Un Week-end à l’Est : Cracovie fait vibrer Paris

Du jazz au klezmer, des influences soufies aux musiques de cinéma, Un Week-end à l’Est célèbre Cracovie à travers une programmation musicale éclectique. Pour sa dixième édition, le festival réunit notamment Zbigniew Preisner, le Bester Quartet et Abdullah Miniawy, trois univers singuliers à découvrir sur les scènes parisiennes.
Le 09/11/2026 à 15:25 par Inès Lefoulon
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09/11/2026 à 15:25
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Pour sa dixième édition, du 16 au 28 novembre 2026, Un Week-end à l’Est retrouve la Pologne, dix ans après Varsovie. Cette fois, Cracovie est à l’honneur, avec 150 invités, 65 événements et une trentaine de lieux partenaires à Paris. Littérature, théâtre, cinéma, arts visuels et musique dessinent le portrait d’une ville où l’héritage culturel nourrit les créations contemporaines.
Sous le parrainage du metteur en scène Krystian Lupa, cette édition anniversaire traverse les genres et les générations, des traditions klezmer aux sonorités égyptiennes, jusqu’aux compositions de Zbigniew Preisner, indissociables du cinéma de Krzysztof Kieślowski.
Le lundi 23 novembre à 20 heures, l’Odéon-Théâtre de l’Europe accueille Zbigniew Preisner pour la soirée de clôture. Le compositeur polonais, connu pour les bandes originales du Décalogue, de La Double Vie de Véronique et de la trilogie Trois couleurs, présente un programme en deux parties, placé sous le signe du souvenir.
Écrit en 1996 après la disparition de son ami Krzysztof Kieślowski, Requiem for My Friend rend hommage au cinéaste. Puis My Life revisite au piano plusieurs thèmes issus de ses musiques de films, confiés à l’interprétation libre du jazzman Dominik Wania. Voix solistes et instrumentistes accompagnent cette traversée d’une œuvre où les images continuent de résonner bien après la fin des films.
Le dimanche 22 novembre à 20h30, le Bester Quartet investit le Théâtre de l’Alliance française. Fondé à Cracovie en 1997 sous le nom de Cracow Klezmer Band, l’ensemble mêle jazz, traditions musicales Klezmer, classique contemporain et avant-garde. Autour de l’accordéon de Jarosław Bester, Maciej Adamczak tient la contrebasse, Dawid Lubowicz le violon et Ryszard Pałka la batterie.
L’improvisation occupe une place centrale dans leur démarche, entre virtuosité et liberté de construction. Habitués des scènes internationales, les musiciens ont notamment collaboré avec John Zorn, Tomasz Stańko, Don Byron et Frank London. Une autre manière d’entendre les traditions, comme une matière en perpétuelle transformation.
Le vendredi 20 novembre à 21 heures, changement d’atmosphère sur la péniche Marcounet, où Abdullah Miniawy présente un trio inédit avec les trombonistes français Jules Boittin et Jules Regard. Compositeur, écrivain et chanteur égyptien installé à Paris, l’artiste s’est fait connaître avec Le Cri du Caire, récompensé aux Victoires du Jazz 2023.
Son nouveau projet associe improvisations, influences soufies et sonorités orientales, puisant dans ses créations récentes comme dans son répertoire lié au Printemps arabe. Entre ferveur spirituelle, poésie et énergie brute, cette rencontre musicale explore les questions de liberté et les tensions du monde contemporain. Une proposition inscrite dans la programmation de Mat Schulz, directeur artistique du festival Unsound de Cracovie.
Crédits illustration : Un Week-end à l’Est
Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com
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15/10/2026, 13:50
Du 9 au 11 octobre 2026, Toulouse et l’Occitanie ont vécu au rythme du polar et de la littérature noire. Pour sa 18e édition, Toulouse Polars du Sud a réuni 15.000 visiteurs, dont plus de 2400 scolaires qui ont participé aux nombreuses actions de médiation et rencontres organisées dans le cadre du festival.
14/10/2026, 18:09
Exclusif - Le litige autour du titre Dumas – Diable noir, prochain film de Ladj Ly consacré au général Thomas-Alexandre Dumas, est désormais entre les mains du juge. Après l’audience du 5 octobre devant le tribunal judiciaire de Paris, l’affaire opposant l’écrivain Claude Ribbe à la société de production Chapter 2 a été mise en délibéré au 17 novembre.
08/10/2026, 12:42
À Saint-Malo, la 45e édition de Quai des Bulles rassemble du 9 au 11 octobre des univers éloignés par l’époque, mais réunis par un même goût du récit dessiné. Les 80 ans de Lucky Luke croisent ainsi les vingt années de Dreamland et l’éclosion de Jade Khoo avec Terre ou Lune. Trois générations, trois écritures, trois rapports au neuvième art : un raccourci saisissant à travers plusieurs décennies de bande dessinée.
07/10/2026, 15:06
Depuis 15 ans, le Violeta Negra Occitanie occupe une place particulière au sein de Toulouse Polars du Sud. Son principe n’est pas de récompenser un polar français, mais un ouvrage traduit d’une langue que le festival rassemble sous l’appellation de « langue du Sud ». Pour son édition 2026, cinq romans venus d’Italie, d’Espagne, de Grèce et d’Israël ont été retenus. Le lauréat sera désigné lors du festival, organisé du 9 au 11 octobre à Toulouse.
05/10/2026, 18:06
À Saint-Malo, Quai des Bulles ne cantonne pas le neuvième art aux planches accrochées aux cimaises. Pour sa 45e édition, organisée du 9 au 11 octobre 2026, la manifestation fait dialoguer illustration, musique, conte et arts de la scène. Des Contes à bulles à Lou ! Sonata 3, cinq propositions déplacent ainsi la bande dessinée vers le spectacle vivant, avec le dessin comme fil rouge.
05/10/2026, 12:20
Pour sa 18e édition, Toulouse Polars du Sud, qui se tiendra du 9 au 11 octobre prochain, place la guerre au cœur de sa programmation. Mais le roman noir sait aussi manier l’ironie, l’absurde et la dérision. Avec Frédéric Andréi, Yan Lespoux, Marto Pariente et Carlos Salem, deux tables rondes invitent à détourner les codes, malmener les clichés et, surtout, laisser une place à l’humour.
02/10/2026, 18:07
Les 11e Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre (CNL), se tiendront du 20 au 24 janvier 2027. Le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements autour du thème de « L’enfance ».
01/10/2026, 14:15
Il y a les grandes expositions, celles où l’on finit par ne plus savoir où donner de la tête, et puis les autres. Plus petites, plus resserrées, mais où l’on s’arrête finalement beaucoup plus longtemps devant chaque chose. C’est le cas de Foucault. Une aventure intellectuelle au Collège de France, présentée jusqu’au 15 janvier prochain au Collège de France.
30/09/2026, 17:58
Arrêté à Asmara le 23 septembre 2001, le journaliste, écrivain et dramaturge suédo-érythréen Dawit Isaak n’a jamais été inculpé ni jugé. 25 ans plus tard, son lieu de détention et son état de santé restent inconnus. Le 2 octobre, le P.E.N. Club français, avec plusieurs organisations internationales, consacre à Paris une rencontre à son cas et à celui de ses confrères emprisonnés.
30/09/2026, 17:41
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