Romantasy : Sarah J. Maas, près d'un million de ventes pour son nouveau roman

Près d'un million d'exemplaires vendus en sept jours, sur le seul marché américain et pour une seule édition : Sarah J. Maas signe le plus important lancement de livre de l'année 2026 aux États-Unis. Avec A Court of Splintered Harmony, sixième volume de sa série A Court of Thorns and Roses (ACOTAR), l'autrice américaine s'installe directement en tête du classement des ventes.

Selon les données de Circana BookScan, le roman a trouvé preneur à 958 195 exemplaires reliés durant sa première semaine de commercialisation. Il s'est davantage vendu que les 78 titres suivants réunis dans le classement du magazine professionnel.

Ce seul démarrage lui permet déjà d'occuper la quatrième place des meilleures ventes cumulées de 2026, derrière Theo of Golden, d'Allen Levi, Project Hail Mary, d'Andy Weir, et Threshing Day, de Rebecca Yarros. Parmi ces quatre ouvrages, seuls les romans de Maas et de Yarros sont des nouveautés de l'année.

La comparaison porte sur les ventes physiques enregistrées par BookScan. Elle ne comprend ni les ebooks ni les livres audio, et ne saurait être assimilée à un bilan mondial tous formats.

Un record vieux de près de trente ans

Le succès ne se limite pas aux États-Unis. Au Royaume-Uni, A Court of Splintered Harmony a réalisé 188 914 ventes entre sa sortie, le 27 octobre, et le 31 octobre. Selon The Guardian, il s'agit du meilleur démarrage hebdomadaire jamais enregistré pour un roman de fantasy destiné aux adultes depuis le début des relevés en 1998.

Le précédent record appartenait à Rebecca Yarros, dont Onyx Storm avait atteint 155 141 exemplaires en 2025. Le nouveau livre de Maas réalise également la meilleure première semaine pour une fiction adulte au Royaume-Uni depuis Va et poste une sentinelle, de Harper Lee, paru en 2015.

Les librairies britanniques avaient préparé l'événement. Waterstones a notamment organisé 60 ouvertures à minuit et 80 autres manifestations pour accompagner la sortie.

Bloomsbury indiquait par ailleurs avoir enregistré 1,7 million de ventes en langue anglaise, en précommande et le jour du lancement, pour les éditions imprimées et numériques réunies aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie. Ce total ne doit pas être additionné aux chiffres hebdomadaires américains et britanniques : les périodes et les périmètres se recoupent.

Deux romans pour redresser l'exercice

La sortie de ce sixième volume intervient cinq ans après A Court of Silver Flames, publié en 2021. Sarah J. Maas avait auparavant alimenté la série chaque année entre 2015 et 2018. Cette interruption n'avait pas empêché les précédents titres de continuer à se vendre : en 2024, le catalogue ACOTAR avait dépassé neuf millions d'exemplaires aux États-Unis, malgré l'absence de nouveauté.

Pour Bloomsbury, ce retour arrive à un moment stratégique. L'éditeur britannique a annoncé une baisse de 5 % de son chiffre d'affaires au premier semestre de son exercice 2026-2027, tandis que son bénéfice avant impôt ajusté reculait de 30 %. Publié chez La Martinière Fictions, le tome 6 s’est écoulé en France à 13.964, depuis le 28 octobre (trad. Marion Segui). L’ensemble des ouvrages a cumulé plus de 428.000 exemplaires.

Le groupe avait néanmoins maintenu ses perspectives annuelles, en misant précisément sur deux publications de son autrice vedette. Après A Court of Splintered Harmony, un septième volume, A Court of Forgotten Melody, est attendu le 12 janvier 2027.

Les deux romans paraîtront donc au cours du même exercice financier, qui s'achèvera fin février. Bloomsbury avait qualifié leurs précommandes d'« exceptionnelles », anticipant également un regain d'intérêt pour les précédents volumes.

Crédits photo : Bloomsbury

Par Nicolas Gary

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