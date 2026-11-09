Le Livre de Poche recrute chez Robert Laffont pour ses polars et thrillers

Garance Pautot est titulaire de deux masters : le premier en langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER), spécialité études japonaises, obtenu à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), le second en métiers du livre et de l'édition à l'Université Sorbonne Paris Nord, sur le campus de Villetaneuse.

Elle débute sa carrière chez Dunod en tant qu'assistante éditoriale, avant de rejoindre les éditions Robert Laffont en 2025. D'abord assistante cessionnaire de droits, elle y devient chargée de droits. Une expérience dans la gestion et la commercialisation des droits d'exploitation des œuvres, notamment auprès d'autres éditeurs, avant ce nouveau poste directement consacré au suivi éditorial d'un catalogue.

En septembre 2025, Zoé Niewdanski, jusqu'alors responsable de la littérature et de l'imaginaire, avait pris la direction de l'ensemble du service. La maison, dirigée par Audrey Petit, avait alors renforcé ses équipes avec le recrutement de Marion Charpentier pour la non-fiction et de Mathilde Mignot pour les collections Classiques et Biblio.

Le catalogue policier réunit des auteurs aussi différents qu'Agatha Christie, Michael Connelly, James Patterson, Lisa Gardner, Donato Carrisi ou encore Jean-Christophe Grangé. À ces signatures internationales s'ajoutent de nombreux auteurs français, parmi lesquels Niko Tackian, Éric Fouassier et Jacques Expert.

Fondé en 1953 sous l'impulsion d'Henri Filipacchi, Le Livre de Poche, détenu par Hachette Livre et Albin Michel, revendique plus d'un milliard d'exemplaires vendus depuis sa création. La maison dispose aujourd'hui de plus de 5000 titres disponibles et publie environ 400 nouveautés chaque année, tous domaines confondus.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com