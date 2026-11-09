Andréas Becker brouille les frontières entre réalité et hallucination dans Minuit

C’est une lecture hypnotique, qui raconte la vie sous antidépresseur d’une femme mal dans son quotidien, mal dans sa peau, avec un désir du corps, du charnel, qui se mélange à des hallucinations : « Son corps galbe à peine les draps sur lesquels sa chevelure rousse s’étale comme un dernier espoir ».

C’est l’histoire d’une bourgeoisie aisée dans les années 70, d’un entre-soi étouffant avec un mari bègue qui travaille dans les assurances, un fils qui s’éveille à la sexualité et une femme victime d’un tueur sadique. Il y a aussi cet amant, manipulateur, intriguant pour qui elle serait prête à tout quitter, avec qui elle redécouvre les plaisirs de la chair.

Andréas Becker va au-delà des mots pour nous donner des sensations, nous fait découvrir le monde à travers les perceptions de cette femme addicte aux anxiolytiques, somnifères, une femme enfermée dans une camisole chimique : « Elle suce des pastilles, avale un sirop, se jette une giclée de comprimés dans la gorge, elle est toute tournée maintenant vers l’insensé. Le vent souffle dans les feuilles, apporte des caresses captivantes, annonce des boulimies charnelles ».

Il n’y a pas de réalité ou plutôt, il y a plusieurs univers qui se juxtaposent pour former un agglomérat de vérités supposées. Elle erre dans Paris, bois, observe, se cache, se livre, elle est étrangère à elle-même jusqu’à se fondre dans la foule.

Les mots se succèdent parfois sans cohérence comme les idées du personnage, des images, des sons, des couleurs, le lecteur est dans la tête anesthésiée de l’héroïne avec entre deux chapitres, la voix du fils qui la comprend, la ressent, mais reste impuissant à la dérive de sa mère « Enroule-toi de vie. Hâte-toi. Pars tant qu’il encore temps ».

Andréas Becker (l’auteur de L’effrayable et de Mensch entre autres) revient nous étonner avec cette imagination délirante qui nous transporte dans un monde où la langue est travaillée, malaxée, poétisée, un auteur qui surprend à chaque parution de livre, ce qui est si rare de nos jours…

DOSSIER - Lire en poche, le salon de Gradignan dédié aux petits formats

Par Christian Dorsan

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