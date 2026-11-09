Dans La chaise, des secrets de famille remontent au rythme du violoncelle

La chaise est un roman laborieux, d’un autre siècle, d’un autre temps. Et pourquoi pas. Il est si bien écrit qu’il en devient presque difficile d’accès. Le dernier livre d’Ezine est la suite de Les taiseux. Il raconte une quête intime, et court après les fantômes nichés quelque part dans l’ombre de ce temps révolu et inconnu. Je l’ai beaucoup aimée à cause de son côté proustien, éthéré, suranné, et d’une très haute tenue littéraire. L’invention stylistique permanente de l’auteur est hors-pair.
Le 09/11/2026 à 13:53 par Laurence Biava
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09/11/2026 à 13:53
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Jean-Louis Ezine n’a pas connu son père. Sa mère vivait dans la honte de sa condition. À rebrousse-poil, et avec facétie souvent, il remonte le cours d’eau de l’enfance, jusqu’à ses origines, afin de parfaire la vague idée qu’il avait de son héritage, de sa généalogie. Les 60 premières pages sont très dispersées : il est pêle-mêle question d’Angleterre, de Majesté, de la Manche, puis de Lisieux.
Comprendre qui il est, d’où il vient. À partir de la rencontre inopinée avec une des sœurs de sa mère à l’enterrement de cette dernière, il se remémore l’engagement de la Résistance d’un de ses oncles (qu’il découvre) et ce passé normand dont il sait peu de choses si ce n’est la plage du Débarquement, port d’attache historique grâce à quelque ancêtre, et des secrets de seconde guerre mondiale qui remontent à la surface.
Un effet boule de neige débute, car d’autres personnages apparaissent ensuite. La chaise est une autobiographie intéressante, ciselée, d’une richesse sémantique assez incroyable tant par le style très pointu qui s’en dégage, que par le nombre de termes employés inusités et désuets.
Cette rigueur, cette précision contrecarrent le flou du contenu éparpillé et distillé de façon parfois évanescente, bien que les morceaux du puzzle finissent par se raccorder. Une tante, puis deux tantes, puis des oncles apparaissent donc, au gré de rencontres porteuses de révélations qui s’organisent et s’entrechoquent dans ce récit évoluant agréablement vers l’apprentissage du violoncelle.
Parallèlement, de nouveaux aïeux (l’arrière-arrière-grand-père de l’auteur - Jean-Marie Bunel (1817-1867) dessiné par Courbet – « les casseurs de pierres » ancêtres des cantonniers) apparaissent aussi, tandis que la musique prend une place de plus en plus importante dans la vie de l’auteur, visiblement passionné par toute forme d’art.
Ezine use du violoncelle comme de l’écriture, afin de rendre hommage aux siens, sur les territoires où leur souvenir d’enfance est entaché.
Le double malicieux et irrésistible de l’auteur – Sarlabot – dont l’origine du nom est à chercher dans celui donné à des collines, entre à son tour en scène. La France rurale en voie de disparition aujourd’hui apparaît dans toute sa dimension romanesque et passéiste.
Et l’enfance, toujours : une fois le double romanesque mis en scène, on se souvient avec émotion de cette confidence faite au début du roman : enfant, Ezine se parlait tout seul, il n’y avait personne pour l’écouter. Mais l’auteur semble s’amuser de tout cela, comme il s’amuse de tout, y compris de l’infarctus dont il fut victime.
Assis sur cette chaise sur laquelle il joue du violoncelle, il tente de rattraper un peu de cette jeunesse perdue, de ces secrets enfouis, de la présence d’êtres dont il ignorait l’existence. Le livre dispense une musique nostalgique du passé agréable à l’oreille, émouvante, à la mesure de l’endurance de l’auteur et de sa ténacité à se réapproprier son histoire personnelle.
Extrait :
Certaines choses ne se demandent pas sans manquer beaucoup de savoir-vivre et de maîtrise. Les mots n’arrivent pas aux chevilles du silence, je l’ai su très tôt. Il y a des hontes qui vous musellent par la crainte, si vous les laissez voir, de déchoir terriblement dans l’opinion que les autres se forment de vous. La première chose que j’ai apprise dans l’enfance, c’est à dissimuler.
Je cachais mes curiosités et mes émotions, et toutes mes pensées. Ensuite le pli demeure et j’ai continué de feindre et d’enterrer les sentiments, quand bien même les comédies du monde adulte, ressassant à l’infini les turpitudes domestiques, n’exposent plus l’honneur des humiliés, de naissance qu’à une démocratique indifférence. Mais il existe deux façons de se taire : l’une consiste à se soustraire aux devoirs de la conversation ; l’autre à s’y noyer au contraire sous un déluge de faux-semblants, de digressions trompeuses et de frivolités salutaires.
Ainsi replié dans son for intérieur, on s’y protège derrière les fantaisies d’une apparence d’artiste. J’ai beaucoup pratiqué cette grimace et longtemps brouillé les pistes. On y gagne en mystère, ce qui a le mérite d’éteindre dans les esprits les conjectures blâmables touchant votre lignage. Le bavardage n’est chez moi que du silence maquillé, une ruse de taiseux.
Second extrait :
Sarlabot a opiné. Non qu’il approuvât mon discours. Il a opiné pour signifier qu’il l’avait compris, l’entendant pour la dixième fois peut-être. Parfois, je me faisais l’impression d’être un personnage fictif sous son regard de romancier, sa créature en somme, et je me trouvais homologué jusque dans mes travers, mes fantasmes, mes ridicules.
« Si j’avais à te représenter, me dit-il un jour en réponse à la question que je lui posais, je figurerais sans doute un type habité par la peur du silence, et que cette angoisse a fini par transformer en crécelle. »
À chaque incident dont s’émaillait mon parcours, j’avais le sentiment qu’il vérifiait si « ça collait ». Là où assurément je ne suis pas crédible à ses yeux, c’est comme violoncelliste. Je le vois bien. Il ne comprend rien à un engouement si tardif pour un art si difficile. Je n’en ai pas non plus une intelligence très précise, par le fait. C’est comme s’il fallait vous réadapter au monde, à des conventions inconnues, à des codes nouveaux, tout recommencer.
C’est comme si vous entriez dans un corps étranger... Vous ne connaissez plus vos mains, vos bras, vos épaules… »
Par Laurence Biava
Contact : laurence.biava@cegetel.net
Paru le 16/01/2025
184 pages
Editions Gallimard
20,00 €
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Décidément, la première place des meilleures ventes ne connaît plus le repos. Après cinq semaines au sommet pour Sarah Knafo, puis une semaine pour Freida McFadden, voilà Rebecca Yarros qui prend le relais, avec 23.024 exemplaires vendus. Attention, Sarah Knafo, reste tout de même solidement installée au deuxième rang. Quant à McFadden, elle conserve deux places dans le top 4. On a connu des défaites plus cuisantes, l'eurodéputée est coriace...
23/10/2026, 11:00
Et si la France basculait dans un régime autoritaire ? Avec Coup d’État, dix auteurs réunissent leurs plumes pour imaginer un pays au bord de la rupture. Ce roman choral explore les dérives politiques et les tensions sociales à travers une fiction qui pousse les inquiétudes contemporaines jusqu’au point de bascule.
23/10/2026, 07:30
Comment se faire écouter quand on est trop petit pour être pris au sérieux ? Avec Comment devenir super engagé , Fred Van Lente et Ryan Dunlavey signent une bande dessinée jeunesse qui aborde avec humour la démocratie, la solidarité et le pouvoir de l'action collective.
23/10/2026, 06:30
Des morts inexpliquées, une étrange poudre censée préserver la jeunesse et deux polices rivales : Jacques Forgeas replonge dans les coulisses du pouvoir royal avec La bataille des polices, troisième tome de sa saga historique Les Fantômes de Versailles.
22/10/2026, 07:30
Qui sont les grands criminels français, et que révèle leur parcours sur la société qui les a vus naître ? Avec Les visages du crime, Elina Rostan et Stéphane Simon, accompagnés du youtubeur McSkyz, proposent un dictionnaire illustré consacré à 215 criminels sur deux siècles. Un ouvrage qui croise portraits, données chiffrées et histoire judiciaire.
22/10/2026, 06:30
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