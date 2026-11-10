Et si la fin du monde permettait de réinventer l'humanité ?

Un homme jeune se retrouve seul au milieu des décombres. Au milieu de ses souvenirs d’enfance, la tristesse d’avoir perdu ses proches et le décès de Cédric, son meilleur ami, il tente de survivre, et les premières rencontres avec les survivants sont méfiantes voire agressives.

Dans les ruines de la civilisation apparaissent des dodos, animaux dont on croyait la race éteinte, avec lesquels, notre héros va communiquer. Roman post-apocalyptique, Un léger battement d'ailes met en scène un héros ordinaire qui survit dans un monde où tout est détruit.

La faim, la détresse, la peur, le froid, le manque d’eau, tout ce qui était facile d’accès du quotidien est devenu hors de portée. Les humains qui commencent à s’aventurer dans les centres commerciaux éventrés à la recherche de nourriture se cognent aux autres humains, il est difficile d’avoir à nouveau confiance dans son prochain, et chacun voit dans les autres un possible ennemi.

C’est en reprenant contact avec la nature par le biais de la communication avec les dodos, que notre personnage principal va se reconnecter avec ce qu’il y a de meilleur dans l’âme humaine. Et il n’y a pas que les dodos qui réinvestissent l'île, les géants dont entend le bruit sourd de leur pas, et toutes les créatures oubliées de la mythologie ressurgissent.

En redécouvrant les qualités humaines qui sommeillaient en l’humain, qui étaient étouffées par l’égoïsme, la jalousie, la frustration, la haine, une communauté va renaitre autour des valeurs de l’entraide et inventer, projeter, une société meilleure.

Mais jusqu’à quand la solidarité peut-elle souder des hommes et des femmes unis par nécessité, mais toujours mues par la peur de perdre le peu qu’ils ont sauvé ? Seules, la spontanéité et l’affection d’un enfant, réussissent à apaiser les tensions.

C’est un roman rempli d’humanité qui s’appuie sur les mythes anciens et la nature pour reconstruire une société nouvelle, mais l’humain reste prisonnier de ses démons. On peut espérer avec Luckshmee Jeawon l’avènement d’un monde nouveau, un monde dans lequel la féérie des mythes s’inviterait pour renouer l’humain à la nature.

C’est en se séparant de celle-ci que l’homme a convoqué ce qu’il y a de pire en lui. Luckshmee Jeawon pose la question d’une nécessaire renaissance après un chaos avec une écriture pleine de poésie et de spiritualité. Un délicat et sensible premier roman d’une autrice mauricienne à suivre.

Par Christian Dorsan

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