Russell Brand : 10 ans et demi de prison, ses livres retirés

Les accusations avaient interrompu sa carrière éditoriale dès 2023, le verdict du 5 novembre dernier entraînait le retrait de ses ouvrages du marché britannique. Après quatre semaines de procès, un jury de la Southwark Crown Court, à Londres, a reconnu Russell Brand, 51 ans, coupable d'un viol et de trois agressions sexuelles commis contre quatre femmes entre 2004 et 2009.

Le comédien, acteur, ancien animateur et auteur britannique, qui a toujours nié les faits, a été acquitté de deux autres accusations de viol et d'une tentative d'attentat à la pudeur concernant deux autres femmes. Placé en détention à l'issue du verdict, le juge Joel Bennathan l'avait averti qu'il encourait une lourde peine d'emprisonnement.

Ce lundi 9 novembre, le même juge l'a condamné à 10 ans et six mois d'emprisonnement, dont neuf ans pour le viol. Les peines prononcées pour les trois agressions sexuelles portent la condamnation totale à 10 ans et six mois. Détenu depuis le verdict du 5 novembre, Russell Brand devra purger les deux tiers de sa peine avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle. Deux autres accusations de viol font encore l'objet d'une enquête policière distincte.

Les éditeurs britanniques retirent leurs livres

Pan Macmillan a confirmé dès le 5 novembre le retrait de ses publications. Elle salue également « le courage dont ont fait preuve les personnes qui ont pris la parole » et adresse ses pensées « à toutes les personnes touchées par ses crimes ».

La décision concerne deux ouvrages publiés sous la marque Bluebird : Recovery: Freedom from Our Addictions (2017), dans lequel l'auteur revient sur ses anciennes addictions à la drogue et à l’alcool, et adapte à d’autres dépendances, notamment au sexe, au travail ou aux réseaux sociaux. Mais aussi Mentors: How to Help and Be Helped (2019), consacré à l'entraide et aux figures qui ont accompagné son parcours. Pan Macmillan a toutefois précisé au Guardian qu'il ne détenait plus de stocks de ces livres, faute de réimpressions en raison d'une demande insuffisante.

Le premier avait traversé la Manche en 2019 sous le titre Rédemption d'un con. Comment se libérer de nos addictions ?, publié chez Leduc.s dans une traduction de Frédérique Corre Montagu. Si l'édition papier est aujourd'hui épuisée, le livre reste disponible en France au format numérique.

Hodder & Stoughton, maison appartenant au groupe Hachette UK, retire également ses deux titres, rapporte The Bookseller : My Booky Wook (2007), autobiographie devenue numéro un des ventes britanniques à Noël 2007, et Irons in the Fire (2007), recueil de chroniques consacrées au football, notamment au club londonien de West Ham United.

HarperCollins a de son côté retiré ses deux publications : Articles of Faith (2008), autre compilation de chroniques footballistiques parues dans le Guardian, et Booky Wook 2: This Time It's Personal (2010), deuxième volet de son autobiographie.

The Pied Piper of Hamelin (2014), réécriture du conte du Joueur de flûte de Hamelin illustrée par Chris Riddell, n'est plus disponible chez Canongate depuis septembre 2023, y compris en versions numérique et audio. Quant à Revolution (2014), essai dans lequel Russell Brand exposait ses positions politiques et sa critique des institutions, il est déjà épuisé chez Century, marque de Penguin Random House. Ces ouvrages, comme ceux de Hodder et HarperCollins, n'ont pas connu de traduction française.

La chaîne de librairies Waterstones a également supprimé les fiches des titres concernés de son site internet. Les quelques exemplaires encore présents en magasin doivent être retournés aux éditeurs.

Un prix littéraire retiré

Les British Book Awards, récompenses du secteur britannique du livre, lui ont également retiré le prix de la biographie de l'année décerné en 2008 à My Booky Wook. Les organisateurs ont annoncé que l'ouvrage comme sa récompense disparaîtraient désormais de leurs supports promotionnels.

La procureure Riel Karmy-Jones a confronté l'accusé à plusieurs passages de son autobiographie de 2007, dans lesquels il décrivait son rapport aux femmes et à la sexualité. L'un des extraits présentés au jury évoquait notamment sa conviction qu'un orgasme lui revenait de droit.

Les enquêteurs de la Metropolitan Police ont eux-mêmes consulté l'ensemble de ses livres, mais aussi des centaines d'heures de spectacles, d'émissions, d'entretiens et de podcasts, afin de reconstituer la chronologie des faits, de confronter ses déclarations aux témoignages et d'identifier d'éventuelles contradictions. Leur enquête policière a mobilisé plus de 100 témoins, donné lieu à plus de 400 dépositions et nécessité l'examen de plus de 1400 documents.

Cette condamnation intervient plus de trois ans après les révélations de septembre 2023, issues d'une enquête conjointe du Sunday Times, du Times et de l'émission Dispatches de Channel 4. Le dossier judiciaire portait sur des faits allégués entre 1999 et 2009. Russell Brand a maintenu que ses relations sexuelles avaient toujours été consenties, tandis que l'accusation dénonçait l'exploitation de sa notoriété et de son pouvoir sur les femmes.

En 2004, Russell Brand a agressé sexuellement une employée de MTV lors d'une soirée dans un bar de Soho. En 2004 ou 2005, il a également agressé une salariée de la station Choice FM, dans les locaux de Capital Radio. En 2009, une jeune femme de 21 ans, rencontrée après l'un de ses spectacles, a été violée à son domicile londonien, tandis qu'une collaboratrice de Channel 4 subissait une agression sexuelle lors d'un tournage. Ces quatre faits ont été retenus par le jury. À l'époque, le comédien était au sommet de sa notoriété, multipliant les apparitions à la télévision, au cinéma et à la radio.

Durant le procès, la procureure Riel Karmy-Jones l'a décrit comme un « prédateur sexuel impitoyable, calculateur et manipulateur », qui profitait de sa célébrité pour imposer ses désirs. La défense a contesté les témoignages des plaignantes, tandis que Russell Brand, qui a toujours nié les faits, soutenait que ses relations sexuelles avaient été consenties.

À l'annonce du verdict, David Roberts, procureur spécialisé dans les violences sexuelles, a dénoncé un « abus de pouvoir » et une « indifférence totale aux conséquences de ses actes ».

« Vous étiez aussi devenu un prédateur sexuel »

Lors du prononcé de la peine, le 9 novembre, le juge Joel Bennathan l'affirme sans ambages, au sujet de son ascension médiatique : « Vous étiez aussi devenu un prédateur sexuel », lui a-t-il lancé, avant de dénoncer son « arrogance stupéfiante ». Le magistrat a notamment fustigé sa conviction que la célébrité l'autorisait à « agir à sa guise », sans respecter les règles communes. Il a souligné l'humiliation supplémentaire infligée aux victimes agressées devant des témoins, parfois sous les rires de l'entourage du comédien, ainsi que les conséquences psychologiques durables de ces violences.

Sa notoriété avait également prolongé leur souffrance, les exposant régulièrement à son image dans les médias. Le juge a néanmoins retenu plusieurs circonstances atténuantes, notamment l'absence d'autres infractions signalées au cours des 17 dernières années et des témoignages favorables à l'accusé, réduisant d'un an la peine initialement envisagée.

Deux autres accusations de viol font encore l'objet d'investigations distinctes, susceptibles de déboucher sur de nouvelles poursuites.

L'auteur avait notamment prononcé une conférence pour The Reading Agency, organisme de promotion de la lecture, en 2014, puis animé en 2018 une rencontre organisée par Penguin à destination d'écoliers.

Deux ouvrages jamais livrés

Entre Russell Brand et Pan Macmillan, les relations étaient en réalité rompues depuis trois ans. Dès septembre 2023, la maison annonçait la suspension de nouvelles publications, notamment d'un projet de réédition de Recovery prévu pour mai 2024. À la même période, l'agence artistique et littéraire Tavistock Wood, propriété du groupe Curtis Brown, abandonnait également sa représentation.

Un autre contentieux, strictement contractuel, opposait déjà l'éditeur au comédien. En janvier 2021, sa société Pablo Diablo's Legitimate Business Firm Ltd avait conclu avec Pan Macmillan un accord de 575.000 £, pour deux nouveaux ouvrages de développement personnel. Les manuscrits devaient être livrés au cours de l'année 2021.

Selon les documents judiciaires révélés par The Times, l'entreprise avait perçu 75.000 £ au titre du premier livre et 142.000 £ pour le second. Un prête-plume avait également reçu 3000 £ afin de produire une ébauche du premier texte, sans participation de Brand. En septembre 2023, aucun des deux manuscrits promis n'avait été livré. Après avoir mis fin au contrat en décembre 2023, Pan Macmillan avait engagé des poursuites en 2025 et réclamait 220.000 £, soit près de 250.000 € à l'époque, au titre des dépenses engagées, auxquels s'ajoutaient les intérêts et frais judiciaires.

Le 6 mai 2026, The Bookseller révélait un accord confidentiel intervenu entre les parties plus tôt dans l'année. Son montant n'a pas été rendu public.

Aux États-Unis, le MAGA Russell Brand a toujours un éditeur

La disparition de ses anciens livres du marché britannique ne signifie pas la fin de l'activité éditoriale de Russell Brand. Le 12 mai dernier paraissait aux États-Unis How to Become a Christian in Seven Days (Comment devenir chrétien en sept jours), un récit de conversion religieuse publié par Tucker Carlson Books, nouvelle marque de l'éditeur indépendant Skyhorse Publishing, dont les ouvrages sont distribués par Simon & Schuster.

Derrière cette publication se trouve, on l'aura compris, Tucker Carlson, ancien présentateur vedette de Fox News, devenu l'une des personnalités les plus influentes de la droite conservatrice américaine. Longtemps soutien de Donald Trump et de sa mouvance MAGA (Make America Great Again), avant une rupture publique avec le président en 2026, il a lancé sa propre marque éditoriale en avril dernier.

Son ambition affichée : accueillir les auteurs et les idées que les grandes maisons refuseraient de publier, au nom de la lutte contre la censure. Parmi les titres, celui de Russell Brand, mais aussi Ex Gay, de Milo Yiannopoulos, polémiste d'extrême droite, et Killing Cancer, du médecin et milliardaire Patrick Soon-Shiong, propriétaire du Los Angeles Times.

Des « fausses accusations » selon son éditeur

Le rapprochement avec Russell Brand s'inscrit dans une évolution politique déjà ancienne : autrefois engagé contre les politiques d'austérité britanniques, le comédien s'est progressivement rapproché des milieux conservateurs américains, jusqu'à soutenir Donald Trump lors de la présidentielle de 2024. En juillet de cette année-là, il participait à la convention républicaine de Milwaukee, où il animait son émission sur Rumble, plateforme vidéo particulièrement fréquentée par la droite américaine.

Baptisé dans la Tamise en avril 2024, avec l'aide de l'aventurier Bear Grylls, Russell Brand présente désormais le christianisme comme le fondement de sa transformation personnelle. Dans son dernier ouvrage, il raconte son éloignement d'un Hollywood qualifié de « démoniaque », évoque l'opération cardiaque de son fils et décrit son cheminement spirituel sur fond de bouleversements politiques et culturels.

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La présentation, toujours accessible sur la boutique de Tucker Carlson, décrit cette conversion dans un contexte de « fausses accusations ». Une qualification maintenue après la condamnation de l'auteur pour viol et agressions sexuelles. La notice de l'édition imprimée chez Skyhorse ne reprend toutefois pas cette expression. La présentation éditoriale reproduit également des témoignages de soutien attribués à Tucker Carlson, Elon Musk et Joe Rogan.

Crédits photo : Russell Brand (David B Young, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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