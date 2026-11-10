À L’Autre Livre 2026, la solidarité se lit aussi entre les lignes

Le dimanche a finalement rattrapé le samedi. Dans les allées du Salon d’automne de L’Autre Livre, les visiteurs s’arrêtent, feuillettent les ouvrages, échangent avec ceux qui les publient. Aux éditions d’Avallon, le soulagement est perceptible : après une première journée peu fréquentée, le public est davantage au rendez-vous.

Pour la maison, ces manifestations restent « vitales » dans le climat actuel, autant pour les ventes que pour les rencontres entre professionnels. Marie-Line, des éditions Inédits, partage cet enthousiasme, heureuse de constater que la diversité des publications attire les curieux.

Derrière cette animation dominicale, les questions d'organisation occupent aussi les esprits. Saad Bouari, des éditions du Jasmin et président de l’association L’Autre Livre, évoque quelque 90 exposants venus de toute la France, mais aussi de Belgique, de Suisse et de Chine. Le dimanche matin, une réunion des adhérents a notamment abordé les difficultés traversées par l’organisation, dont la fermeture de sa librairie parisienne.

Les échanges ont également donné lieu à plusieurs suggestions pour renforcer la mobilisation. Prochain rendez-vous annoncé : les 7, 8 et 9 mai aux Blancs-Manteaux, avec la nécessité d’anticiper les difficultés qui avaient conduit au report précipité d’une précédente édition. Malgré ces turbulences, l’ambiance reste chaleureuse, et la manifestation organisée à proximité n’a pas dissuadé les visiteurs de se déplacer.

Pour les exposants, l’intérêt de ce rendez-vous dépasse largement les ventes. Adeline Aubin, des éditions Ancade, y participe pour la première fois. Elle découvre la richesse des publications indépendantes, mais aussi l’importance d’appartenir à un réseau dans un univers culturel où les grands groupes occupent une place considérable. Du côté des éditions du Citron Vert, venues représenter la Franche-Comté, cette présence parisienne offre une visibilité bienvenue au-delà de leur région.

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Maxime Perret, des éditions Perret, connaît désormais bien la manifestation : adhérent depuis deux ans, il en est à sa cinquième participation. Entre confrères et consœurs, les discussions portent sur les pratiques, les expériences et les difficultés du métier. Et puis, il y a les lecteurs. Certains reviennent d’une édition à l’autre, entretenant une relation que le rythme semestriel du salon contribue à renforcer. Pour un éditeur, habituellement éloigné du public par les intermédiaires de la chaîne du livre, ces échanges directs sont précieux : l’occasion de présenter ses ouvrages, d’en discuter et de recueillir des réactions sans filtre.

Des questions de fond sont aussi soulevées, notamment face à l’intelligence artificielle. Étienne Galliand, éditeur chez Double Ponctuation, défend une littérature de création sans adopter pour autant une posture technophobe. À ses yeux, le recours à ces outils n’appelle pas nécessairement de condamnation, à condition d’être clairement annoncé.

Une exigence de transparence envers les lecteurs, dont il s’inquiète toutefois de la mise en œuvre. Derrière le débat technologique se dessine une interrogation plus large sur la manière de produire les livres et d’informer ceux qui les achètent.

Reste le plaisir des retrouvailles. « On s’achète des livres entre nous », confie Étienne Galliand, résumant à sa manière cette convivialité qui dépasse les seules relations professionnelles. On parle littérature, on découvre le travail du voisin, on partage ses expériences et, bien sûr, on fait commerce.

La diversité attire les visiteurs, comme le souligne Marie-Line, tandis que les éditeurs retrouvent dans ces échanges une raison supplémentaire de poursuivre l’aventure. Les difficultés économiques et organisationnelles n’ont pas disparu, loin de là. Mais ce dimanche, à L’Autre Livre, les ouvrages circulent, les conversations se prolongent et les lecteurs reviennent. Une façon très concrète de faire vivre l’édition indépendante.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

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Par Inès Lefoulon

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