Un Week-end à l’Est : Cracovie fait vibrer Paris

Pour sa dixième édition, du 16 au 28 novembre 2026, Un Week-end à l’Est retrouve la Pologne, dix ans après Varsovie. Cette fois, Cracovie est à l’honneur, avec 150 invités, 65 événements et une trentaine de lieux partenaires à Paris. Littérature, théâtre, cinéma, arts visuels et musique dessinent le portrait d’une ville où l’héritage culturel nourrit les créations contemporaines.

Sous le parrainage du metteur en scène Krystian Lupa, cette édition anniversaire traverse les genres et les générations, des traditions klezmer aux sonorités égyptiennes, jusqu’aux compositions de Zbigniew Preisner, indissociables du cinéma de Krzysztof Kieślowski.

Le lundi 23 novembre à 20 heures, l’Odéon-Théâtre de l’Europe accueille Zbigniew Preisner pour la soirée de clôture. Le compositeur polonais, connu pour les bandes originales du Décalogue, de La Double Vie de Véronique et de la trilogie Trois couleurs, présente un programme en deux parties, placé sous le signe du souvenir.

Écrit en 1996 après la disparition de son ami Krzysztof Kieślowski, Requiem for My Friend rend hommage au cinéaste. Puis My Life revisite au piano plusieurs thèmes issus de ses musiques de films, confiés à l’interprétation libre du jazzman Dominik Wania. Voix solistes et instrumentistes accompagnent cette traversée d’une œuvre où les images continuent de résonner bien après la fin des films.

Le dimanche 22 novembre à 20h30, le Bester Quartet investit le Théâtre de l’Alliance française. Fondé à Cracovie en 1997 sous le nom de Cracow Klezmer Band, l’ensemble mêle jazz, traditions musicales Klezmer, classique contemporain et avant-garde. Autour de l’accordéon de Jarosław Bester, Maciej Adamczak tient la contrebasse, Dawid Lubowicz le violon et Ryszard Pałka la batterie.

L’improvisation occupe une place centrale dans leur démarche, entre virtuosité et liberté de construction. Habitués des scènes internationales, les musiciens ont notamment collaboré avec John Zorn, Tomasz Stańko, Don Byron et Frank London. Une autre manière d’entendre les traditions, comme une matière en perpétuelle transformation.

Le vendredi 20 novembre à 21 heures, changement d’atmosphère sur la péniche Marcounet, où Abdullah Miniawy présente un trio inédit avec les trombonistes français Jules Boittin et Jules Regard. Compositeur, écrivain et chanteur égyptien installé à Paris, l’artiste s’est fait connaître avec Le Cri du Caire, récompensé aux Victoires du Jazz 2023.

Son nouveau projet associe improvisations, influences soufies et sonorités orientales, puisant dans ses créations récentes comme dans son répertoire lié au Printemps arabe. Entre ferveur spirituelle, poésie et énergie brute, cette rencontre musicale explore les questions de liberté et les tensions du monde contemporain. Une proposition inscrite dans la programmation de Mat Schulz, directeur artistique du festival Unsound de Cracovie.

Crédits illustration : Un Week-end à l’Est

Par Inès Lefoulon

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