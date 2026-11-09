IA : la présomption d'utilisation des contenus culturels à l'Assemblée nationale

Le 8 avril 2026, le Sénat adoptait à l'unanimité une proposition de loi instaurant une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA. Cette dernière, déposée par les sénateurices Agnès Evren (Les Républicains, Paris), Laure Darcos (Les Indépendants — République et Territoires, Essonne) et Pierre Ouzoulias (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste — Kanaky, Hauts-de-Seine), devait ensuite poursuivre son parcours en passant par l'Assemblée nationale.

Le député Emmanuel Maurel (Gauche Démocrate et Républicaine, Val-d'Oise) avait rédigé un rapport sur la proposition, au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, avant de déposer un texte amendé en juin.

Mais l'examen en séance publique, le 11 juin, n'avait finalement pas été possible dans l'hémicycle, après le dépôt de 110 amendements, pour la plupart porté par le groupe Ensemble pour la République, présidé par Gabriel Attal. Les coauteurices de la proposition de loi avaient déploré une manœuvre d'obstruction parlementaire, une analyse partagée par les représentants des ayants droit, dont le Syndicat national de l'édition...

Une nouvelle fenêtre d'examen s'est cependant ouverte, avec l'inscription de la proposition de loi au programme de la journée d'initiative parlementaire du groupe socialiste de la Chambre basse, le 19 novembre prochain. Le texte se trouve en sixième position (sur neuf sujets mis à l'ordre du jour), derrière plusieurs propositions d'envergure (pérennisation des territoires zéro chômeur de longue durée, encadrement des loyers, encadrement des marges des raffineurs, régularisation de travailleurs sans-papiers...). Difficile de dire, donc, si l'emploi du temps suffira à obtenir l'adoption du texte.

D'autant plus que les 110 amendements déposés sur le texte restent d'actualité. Selon La Correspondance de la Presse, le président du groupe socialiste, Boris Vallaud, aurait l'intention de supprimer le texte du programme de la journée si la centaine d'amendements déposée par le groupe Ensemble pour la République n'est pas retirée.

Les ayants droit très attentifs

Aujourd'hui, auteurs et titulaires de droits, pour obtenir une rémunération à la hauteur de l'usage fait d'une œuvre protégée par le droit d'auteur, doivent prouver que celle-ci a été exploitée par le fournisseur d'une intelligence artificielle pour entrainer cette dernière. Or, faute de transparence sur le moissonnage de données réalisé, il reste difficile d'avancer que telle ou telle œuvre a servi à « entrainer » une intelligence artificielle générative.

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Pour rappel, ce texte inverserait la charge de la preuve, dans les litiges opposant les développeurs aux ayants droit : le fournisseur devrait alors prouver que l'œuvre n'a pas été utilisée pour développer son outil.

« On siffle la fin de la récré de trois à quatre ans de moissonnage sans retour de valeur. Il faut remettre les choses à plat. Mettre tout le monde autour de la table », nous expliquait Laure Darcos au sujet de ce texte, en revendiquant une première étape dans la régulation des usages des œuvres protégées par les développeurs d'intelligences artificielles. Elle évoquait déjà, en mars dernier, le calendrier particulier serré pour la proposition.

Photographie : L'Assemblée nationale, à Paris (ninetyone.org, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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