Dans La chaise, des secrets de famille remontent au rythme du violoncelle

Jean-Louis Ezine n’a pas connu son père. Sa mère vivait dans la honte de sa condition. À rebrousse-poil, et avec facétie souvent, il remonte le cours d’eau de l’enfance, jusqu’à ses origines, afin de parfaire la vague idée qu’il avait de son héritage, de sa généalogie. Les 60 premières pages sont très dispersées : il est pêle-mêle question d’Angleterre, de Majesté, de la Manche, puis de Lisieux.

Comprendre qui il est, d’où il vient. À partir de la rencontre inopinée avec une des sœurs de sa mère à l’enterrement de cette dernière, il se remémore l’engagement de la Résistance d’un de ses oncles (qu’il découvre) et ce passé normand dont il sait peu de choses si ce n’est la plage du Débarquement, port d’attache historique grâce à quelque ancêtre, et des secrets de seconde guerre mondiale qui remontent à la surface.

Un effet boule de neige débute, car d’autres personnages apparaissent ensuite. La chaise est une autobiographie intéressante, ciselée, d’une richesse sémantique assez incroyable tant par le style très pointu qui s’en dégage, que par le nombre de termes employés inusités et désuets.

Cette rigueur, cette précision contrecarrent le flou du contenu éparpillé et distillé de façon parfois évanescente, bien que les morceaux du puzzle finissent par se raccorder. Une tante, puis deux tantes, puis des oncles apparaissent donc, au gré de rencontres porteuses de révélations qui s’organisent et s’entrechoquent dans ce récit évoluant agréablement vers l’apprentissage du violoncelle.

Parallèlement, de nouveaux aïeux (l’arrière-arrière-grand-père de l’auteur - Jean-Marie Bunel (1817-1867) dessiné par Courbet – « les casseurs de pierres » ancêtres des cantonniers) apparaissent aussi, tandis que la musique prend une place de plus en plus importante dans la vie de l’auteur, visiblement passionné par toute forme d’art.

Ezine use du violoncelle comme de l’écriture, afin de rendre hommage aux siens, sur les territoires où leur souvenir d’enfance est entaché.

Le double malicieux et irrésistible de l’auteur – Sarlabot – dont l’origine du nom est à chercher dans celui donné à des collines, entre à son tour en scène. La France rurale en voie de disparition aujourd’hui apparaît dans toute sa dimension romanesque et passéiste.

Et l’enfance, toujours : une fois le double romanesque mis en scène, on se souvient avec émotion de cette confidence faite au début du roman : enfant, Ezine se parlait tout seul, il n’y avait personne pour l’écouter. Mais l’auteur semble s’amuser de tout cela, comme il s’amuse de tout, y compris de l’infarctus dont il fut victime.

Assis sur cette chaise sur laquelle il joue du violoncelle, il tente de rattraper un peu de cette jeunesse perdue, de ces secrets enfouis, de la présence d’êtres dont il ignorait l’existence. Le livre dispense une musique nostalgique du passé agréable à l’oreille, émouvante, à la mesure de l’endurance de l’auteur et de sa ténacité à se réapproprier son histoire personnelle.

Extrait : Certaines choses ne se demandent pas sans manquer beaucoup de savoir-vivre et de maîtrise. Les mots n’arrivent pas aux chevilles du silence, je l’ai su très tôt. Il y a des hontes qui vous musellent par la crainte, si vous les laissez voir, de déchoir terriblement dans l’opinion que les autres se forment de vous. La première chose que j’ai apprise dans l’enfance, c’est à dissimuler. Je cachais mes curiosités et mes émotions, et toutes mes pensées. Ensuite le pli demeure et j’ai continué de feindre et d’enterrer les sentiments, quand bien même les comédies du monde adulte, ressassant à l’infini les turpitudes domestiques, n’exposent plus l’honneur des humiliés, de naissance qu’à une démocratique indifférence. Mais il existe deux façons de se taire : l’une consiste à se soustraire aux devoirs de la conversation ; l’autre à s’y noyer au contraire sous un déluge de faux-semblants, de digressions trompeuses et de frivolités salutaires. Ainsi replié dans son for intérieur, on s’y protège derrière les fantaisies d’une apparence d’artiste. J’ai beaucoup pratiqué cette grimace et longtemps brouillé les pistes. On y gagne en mystère, ce qui a le mérite d’éteindre dans les esprits les conjectures blâmables touchant votre lignage. Le bavardage n’est chez moi que du silence maquillé, une ruse de taiseux.

Second extrait : Sarlabot a opiné. Non qu’il approuvât mon discours. Il a opiné pour signifier qu’il l’avait compris, l’entendant pour la dixième fois peut-être. Parfois, je me faisais l’impression d’être un personnage fictif sous son regard de romancier, sa créature en somme, et je me trouvais homologué jusque dans mes travers, mes fantasmes, mes ridicules. « Si j’avais à te représenter, me dit-il un jour en réponse à la question que je lui posais, je figurerais sans doute un type habité par la peur du silence, et que cette angoisse a fini par transformer en crécelle. » À chaque incident dont s’émaillait mon parcours, j’avais le sentiment qu’il vérifiait si « ça collait ». Là où assurément je ne suis pas crédible à ses yeux, c’est comme violoncelliste. Je le vois bien. Il ne comprend rien à un engouement si tardif pour un art si difficile. Je n’en ai pas non plus une intelligence très précise, par le fait. C’est comme s’il fallait vous réadapter au monde, à des conventions inconnues, à des codes nouveaux, tout recommencer. C’est comme si vous entriez dans un corps étranger... Vous ne connaissez plus vos mains, vos bras, vos épaules… »

Par Laurence Biava

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