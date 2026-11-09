Pola X : quand Leos Carax adaptait un récit de Herman Melville

Librement adapté de l'œuvre de Herman Melville (disponible chez Gallimard dans une traduction de Pierre Leyris, Marc Amfreville et Philippe Jaworski), Pola X réunit à l'écran Guillaume Depardieu, Katerina Golubeva, Catherine Deneuve, Delphine Chuillot et Laurent Lucas.

Carax cosigne lui-même le scénario tiré du roman, aux côtés de Lauren Sedofsky et Jean-Pol Fargeau, ce dernier ayant l'habitude de travailler avec la réalisatrice Claire Denis. La ressortie est l'occasion de redécouvrir cette adaptation, assez mal reçue en 1999...

Par ailleurs, Carlotta Films présente en salles une version alternative de Pola X, intitulée Pierre ou les ambiguïtés, en un feuilleton de 3 épisodes, pour une durée totale de 169 minutes. Au total, une quarantaine de minutes inédites s'ajoutent donc à la version initiale...

Par Antoine Oury

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