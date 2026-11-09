"Tout le monde peut lire ce roman et même devrait le lire"

Un immeuble haussmannien du Quartier latin, une maison familiale dans les Alpes, des générations de cousins réunies autour des mêmes habitudes. Dans Nous aussi, Anne Godard dépeint une bourgeoisie parisienne attachée à ses biens, à son histoire et à ses traditions. Tout semble solide, immuable. Pourtant, derrière cette apparente harmonie, quelque chose inquiète. Les souvenirs d'enfance se chargent progressivement d'une violence que personne, ou presque, ne semble disposé à reconnaître.

Pour Solène, libraire chez Atout Livre, le roman figure parmi les grandes découvertes de la rentrée littéraire. Elle partage avec nous cette lecture et son enthousiasme dans notre nouvelle émission, Paroles de libraires :

Lu pendant l'été, il lui a laissé une impression durable. « C'est un roman qui est vertigineux, c'est un roman qui m'a tout de suite aspirée, comme une sorte de vortex. » Une expérience de lecture marquée par une tension croissante : « On ne sait pas ce qui va arriver, mais on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver. »

Une famille qui protège autant qu'elle enferme

Au commencement, Anne Godard s'attarde sur les lieux, le mobilier, les objets transmis d'une génération à l'autre. Rien d'anodin, selon Solène. Ces descriptions dessinent les contours d'un groupe social autant que d'une famille, dont les membres vivent dans un même immeuble du 5e arrondissement.

La proximité offre ses repères, son confort, mais impose aussi ses règles. « On est comme un corps, mais en fait, ce corps, il est aussi terrifiant », observe la libraire. Car l'appartenance devient contrainte dès qu'un enfant cherche à s'individualiser.

Les cousins grandissent ensemble, fréquentent les mêmes lieux, partagent leurs chambres et parfois leurs lits. Une promiscuité où les frontières se brouillent. Certains jeux suscitent des malaises, aussitôt minimisés ou banalisés par les adultes. À mesure que le récit progresse, la cellule familiale révèle son autre visage.

Ce que les enfants ne savent pas dire

L'une des grandes forces du texte tient à son usage du pronom « on ». Une voix collective, presque indistincte, qui englobe les enfants avant que certaines trajectoires ne commencent à se détacher du groupe.

« En réalité, le personnage, c'est le clan, c'est la famille, c'est cette bande d'enfants », souligne Solène. Cette écriture donne au récit son rythme implacable, mais traduit surtout la difficulté de faire entendre une parole singulière au milieu des autres.

Le malaise naît aussi de ce qui demeure sans nom. La libraire évoque notamment des scènes de jeux d'eau dans le jardin, où des gestes en apparence innocents prennent progressivement une autre signification. Anne Godard installe un climat incestueux sans recourir à une dénonciation explicite à chaque page.

« Elle n'a pas besoin de le dire, en fait, pour le montrer », insiste Solène. La violence se révèle dans l'accumulation des situations, dans les réactions des adultes, dans les silences. « Tout ça est noyé dans ce grand corps familial. »

Le parti pris narratif prend alors toute sa dimension. « Ce “on” permet de raconter ce qui ne peut pas être dit », explique-t-elle, notamment ce que les enfants ne disposent pas encore des mots nécessaires pour exprimer.

La fiction face aux violences intrafamiliales

Solène rapproche cette écriture de celle de Justin Torres dans Vie animale, autre récit traversé par une voix collective et les liens complexes d'une fratrie. Mais Nous aussi rejoint également, à ses yeux, une littérature contemporaine attentive aux violences sexuelles, à l'inceste et à la libération de la parole.

Elle cite notamment les œuvres de Camille Kouchner, Vanessa Springora, Christine Angot et Neige Sinno, ainsi que les travaux de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE).

« On pourrait parler de politisation de l'intime, quelque part », avance-t-elle. Le roman s'inscrit ainsi dans un mouvement plus vaste de remise en question des silences familiaux et des mécanismes qui protègent les agresseurs.

Une différence essentielle distingue pourtant le travail d'Anne Godard : la place accordée à l'invention romanesque, là où de nombreux ouvrages marquants de ces dernières années empruntent les voies du témoignage, du récit personnel ou de l'autofiction.

« Elle parvient à universaliser peut-être cette expérience », estime Solène. Pour elle, c'est précisément là que réside la force du livre : dans sa manière d'aborder une réalité sociale douloureuse sans renoncer aux ressources propres de la littérature.

Et à qui conseiller ce roman ? Aux lecteurs sensibles à ces questions, bien sûr, mais pas seulement. Malgré l'originalité de sa construction, Solène insiste sur son accessibilité et sur la puissance de son rythme. Un texte exigeant par ce qu'il raconte, non par les difficultés qu'il imposerait à son public. « Je pense que tout le monde peut le lire et même devrait le lire. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com