Thomas Cadène prend la direction éditoriale de Futuropolis

Il rejoint une équipe composée notamment de Marie-Agnès Le Roux et Alain David. Sa mission : poursuivre le développement d'un catalogue consacré à la bande dessinée d'auteur, dans la continuité de la ligne défendue par la maison.

Des Autres Gens à HugoDécrypte

Né à Nîmes en 1976, Thomas Cadène a construit un parcours entre création, expérimentation numérique et journalisme dessiné. Il se fait notamment connaître en 2010 avec Les Autres Gens, feuilleton quotidien diffusé sur Internet jusqu'en 2012, dont il coordonne l'écriture et la réalisation avec plus d'une centaine de dessinateurs. Cette « bédénovela », ensuite publiée en albums chez Dupuis, compte parmi les premières grandes expériences françaises de bande dessinée collective sur le Web.

Il poursuit parallèlement son activité de scénariste, notamment avec Alt-Life, récit de science-fiction réalisé avec Joseph Falzon (Le Lombard, 2018-2021), et Soon, œuvre d'anticipation conçue avec Benjamin Adam (Dargaud, 2019). Il travaille également sur des projets numériques et audiovisuels, dont le feuilleton Été pour Arte.

En 2018, il rejoint la rédaction en chef de TOPO, aux côtés de Laurence Fredet. Lancée en 2016 et initialement destinée aux moins de 20 ans, la revue associe journalistes et auteurs de bande dessinée pour décrypter l'actualité, les questions politiques, sociales, culturelles ou environnementales. Devenue trimestrielle, elle revendique une approche documentaire accessible et exigeante.

Cette expérience du journalisme dessiné se retrouve dans ses travaux récents : Thomas Cadène signe notamment le scénario de HugoDécrypte à l'Élysée, dessiné par Kokopello et paru le 5 novembre 2026 aux éditions Allary.

Futuropolis après Sébastien Gnaedig

Cette nomination intervient après le départ de Sébastien Gnaedig, qui a rejoint le groupe Delcourt le 1er septembre dernier comme directeur éditorial, chargé des secteurs BD, comics et manga. Depuis 2004, il avait accompagné la relance de Futuropolis, contribuant à installer durablement la maison dans le paysage de la bande dessinée contemporaine.

Fondée en 1974 par Florence Cestac et Étienne Robial, Futuropolis s'est imposée par son attention aux auteurs, à la création graphique et à la fabrication des livres. Relancée en 2004 sous l'impulsion d'Antoine Gallimard et Mourad Boudjellal, puis passée sous le contrôle exclusif de Gallimard en 2014, elle a notamment publié Jacques Tardi, Étienne Davodeau, Emmanuel Lepage, Pascal Rabaté, Baru, David Prudhomme ou encore Nicolas de Crécy.

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Thomas Cadène rejoint une maison dont l'identité repose sur une bande dessinée adulte : la maison insiste sur la continuité plutôt que sur une rupture éditoriale.

Crédit photo : Thomas Cadène © Fred Jamain

Par Hocine Bouhadjera

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