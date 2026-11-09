Le Grand Prix de traduction Amédée Pichot revient à Guillaume Gibert

Porté par ATLAS, association pour la promotion de la traduction littéraire, le Grand Prix de Traduction Amédée Pichot, doté de 5000 euros, récompense la traduction d’une œuvre de fiction contemporaine, remarquable par sa qualité et les difficultés qu’elle a su surmonter. Son jury est constitué de traductrices et traducteurs littéraires et d’écrivain·es ayant une expérience de la traduction.

Le jury du Grand Prix salue l’exploit réalisé par Guillaume Gibert, « dont la traduction chargée d’images reste gravée dans nos mémoires. Œuvre d’une singularité époustouflante, Cœur d’Ourse nous parvient semblable et différent. Là où la langue estonienne facilite l’ambiguïté entre le vécu et le rêvé, avec son mode quotatif où le locuteur ne prend pas vraiment la responsabilité de son énoncé, la langue française oblige parfois à choisir. »

Les membres du jury saluent le « grand jeu d’équilibre » mené par Guillaume Gibert, « capable, on ne sait comment, de faire résonner derrière le français et derrière l’estonien le langage universel de la Taïga. Une lecture qui mérite toute notre attention et nous récompense au centuple. »

Niika n’a pas trente ans, mais il a une certitude : la ville ne peut pas faire de lui un homme bon. Avec l’espoir de trouver sa place dans le monde, il se met en quête de son âme. Seule la taïga peut révéler sa vraie nature. Sur les conseils d’un chaman evenk, Niika s’enfonce dans la forêt avec quelques livres, ses chiens de traîneau et de quoi chasser. Un jour, il fait une étrange découverte dans un piège à loups : une femme sauvage qui va bouleverser sa paisible retraite dans les bois. Entre voyage intérieur et quête de soi, cette aventure sibérienne est une ode à la vie sauvage et un inoubliable portrait d’ermite. – Le résumé de l'éditeur pour Cœur d’Ourse

Le Prix a été remis le vendredi 6 novembre 2026 à la Chapelle du Méjan (Arles), lors de l’ouverture des 43es Assises de la traduction littéraire intitulées « Magie, merveilles et fantasmagories ».

Tête-bêche et colonne vertébrale

Une mention spéciale a également été décernée à Léticia Ibanez pour sa traduction du tamoul de Salamalecs, d'Antonythasan Jesuthasan (Zulma, 2025). « Le livre d’Antonythasan Jesuthasan reçoit tête-bêche et laisse à la lectrice et au lecteur le soin de commencer le récit par où bon lui semble, par le Sri Lanka ou par la France, par l’enfance ou par l’âge adulte, offrant une diversité d’expériences de lecture », indique le jury.

Il poursuit : « Comme pour d’autres langues sujet objet verbe, la tâche de la traductrice aura aussi été de recréer une syntaxe, et l’aisance stylistique de Léticia Ibanez fait merveille. Ses phrases courtes et âpres restituent avec tout le nerf nécessaire un récit délibérément descriptif qui, au cœur même de la tragédie, écrit froid, cultivant pour survivre une sorte d’insensibilité au malheur. Une traduction pourvue d’une belle colonne vertébrale. »

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Le jury réunissait cette année Jörn Cambreleng, traducteur de l’allemand ; Yves Gauthier, écrivain et traducteur du russe ; Isabelle Kalinowski, traductrice de l’allemand ; Daniel Loayza, traducteur de l’anglais, de l’italien et du grec ancien ; Emmanuelle Péchenart, traductrice du chinois ; Dominique Vitalyos, traductrice de l’anglais, du malayalam et de l’indonésien, et Sacha Zilberfarb, traducteur de l’allemand.

L'année dernière, la récompense avait salué Laure Hinckel pour sa traduction du roumain de Théodoros, de Mircea Cărtărescu (Noir sur Blanc, 2024).

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Par Dépêche

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