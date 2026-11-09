Quand la mer emporte les hommes, les femmes de marins prennent la parole

Le recueil s’ouvre sur un vers de Lucie Delarue-Mardrus, l’enfant de Honfleur : « Ah ! je ne guérirai jamais de mon pays ! », et le psychanalyste ne lit pas le verbe guérir sans s’y arrêter, mais l’essayiste l’entend en souriant.

Ici, je n’ai pas rencontré un cœur simple, mais plutôt quelques cœurs complexes. Historienne de l’art, l’autrice y fait entrer le merveilleux par la fenêtre des témoignages, car chaque conte est tissé de ce que les Trouvillais lui ont raconté. Elle a illustré elle-même le recueil de dessins et de lavis : des ciels, des visages de femmes, un doudou, et ce cœur ex-voto qui orne la couverture.

La première nouvelle, Les Taiseuses, dédiée « aux femmes de marins », est la plus saisissante, selon ma lecture. Un soir de printemps, vingt-deux bateaux prennent la mer par un temps idéal ; la tempête se lève, et les sirènes chantent. En Normandie, c’est la litanie des femmes restées à terre qui prend aux tripes : « regarde le beau dessin que j’ai fait pour toi », « il a dit papa pour la première fois », « es-tu fier de moi ? ».

On songe à l’Ulysse d’Homère, qui bouchait de cire les oreilles de ses compagnons ; ici, nul n’échappe à l’écoute, et le chant ramène les marins au port. Lassées de séduire sans jamais être épousées, les sirènes ont pris le parti des épouses : « Elles portaient leurs voix ». Sur terre, ces femmes s’obligent à se taire « par pudeur, orgueil ou par estime » : là où l’on attendrait l’inconscient remontant des profondeurs, le psychanalyste entend un silence tenu par amour qui trouve une voix d’emprunt, le temps d’une nuit.

Sainte Peluche, dédiée cette fois « aux marins », part d’un chagrin d’enfant : Poupou, le doudou de la narratrice, enlevé par un goéland puis lâché en mer. On retrouve Poupou, gonflé, devenu île, refuge des oiseaux fatigués et des chagrins égarés, et qui demande pardon d’avoir « si bien trouvé une place ». À cet objet de l’enfance, la narratrice devenue adulte confie une autre garde : « je te prie, s’il te plaît, de veiller sur ceux qui ne reviendront plus ».

Paillette, enfin, suit sur mille ans une fée que son immortalité condamne à voir partir tous ceux qu’elle aime. À la mort de ses parents, elle répète : « Ils sont ce soir le merle qui chante, ils reviendront ». Freud me murmure à l’oreille que c’est là cette révolte contre le verdict de la réalité décrite dans Deuil et mélancolie, mais chez une fée, la question se renverse, car c’est elle qui demeure quand tous s’en vont.

On ne guérit pas de son pays, disait l’épigraphe. On ne guérit pas davantage de ceux que la mer a pris.

Façonné à la main à Rouen, vendu sur commande, le livre ressemble à l’ex-voto de sa couverture : une offrande de reconnaissance à une terre, et à ceux qui lui ont confié leurs histoires, encore salées d’eau de mer.

Par Salim Rzin

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