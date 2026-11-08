Avec seulement 45 m², cette librairie remporte un prix national

Une librairie de 45 m² peut-elle rivaliser avec des établissements beaucoup plus vastes ? À Saint-Jacques-de-Compostelle, NUMAX vient de démontrer que la surface commerciale ne détermine pas à elle seule la portée d’un projet. La coopérative galicienne a remporté le prix Librería Cultural 2026, décerné par la Confédération espagnole des associations de libraires (CEGAL).

La récompense, dotée de 6 000 euros, distingue chaque année un établissement pour son travail en faveur de la lecture et son engagement culturel. Pour cette 28e édition, le jury devait départager 39 candidatures. L’annonce, rapportée le 4 novembre par PublishNews, intervient alors que NUMAX a célébré onze années d’existence.

Sa particularité tient à l’association de plusieurs activités dans un même lieu. La librairie occupe une surface relativement réduite au sein d’un ensemble de 160 m² comprenant également une salle de cinéma. Les livres ne constituent donc pas un commerce indépendant installé à proximité d’un équipement culturel : ils participent d’un projet commun.

Librairie et cinéma dans le même espace

Cette organisation permet à NUMAX de développer une programmation qui fait dialoguer littérature, cinéma et réflexion critique. Car l’établissement accorde une attention particulière à la diversité des publications, aux ouvrages de pensée et à la création en langue galicienne. Son activité ne repose pas uniquement sur la vente au détail : rencontres, projections et propositions culturelles accompagnent le travail de sélection des livres.

La coopérative rapporte que le jury a salué sa diversité bibliographique, sa programmation interdisciplinaire et son modèle économique. Quant aux membres de la commission, ils ont notamment retenu son engagement envers la culture galicienne, considérant que les activités proposées contribuent à faire vivre une identité culturelle et un territoire.

Cette dimension locale distingue le projet. À Saint-Jacques-de-Compostelle, NUMAX défend une offre éditoriale attentive à sa région, sans limiter ses collections à la production locale. Le cinéma participe à cette même volonté de proposer des œuvres qui trouvent moins facilement leur place dans les circuits commerciaux dominants. Le prix vient ainsi reconnaître une activité construite dans la durée, plutôt qu’une initiative ponctuelle.

Une récompense pour un modèle coopératif

NUMAX fonctionne sous forme de coopérative. Ce statut fait partie intégrante de son identité, au même titre que la programmation culturelle et la sélection des ouvrages. Les libraires Mariña de Toro, María Villamarín et Olaia Tubío ont accueilli cette distinction comme un encouragement à poursuivre leur travail.

Dans leur déclaration publiée par NUMAX, elles expliquent que le prix leur donne « beaucoup de force, d’enthousiasme et l’envie de continuer à proposer une programmation à notre public ». Elles évoquent également les difficultés rencontrées par les établissements indépendants. Dans un contexte qu’elles jugent incertain, la récompense représente un soutien pour continuer à exercer leur métier.

Les trois professionnelles remercient la CEGAL et le jury d’avoir reconnu leur engagement en faveur de la bibliodiversité, de la pensée critique, de l’économie sociale et de la culture galicienne.

Trente-neuf librairies candidates

Le jury réunissait des professionnels de plusieurs disciplines. Parmi eux figuraient des libraires, la traductrice Alicia Martorell, le poète Mario Obrero, le journaliste culturel Carlos del Amor et Lucía Álvarez, représentante des éditions Astiberri.

Almudena Amador, de la librairie Ramón Llull de Valence, lauréate en 2025, participait également à la sélection. Le prix Librería Cultural bénéficie du soutien du ministère espagnol de la Culture. Depuis sa création, il entend valoriser les établissements qui jouent un rôle dans la diffusion des livres au-delà de leur seule activité commerciale.

Cette distinction intervient quelques jours avant la Journée des librairies espagnoles, prévue le 13 novembre, manifestation nationale consacrée aux libraires et à leur contribution à la vie culturelle. NUMAX recevra une dotation de 6000 euros.

Crédits photo : Numax

Par Nicolas Gary

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