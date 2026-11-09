Avec Bèstia, Irene Solà donne une voix aux femmes qui refusent de se taire

Les soulèvements du ventre sont au centre de l’énonciation, chaque poème refuse d’endimancher ses échos et prolonge les rires de celles qui répudient pères, pairs et compagnons.

Épanchant sa soif dans une poétique méditerranéenne, la poétesse déshabille, par son style, à chaque bruissement de la langue, les tartufferies du mâle cherchant une mère, doublée d’une femme de ménage, auprès de l’être qu’il croit ou prétend chérir.

Dressés face à l’homme se croyant indispensable, des rires, secondés par une interpellation vive, donnent forme à l’esprit du recueil : « Te perdre, c’est comme me promener en maillot de bain ».

Composé de deux parties où les poèmes ondulent entre une « Bouche rouge et ingrate » et un « Sang retenu et salutaire », Bèstia, si l’on médite le caractère vert et solaire de ses fulgurances, peut se lire comme une incandescence dont le ventre est l’épicentre ; un ventre « compréhensif, discret, gentil / comme un mouton dans un zoo » sans clôtures.

Ici, le mot « compréhension » lève l’équivoque, car c’est une compréhension aussi amère que révoltée qui prend le dessus.

« Un connaisseur » faisait l’éloge des « belles fenêtres », autrefois accueillantes et ouvertes, de « Mon corps », qui était « une maison » agréable, sauf qu’à présent, la « salle à manger est pleine de sang, / retenu et salutaire, / et de boyaux efficaces / et d’organes qui font leur travail ».

Que faire des démons d’une maison jadis agréablement parfumée ? La soumettre, peut-être, à la bestialité d’une « langue sérieuse et âpre », pour ensuite crier paisiblement une certaine rage : « j’ai nettoyé la sueur aigre de ma nuque / et du pli de mes cuisses. La nuit noire comme la liqueur de myrte. /Août, en Sardaigne. / Et tu as appelé pour dire / que tu étais perdu, Irene. / Mais moi je voulais être enfin guérie, / et je n’étais pas ta mère ».

Les nuits se souviennent de tout, les images remontent « comme des rots » et, l’une après l’autre, elles pétrissent, sculptent à nouveau le corps et sa peau avec des mains rustiques… Est-il dangereux de se baigner à nouveau dans de tels souvenirs ?

Joueuse, Irene Solà se contente de la concision : « Le lit est une pirogue, / garde bien les pieds sous la couverture ! ». Et pour parachever le naufrage du tort subi, une évasion dans la noirceur sarcastique demeure inéluctable : « Dans mon lit, / tu poussais / pour retourner / dans le trou / d’où tu étais sorti ».

Par Faris Lounis

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