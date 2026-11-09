Une bibliothèque de 110 livres à remporter : Rudolph le renne réclame sa pause lecture

HO, Ho, ho, ho… Réunion de crise chez le Père Noël : les rennes menacent d’une grève devant la recrudescence de cadeaux, qui, cette année encore, auront besoin de chargeurs, de câbles et de mots de passe. Représentant du personnel, Rudolph a frappé du sabot sur le bureau : « Chef, et si l’on tentait quelque chose qui fonctionne sans électronique ? » « Essayons des livres », ai-je glissé ? Il m’a demandé pourquoi nous n’y avions pas pensé plus tôt. Ces bêtes me rendront chèvre.

Et puis j’ai découvert la Bibliothèque Mystère de Kube. Quinze personnes tirées au sort, chacune repartant avec 110 livres livrés avant Noël. Cent dix ! Onze fois les dix doigts de la main — j’en ai enlevé mes moufles pour vérifier. Alors, oui, les lutins ont illico fait un réassort de bibliothèques en perspective.

L’autre bonne nouvelle, c’est que personne n’a besoin d’un traîneau, d’une hotte ou d’une cheminée aux normes. Le jeu est gratuit et ouvert du 4 au 29 novembre 2026 : quelques secondes suffisent pour participer. Le tirage au sort aura lieu le 30 novembre. Quinze gagnants recevront leur Bibliothèque Mystère avant Noël. Pour le reste, je laisse volontiers Kube gérer la livraison. J’ai déjà assez à faire avec les adresses écrites au dos des listes de courses.

D’autant que « Mystère » n’a rien d’un élément de langage décoratif : leur sélection restera secrète, et les participants la découvriront progressivement, au fil du jeu. Même moi, j’en ignore tout — et pourtant, les listes, ça me connaît…

Seul indice : un panaché de littérature française et étrangère, des polars, de la fantasy, de la romance, du feel-good, des romans japonais, des essais et des BD. Il y aura donc de quoi trembler, rire, rêver, enquêter… et dire « encore un chapitre » jusqu’à une heure indécente.

On peut même y prendre part depuis cet article, en laissant ses coordonnées ci-dessous :

Ce sujet vous intéresse ? Tentez votre chance et remportez une bibliothèque mystère de La Kube Je m'inscris › Votre inscription a bien été enregistrée.

Mais ce qui me plaît le plus, ce ne sont pas les chiffres. C’est ce qui se passe après. Un roman que l’on glisse dans les mains d’un ami en disant « fais-moi confiance ». Une BD laissée sur la table pour attirer un lecteur récalcitrant. Un livre prêté à quelqu’un qu’on aime, puis rendu avec un coin de page marqué et des étoiles dans les yeux. Cent dix livres, ce n’est pas cent dix cadeaux figés sur une étagère : c’est cent dix occasions d’en faire d’autres. Pour quelqu’un qui passe sa vie à distribuer des présents, je trouve l’idée assez brillante. Et je m’y connais : j’ai une hotte de références.

Kube en est déjà à la dixième édition de cette opération. Plus de cent Bibliothèques Mystère ont été offertes au fil des années, avec cette fois plus de vingt maisons d’édition partenaires. Cette équipe de passionnés travaille aussi avec plus de 400 libraires partout en France. Ceux qui savent vous conseiller le roman dont vous ignoriez avoir besoin : même mes lutins ne réussissent pas ce tour-là à tous les coups. Et franchement, voir autant de monde uni pour faire circuler des histoires, ça réchauffe davantage qu’une deuxième paire de chaussettes en laine.

Alors, allez découvrir la Bibliothèque Mystère sur lakube.com et tentez votre chance avant le 29 novembre. C’est gratuit, et je vous promets qu’aucun renne ne vous demandera votre numéro de cheminée.

Maintenant, excusez-moi : Rudolph vient de s’installer près du poêle avec un roman de 600 pages. Je lui ai rappelé qu’il travaillait le 24 décembre. Il m’a répondu : « Encore un chapitre. » Je crois que nous avons un problème. Mais un chouette problème.

Crédits photo : Norman Sui

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com