle, l’écrivain revient sur ces passions partagées qui ont nourri son roman. Un hommage à la camaraderie, à l’imagination collective et à ceux qui prennent autant de plaisir à créer qu’à faire frissonner.
28/10/2026, 14:54
Les jurés du Goncourt ont dévoilé leurs ultimes choix : quatre romans, deux chez Gallimard, un chez Minuit et un dernier chez Flammarion. Soit un carton plein pour le groupe Madrigall. Vincent Bolloré, dont le groupe familial détient 30,4 % du capital de Louis Hachette Group, maison mère indirecte de Hachette Livre, répond à une interview (presque) imaginaire de ActuaLitté.
27/10/2026, 15:58
À l'approche des troisièmes États généraux des festivals et salons du livre, les 3 et 4 novembre 2026, le directeur de la Sofia, Geoffroy Pelletier, expose les contradictions du secteur, explique les arbitrages budgétaires relatifs à l’action culturelle et s'inquiète d'un recul de la lecture qui pourrait encore s'aggraver en 2027.
27/10/2026, 11:50
Le projet de loi de finances du gouvernement, pour l'année 2027, a été précédé par des exigences d'économies sur les dépenses de l'État, conduisant à une baisse de la plupart des budgets des ministères. Celui de la Culture n'y a pas échappé, après de sévères coupes déjà effectuées en 2026. Une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture ont rédigé un plaidoyer, afin d'inciter le gouvernement à revoir sa copie. Nous reproduisons ci-dessous leur appel, dans son intégralité.
27/10/2026, 08:57
Et si Homère lui-même était suspecté d’avoir écrit avec une IA ? À partir de l’affaire Thélyson Orélien, Samuel Lequette interroge la place des détecteurs dans le jugement porté sur les œuvres. Entre formules homériques, critique littéraire et droit à l’opacité défendu par Édouard Glissant, il plaide pour une lecture qui ne se réduise pas à la recherche de preuves. Samuel Lequette est professeur de lettres, linguiste de formation et écrivain.
26/10/2026, 12:42
Ils espionnent leurs voisins, attendent un être cher, surveillent un ennemi ou découvrent qu'un dragon fait griller des beignets dans la maison d'en face. La littérature compte des milliers de personnages qui regardent par la fenêtre, sans qu'aucune instance n'ait jamais songé à homologuer leurs performances. Une lacune institutionnelle particulièrement préoccupante, désormais prise en charge.
24/10/2026, 08:11
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