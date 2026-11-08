Avec seulement 45 m², cette librairie remporte un prix national

À Saint-Jacques-de-Compostelle, NUMAX vient de recevoir le prix Librería Cultural 2026, décerné par la Confédération espagnole des associations de libraires. Cette coopérative galicienne, qui partage ses locaux avec une salle de cinéma, ne dispose que de 45 m² consacrés à la vente de livres. Le jury a distingué un projet où la librairie, la programmation artistique et la défense de la langue galicienne participent d'une même activité culturelle.
Le 08/11/2026 à 13:58 par Nicolas Gary
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08/11/2026 à 13:58
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Une librairie de 45 m² peut-elle rivaliser avec des établissements beaucoup plus vastes ? À Saint-Jacques-de-Compostelle, NUMAX vient de démontrer que la surface commerciale ne détermine pas à elle seule la portée d’un projet. La coopérative galicienne a remporté le prix Librería Cultural 2026, décerné par la Confédération espagnole des associations de libraires (CEGAL).
La récompense, dotée de 6 000 euros, distingue chaque année un établissement pour son travail en faveur de la lecture et son engagement culturel. Pour cette 28e édition, le jury devait départager 39 candidatures. L’annonce, rapportée le 4 novembre par PublishNews, intervient alors que NUMAX a célébré onze années d’existence.
Sa particularité tient à l’association de plusieurs activités dans un même lieu. La librairie occupe une surface relativement réduite au sein d’un ensemble de 160 m² comprenant également une salle de cinéma. Les livres ne constituent donc pas un commerce indépendant installé à proximité d’un équipement culturel : ils participent d’un projet commun.
Cette organisation permet à NUMAX de développer une programmation qui fait dialoguer littérature, cinéma et réflexion critique. Car l’établissement accorde une attention particulière à la diversité des publications, aux ouvrages de pensée et à la création en langue galicienne. Son activité ne repose pas uniquement sur la vente au détail : rencontres, projections et propositions culturelles accompagnent le travail de sélection des livres.
La coopérative rapporte que le jury a salué sa diversité bibliographique, sa programmation interdisciplinaire et son modèle économique. Quant aux membres de la commission, ils ont notamment retenu son engagement envers la culture galicienne, considérant que les activités proposées contribuent à faire vivre une identité culturelle et un territoire.
Cette dimension locale distingue le projet. À Saint-Jacques-de-Compostelle, NUMAX défend une offre éditoriale attentive à sa région, sans limiter ses collections à la production locale. Le cinéma participe à cette même volonté de proposer des œuvres qui trouvent moins facilement leur place dans les circuits commerciaux dominants. Le prix vient ainsi reconnaître une activité construite dans la durée, plutôt qu’une initiative ponctuelle.
NUMAX fonctionne sous forme de coopérative. Ce statut fait partie intégrante de son identité, au même titre que la programmation culturelle et la sélection des ouvrages. Les libraires Mariña de Toro, María Villamarín et Olaia Tubío ont accueilli cette distinction comme un encouragement à poursuivre leur travail.
Dans leur déclaration publiée par NUMAX, elles expliquent que le prix leur donne « beaucoup de force, d’enthousiasme et l’envie de continuer à proposer une programmation à notre public ». Elles évoquent également les difficultés rencontrées par les établissements indépendants. Dans un contexte qu’elles jugent incertain, la récompense représente un soutien pour continuer à exercer leur métier.
Les trois professionnelles remercient la CEGAL et le jury d’avoir reconnu leur engagement en faveur de la bibliodiversité, de la pensée critique, de l’économie sociale et de la culture galicienne.
Le jury réunissait des professionnels de plusieurs disciplines. Parmi eux figuraient des libraires, la traductrice Alicia Martorell, le poète Mario Obrero, le journaliste culturel Carlos del Amor et Lucía Álvarez, représentante des éditions Astiberri.
Almudena Amador, de la librairie Ramón Llull de Valence, lauréate en 2025, participait également à la sélection. Le prix Librería Cultural bénéficie du soutien du ministère espagnol de la Culture. Depuis sa création, il entend valoriser les établissements qui jouent un rôle dans la diffusion des livres au-delà de leur seule activité commerciale.
Cette distinction intervient quelques jours avant la Journée des librairies espagnoles, prévue le 13 novembre, manifestation nationale consacrée aux libraires et à leur contribution à la vie culturelle. NUMAX recevra une dotation de 6000 euros.
Crédits photo : Numax
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Un pseudonyme, une revue d’employés du pétrole et un manuscrit oublié pendant près d’un siècle. Retrouvé en 2019 dans une bibliothèque de Lviv, en Ukraine, « Undula », considéré comme le premier récit publié de Bruno Schulz, paraît pour la première fois en français, dans une traduction de Charles Garatynski. Pour ActuaLitté, le traducteur raconte cette découverte et rappelle combien la guerre menace aujourd’hui les bibliothèques, les archives et la mémoire littéraire ukrainiennes.
04/11/2026, 17:22
Le Tarot Requiem est un tarot divinatoire de 78 arcanes (85 × 160 mm) tiré de la saga dark fantasy Requiem Chevalier Vampire, créée par Olivier Ledroit et Pat Mills (Glénat). Chaque carte est composée par Olivier Ledroit, mise en page par Lola Ledroit, dans un coffret collector magnétique. Des artistes invités (Sinpiggyhead, Førtifem, Black Seno, La Main Innocente) signent des cartes bonus. Édition unique, jamais rééditée, sur Ulule jusqu’au 5 novembre 2026, livraison en mars 2027. 3,5 % de la collecte sont reversés à l’Association Olivier Ledroit BD et Autisme. Projet porté par Antoine Seilles, producteur de jeux vidéo et fondateur de NesteP, Olivier Ledroit et Lola Ledroit.
04/11/2026, 16:16
Un témoin jamais entendu, des images d'archives de la Rai réexaminées, cinq profils ADN et toujours personne à qui les attribuer : la justice italienne rouvre l’enquête sur l’assassinat de Pier Paolo Pasolini, 51 ans après les faits. Des aveux rétractés 30 ans plus tard, des juges qui se contredisent, des bobines de cinéma volées, un chapitre de roman disparu et l’ombre des années de plomb. Qui se trouvait réellement à l'Idroscalo d'Ostie cette nuit-là ?
04/11/2026, 16:16
Quelques jours après la fermeture des cinq dernières librairies du groupe Decitre, et alors que les ventes de livres restent moroses dans l'Hexagone, Catherine Pégard s'exprimait, ce mardi 3 novembre, devant la commission de la culture du Sénat. Interrogée sur les aides apportées aux commerces de livres, elle a indiqué qu'un travail était en cours pour établir « une vision plus générale des dispositifs qui sont à notre portée ».
04/11/2026, 16:11
Deux nominations et un nouveau pôle littéraire en préparation chez Média-Participations. Stéphane Aznar quitte la direction générale de Dargaud pour prendre les rênes des éditions Anne Carrière et développer de nouvelles activités de fiction et de non-fiction. Jean-Baptiste Passé, ancien directeur du Festival du livre de Paris et jusqu'ici à la tête des éditions Michelin, lui succède chez Dargaud.
04/11/2026, 13:22
Exclusif – Comment les salons et festivals littéraires sont-ils devenus des acteurs permanents de la vie culturelle et de l'économie du livre, alors que leurs moyens financiers et humains demeurent limités, voire fragilisés ? Dans le cadre des Etats généraux qu'organise La Sofia, le ministère de la Culture dévoile une étude mesurant leur situation économique et fournissant les premiers indicateurs sur l’importance de leur impact culturel et social sur leurs territoires.
04/11/2026, 12:21
Le linguiste Bernard Cerquiglini, professeur à l'université Paris VII - Diderot, a rejoint le conseil d'administration de l'Institut français, au titre des personnalités qualifiées. Il a été nommé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères le 23 octobre dernier.
04/11/2026, 10:50
Le règlement de 1,5 milliard de dollars conclu avec Anthropic provoque un nouveau différend entre auteurs et éditeurs américains. Dans une lettre portée à l'attention de la justice fédérale fin octobre, la Textbook and Academic Authors Association (TAA) dénonce les parts de 85 à 95 % réclamées, selon ses témoignages, par certaines maisons pour des livres scolaires ou universitaires. Au cœur du conflit : des contrats anciens, des droits parfois rétrocédés et une procédure de réclamation jugée trop complexe.
03/11/2026, 17:26
Depuis le 1er octobre, Christine Boutin dirige le service de la Bibliographie nationale française – Livres, au sein du département du Dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Après quatre années à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), cette spécialiste de la documentation et des archives prend ses fonctions dans un service chargé de répertorier des dizaines de milliers de livres chaque année.
02/11/2026, 17:47
Un ouvrage peut disparaître du commerce sans avoir perdu ses lecteurs. Aux États-Unis, l'éditeur indépendant Apateon Press propose aux écrivains qui possèdent les droits de leurs anciens titres de les remettre en vente sans frais. Les nouvelles éditions seront commercialisées sur Amazon, au format papier ou numérique, avec une rémunération fixée à 15 % du prix public dans le contrat de base. Une formule qui s'adresse surtout aux auteurs ayant déjà constitué leur lectorat.
02/11/2026, 17:03
Exclusif - Spécialisées dans les livres de chasse, de vénerie et de nature, les Éditions de Montbel changent de mains. Pour 140.000 €, l'entrepreneur Sylvain des Boscs, entouré d'actionnaires, reprend cette maison parisienne fondée en 1946. Édition, livres anciens, nouvelles collections : le repreneur entend réveiller une institution tout en préservant son héritage. Les frères Cédric et Ithier de Fougerolle, qui ont dirigé Montbel pendant 28 ans, lui transmettent une belle endormie.
02/11/2026, 16:10
Leurs lecteurs étaient déjà nombreux avant que les éditeurs de comics ne s’y intéressent. Aux États-Unis, deux séries littéraires devenues populaires sur Internet poursuivent leur carrière en bande dessinée. Vault Comics publiera dès janvier 2027 une version imprimée du webtoon Dungeon Crawler Carl, tandis qu’IDW Publishing prépare la première adaptation graphique officielle de Worm, le feuilleton de super-héros de John McCrae. Deux trajectoires, certes, mais parties d'un succès qui s’est construit en ligne.
02/11/2026, 13:22
Depuis près de 15 ans, Rockyvision, en revues (Rockyrama et Otomo) comme en livres, produit ce qu'il faut pour entretenir sa cinéphilie, son amour de la pop culture ou du Japon, le tout avec des partis pris graphiques remarquables. Dans les domaines de la presse et de l'édition, l'équipe observe aujourd'hui « un phénomène systémique » commun : celui de la raréfaction des points de vente, qui s'accompagne d'une hausse des coûts de fabrication et de distribution difficile à encaisser pour les éditeurs indépendants.
02/11/2026, 12:21
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