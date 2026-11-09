Au Japon, les mangas racontent aussi l'histoire des plantes

Les plantes ont longtemps servi de décor aux histoires dessinées. Dans les mangas japonais, elles sont aussi devenues un sujet d'apprentissage, puis de véritables personnages de récit. Du 14 novembre 2026 au 17 janvier 2027, le jardin botanique expérimental de Tsukuba retracera cette évolution à travers des ouvrages publiés depuis l'après-guerre. Une exposition qui éclaire le rôle de la bande dessinée dans la transmission des connaissances scientifiques.
Le 09/11/2026 à 07:00 par Dépêche
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09/11/2026 à 07:00
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Comment reconnaître une plante, comprendre sa croissance ou préparer un herbier ? Au Japon, les réponses se trouvent aussi dans les mangas. Depuis les années 1950, la bande dessinée accompagne l’apprentissage des sciences naturelles, avec des ouvrages qui mêlent illustrations, récits et explications scientifiques.
Le jardin botanique expérimental de Tsukuba, dans la préfecture d’Ibaraki, a choisi de revenir sur cette histoire éditoriale. À partir du 14 novembre, il présentera Gakushū manga ga egaku shokubutsu no sekai, une exposition – Le monde végétal représenté dans les mangas éducatifs.
Organisée par cet établissement du Musée national de la nature et des sciences du Japon, avec la collaboration d’un groupe de recherche consacré aux mangas pédagogiques, elle réunira des livres et des panneaux documentaires pour suivre l’évolution des représentations botaniques dans la bande dessinée.
Le communiqué diffusé le 29 octobre par l’Agence japonaise des affaires culturelles rappelle que le manga, longtemps associé au divertissement des enfants, est devenu un support d’enseignement à part entière. Son utilisation dépasse désormais le cadre scolaire et concerne également les adultes.
Les plantes occupent une place ancienne dans cette production. Dès les années 1950, les publications destinées aux jeunes lecteurs abordent leur identification, leur structure ou leurs usages quotidiens.
Les premiers mangas pédagogiques consacrés au monde végétal privilégiaient les questions agricoles et horticoles. Ils expliquaient comment cultiver certaines espèces, observer leur développement ou tirer parti des ressources végétales. Les ouvrages abordaient également des gestes scientifiques élémentaires : examiner une plante, en décrire les caractéristiques ou préparer un spécimen destiné à être conservé.
Cette approche pratique évolue à partir des années 1970, lorsque les publications accordent davantage de place aux connaissances fondamentales de la biologie. Le manga ne sert plus seulement à montrer comment faire pousser une plante ou à présenter ses différentes parties. Il devient aussi un moyen d’expliquer son fonctionnement, ses relations avec son environnement et les phénomènes qui déterminent sa croissance.
Les productions contemporaines prolongent cette transformation. Selon les organisateurs, elles cherchent davantage à éveiller la curiosité scientifique, en invitant les lecteurs à se demander pourquoi les plantes se développent, se reproduisent ou réagissent de telle ou telle manière.
Cette évolution constitue l’un des fils conducteurs de l’exposition. Les visiteurs pourront comparer les ouvrages de différentes périodes et observer comment les connaissances, les méthodes pédagogiques et les formes graphiques se sont transformées. Le jardin de Tsukuba présentera également des exemples de sa propre utilisation du manga pour faire connaître ses activités.
Les plantes ne sont pas les seules à trouver leur place dans ces publications. Les scientifiques qui les étudient sont eux aussi devenus des personnages de bande dessinée.
Une partie du parcours s’intéressera aux mangas consacrés aux pratiques de la recherche botanique. Les ouvrages présentés expliquent notamment comment recueillir des échantillons sur le terrain, rédiger les étiquettes qui les accompagnent, puis les sécher et les conserver dans des herbiers.
Ces opérations, parfois difficiles à décrire dans un manuel traditionnel, se prêtent particulièrement bien à une représentation dessinée. Elles permettent de suivre les différentes étapes du travail scientifique, depuis l’observation d’une espèce jusqu’à sa documentation.
L’exposition présentera également des biographies illustrées de chercheurs japonais, parmi lesquels Tomitarō Makino et Kumagusu Minakata. Né en 1862, Makino a consacré sa carrière à l’étude et à la description de la flore japonaise. Minakata, né cinq ans plus tard, s’est distingué par ses recherches naturalistes et ses travaux sur différents organismes.
À travers leurs parcours, les mangas donnent un visage aux activités de recherche. Ils racontent les déplacements, les observations et les découvertes qui accompagnent la constitution des connaissances botaniques.
Cette dimension biographique complète les ouvrages scolaires : elle montre que les sciences ne se limitent pas à un ensemble de résultats, mais reposent aussi sur le travail de celles et ceux qui les produisent.
La dernière partie du parcours s’éloignera des publications explicitement éducatives. Les organisateurs s’intéressent à l’apparition de mangas d’essai et de divertissement qui accordent aux plantes une place centrale.
Longtemps présentes en arrière-plan des récits, elles peuvent désormais en constituer le sujet principal. Le jardin botanique présentera plusieurs de ces ouvrages, dont les approches diffèrent de celles des manuels scientifiques.
Il ne s’agit plus nécessairement d’expliquer une notion ou d’enseigner une méthode. Les auteurs peuvent raconter leur relation quotidienne avec le monde végétal, leurs observations ou leurs expériences personnelles.
Cette diversification des formes éditoriales témoigne de la place prise par la botanique dans des publications qui ne s’adressent pas exclusivement aux élèves.
L’exposition sera également accompagnée d’une rencontre avec Kashiwai, mangaka et illustrateur à l’origine de Shokubutsuen no arukikata, titre que l’on peut traduire par « Comment parcourir un jardin botanique ».
Prévue le 5 décembre, cette discussion réunira l’artiste et des chercheurs de Tsukuba autour des différentes manières de découvrir ces espaces. Cinquante places sont annoncées, sur réservation. La manifestation se déroulera dans le bâtiment pédagogique du jardin botanique expérimental, du 14 novembre 2026 au 17 janvier 2027.
Crédits photo : Daniel Dan CC 0
Par Dépêche
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Pour sa 18e édition, Toulouse Polars du Sud, qui se tiendra du 9 au 11 octobre prochain, place la guerre au cœur de sa programmation. Mais le roman noir sait aussi manier l’ironie, l’absurde et la dérision. Avec Frédéric Andréi, Yan Lespoux, Marto Pariente et Carlos Salem, deux tables rondes invitent à détourner les codes, malmener les clichés et, surtout, laisser une place à l’humour.
02/10/2026, 18:07
Les 11e Nuits de la lecture, organisées par le Centre national du livre (CNL), se tiendront du 20 au 24 janvier 2027. Le public sera invité à se réunir à l’occasion de milliers d’événements autour du thème de « L’enfance ».
01/10/2026, 14:15
Arrêté à Asmara le 23 septembre 2001, le journaliste, écrivain et dramaturge suédo-érythréen Dawit Isaak n’a jamais été inculpé ni jugé. 25 ans plus tard, son lieu de détention et son état de santé restent inconnus. Le 2 octobre, le P.E.N. Club français, avec plusieurs organisations internationales, consacre à Paris une rencontre à son cas et à celui de ses confrères emprisonnés.
30/09/2026, 17:41
Les deux héros sont nés en 1992, aux Éditions Calligram, de la plume de Dominique de Saint Mars et du génial coup de crayon de Serge Bloch. Cela fait plus de 30 ans qu’ils accompagnent les enfants dans leurs expériences du quotidien et face aux problèmes qu’ils rencontrent. Ainsi, de livre en livre, avec 139 numéros publiés à ce jour, c’est une véritable petite encyclopédie psychologique de la vie quotidienne qui s’est constituée. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
30/09/2026, 16:12
Du 10 au 24 octobre 2026, le festival Ensemble en Librairie ! investira plus de 70 librairies indépendantes d’Occitanie autour du thème « Résistances ». Rencontres avec des auteurs et autrices, lectures, ateliers, conférences et autres rendez-vous composeront cette troisième édition, organisée par l’Association des Librairies Indépendantes d’Occitanie (ALIDO).
28/09/2026, 16:31
La Journée des auteurs européens se tiendra à nouveau du 11 novembre au 12 décembre 2026. En France, Ciclic coordonne la participation des structures souhaitant organiser des rencontres, ateliers ou actions autour du livre et de la lecture.
25/09/2026, 12:41
Chaque automne, deux rendez-vous que tout semble séparer occupent le même mois. Octobre Rose rappelle la réalité intime, médicale et sociale du cancer du sein. Le Mois de l’Imaginaire célèbre des littératures qui déplacent les frontières du réel. Leur rencontre repose pourtant sur un même geste : ne pas se résoudre, ne pas se résigner.
24/09/2026, 16:08
De Marseille à Nice, d’Avignon à Gap, les Libraires du Sud multiplient les rendez-vous au début du mois d’octobre. Avant la 11e édition d’Automne en Librairies, organisée du 7 au 10 octobre dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Adèle Haenel ouvrira la séquence avec deux rencontres autour de son premier livre, Viser juste. Au total, onze autres autrices et auteurs circuleront ensuite entre 31 librairies pour 32 événements.
21/09/2026, 17:57
Du 2 au 4 octobre 2026, la Halle des Blancs-Manteaux accueillera la 36e édition du Salon de la revue. Plus de 200 exposants et plus de trente rencontres sont annoncés autour de la littérature, de la poésie, des idées, de la démocratie, de la géopolitique ou encore des mutations contemporaines de la création. L’entrée est libre.
21/09/2026, 07:30
La cinquième édition de Babelica, salon international en ligne de l’édition indépendante, se tiendra les 21 et 22 septembre 2026. Porté par l’Alliance internationale de l’édition indépendante, l’événement donnera cette année une place centrale à 30 auteurs et autrices de moins de 30 ans, venus de 30 pays.
19/09/2026, 12:00
Lisons libres ! se tiendra du 18 au 20 septembre 2026 à l’espace des Blancs Manteaux à Paris. Le salon réunira une centaine de maisons d’édition, telles que L’Antilope, Anamosa, les éditions du Sonneur, Chandeigne & Lima, Aux forges de Vulcain, Talents hauts, Éditions des femmes, La Volte…, ainsi que des rencontres, des dédicaces, des travaux d’artistes, des ateliers pour enfants, des débats et des tables rondes sur le thème de l’indépendance.
17/09/2026, 17:39
Le prochain projet cinématographique de Valérie Donzelli est une nouvelle adaptation : celle du livre d'Éliette Abécassis, Un couple, paru en mars 2023 chez Grasset et disponible en poche au Livre de Poche. Le tournage prendra place en région parisienne, en fin d'année.
17/09/2026, 10:59
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