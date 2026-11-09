François-Henri Désérable, Faïza Guène et Émilie Tronche sur France Culture

Le Book Club, avec Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 9 novembre

Prix Renaudot 2026

Avec François-Henri Désérable pour Le Palais (Gallimard)

Mardi 10 novembre

Avec Faïza Guène pour Salam Manifesto (Ex-Empire)

Mercredi 11 novembre

Nicole Lala, portrait d’une photographe méconnue

Avec Delphine Bonnet, autrice, et Marie Robert, historienne de la photographie et autrice de la postface, pour Lala, je te vois où que tu sois (Chêne)

Jeudi 12 novembre

Natalia Ginzburg, cultiver la langue quand le fascisme impose la sienne

Avec Nathalie Bauer, traductrice, et Maylis de Kerangal, autrice de la préface, pour Lexique familial (Grasset), nouvelle traduction du texte autrefois publié sous le titre Les mots de la tribu

Vendredi 13 novembre

Dans la bibliothèque de...

Avec Émilie Tronche

Les Midis de Culture, avec Natacha Triou

Du lundi au jeudi de 12h à 13h30

12h

L'Objet

Jeudi 12 novembre

Bande dessinée

Lucky Luke, Gaston Lagaffe... Pourquoi les papis de la BD sont increvables ?

À l'occasion des parutions de Saint Lucky Luke de Jul et Achdé (Dargaud) et de Gaston. Des Boum et des Paf de Delaf (Dupuis)

Avec Lewis Trondheim, dessinateur, éditeur et scénariste notamment du tome 23 de Gaston Des Boum et des Paf (Dupuis), et Jul, dessinateur de presse et auteur de bande-dessinée, scénariste notamment de la série Lucky Luke depuis 2013 et du nouvel album Saint Lucky Luke (Dargaud)

13h

L'Invité

Lundi 9 novembre

Théâtre et littérature

Avec Lola Lafon, écrivaine, pour sa première pièce de théâtre Merci de votre collaboration, mise en scène par Emmanuel Noblet au Théâtre du Rond-Point du 4 au 14 novembre, puis au Théâtre de l’Atelier du 15 janvier au 28 février

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Dans le cadre du cycle de fictions en direct tout au long du mois de novembe sur France Culture

François Truffaut, Helen Scott. Correspondance, 1960-1965

En direct du studio 115 de la Maison de la Radio et de la Musique

Choix des extraits et réalisation : Volodia Serre

Musique live : Frédéric Fresson

Avec Marie-Sophie Ferdane et Alexandre Steiger

« Mon petit Truffe, ma grande Scottie ». Helen Scott et François Truffaut se rencontrent à New York en janvier 1960, lorsque le jeune cinéaste s’y rend auréolé du succès de son premier film, Les Quatre Cents Coups. Dès qu’elle l’aperçoit débarquant de l’avion, cette attachée de presse influente a le coup de foudre. Leur amitié fusionnelle commence à cet instant. Au gré de cette sélection de lettres inédites, on suit la genèse de Jules et Jim, de La Peau douce, de Fahrenheit 451, mais aussi du livre d’entretiens mythique entre Hitchcock et Truffaut dont Helen Scott fut la cheville ouvrière. Dans ces échanges pleins d’esprit, l’intime l’emporte souvent sur le professionnel : Truffaut, grand épistolier, se confie sur ses amours et ses doutes, tandis que Scott s’épanche à son tour, éprise de celui qu’elle considère comme un génie, son « ruffaut chéri », son « Truffe », son « beau gosse ».

Lundi 9 novembre : Épisode 1 - 1960, la rencontre

Mardi 10 novembre : Épisode 2 - 1961, Jules et Jim

Mercredi 11 novembre : Épisode 3 - 1962, l’opération Hitchcock

Jeudi 12 novembre : Épisode 4 - 1963, rêves d’Hollywood ?

Vendredi 13 novembre : Épisode 5 - 1964-1965, le tourbillon de la vie

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

L’Instant poésie de Rebeka Warrior

Des poèmes surréalistes, aux haïkus japonais qui l'ont aidé à surmonter un deuil, Rebeka Warrior (de son vrai nom Julia Lanoë) s'est toujours aidé de la poésie pour traverser l'existence. DJ, compositrice, chanteuse, et romancière, il ne lui reste aujourd'hui "que la poésie" pour échapper aux tourments.

Réalisation : Daphné Leblond

Lundi 9 novembre : Sexy Sushi, « Les pommes », issu de l’album Vous n’allez pas repartir les mains vides ? (label Rebeka Warrior et Amira)

Mardi 10 novembre : Nakahara Chûya, « Folie printanière », issu du recueil Poèmes (Picquier), dans une traduction de Yves-Marie Allioux (format poche)

Mercredi 11 novembre : Claire Ottaway, « La BICHE et L'HERMINE », paru dans la revue Muscle, numéro #47 en 2026

À LIRE - Sur France 5 et france.tv, André Malraux mis à l'honneur

Jeudi 12 novembre : Marcel Broodthaers, Interview with a cat, poésie sonore datant de 1970

Vendredi 13 novembre : Edouard Levé, « Amour », issu du recueil Inédits (POL)

La Lecture

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Le duel d’Anton Tchekhov (rediffusion)

Traduction : Edouard Parayre, revue par Lily Denis / Réalisation : Anne Lemaître

Avec Marc Henri Boisse et Hervé Furic

En exil sur les bords du Caucase, Ivan Laïevski, un jeune fonctionnaire de 28 ans, est en proie aux doutes et aux questionnements. Il n’aime plus sa compagne Nadéjda, et voudrait fuir pour retourner en Russie, mais les scrupules de l’abandonner le retiennent... Alors qu’il cherche des conseils auprès de son vieil ami le docteur Samoïlenko, l’un des pensionnaires du docteur, Von Koren, un zoologue et darwiniste convaincu, lui voue une haine de plus en plus manifeste... jusqu’à le provoquer en duel. Entre le scientifique darwiniste, pétri de certitudes, et le jeune homme indolent qui se laisse vivre, qui gagnera ?

Si Le Duel, publié initialement en feuilleton en 1891, est volontiers considéré comme une nouvelle idéologique de Tchekhov, c'est avant tout le récit d’êtres aux prises avec leurs certitudes et leurs doutes sur l’amour, le sens de l’existence, les façons d’y trouver leur place...

Lundi 9 novembre : Épisode 1/10 - « Ivan Laïevski se confie à Samoïlenko »

Mardi 10 novembre : Épisode 2/10 - « Ivan Laïevski et Nadédja »

Mercredi 11 novembre : Épisode 3/10 - « La haine Von Koren pour Laïevski »

Jeudi 12 novembre : Épisode 4/10 - « Le désarroi de Nadédja »

Vendredi 13 novembre : Épisode 5/10 - « La visite de Maria Bitiougova à Nadédja »

Le Théâtre

Le dimanche de 20h à 22h

Tadeusz Kantor, portrait : la chambre est le monde

Réalisation : Cédric Aussir / Dramaturgie : Victor Inisan

Avec notamment Pierre Baux, Rufus et Pierre-François Garel

Toute sa vie, Tadeusz Kantor, figure majeure du théâtre européen du XXe siècle, s’est mesuré au vacarme de l’Histoire, auquel il oppose « la vie humaine individuelle, petite, pauvre, sans défense, mais magnifique ». Plutôt que de dérouler chronologiquement la vie du metteur en scène, La chambre est le monde compose, à partir des écrits théoriques de Kantor, une œuvre poétique qui place d’abord le siècle au banc des accusés, avant de faire ressurgir les bancs de l’école, cette « machine de la mémoire ». En écho au spectacle, résonnent dans ce portrait-fiction les textes de Bruno Schulz et de Witold Gombrowicz, dont Kantor revendique la filiation, avant que les souvenirs ne se resserrent peu à peu autour de Wielopole, le village de l’enfance. Visages et paysages disparus, clichés et musiques militaires : l’artiste retrouve les empreintes d’un lieu assez pauvre pour être le sien et assez vaste pour contenir le monde. Sans avoir jamais cherché à faire école, Kantor continue pourtant, avec sa « réalité du rang le plus bas », à hanter la scène contemporaine.

Par Dépêche

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