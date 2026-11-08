De la steppe rouge à Octobre noir : quand les révolutions réveillent les démons de l'homme

C’est exactement ce que j’ai éprouvé en relisant La Steppe rouge, le premier livre de Joseph Kessel, publié en 1923, alors que son auteur n’avait que vingt-cinq ans.

Nous sommes dans la Russie révolutionnaire, celle qui vient de connaître l’effondrement du tsarisme et la prise du pouvoir par les bolcheviks. L’ordre ancien s’est écroulé. Les autorités sont contestées, les institutions vacillent, les foules s’agitent, les discours s’enflamment. Chacun prétend incarner le peuple, la justice, la liberté. Et au milieu de cette effervescence, quelque chose de beaucoup plus inquiétant commence à se produire.

Ce quelque chose, Kessel va nous le raconter à travers plusieurs récits qui nous plongent dans la vie quotidienne des hommes et des femmes emportés par la tourmente révolutionnaire. Car ce qui intéresse Kessel, ce n’est pas tellement la révolution elle-même. C’est ce que la révolution fait aux hommes.

Dans la première nouvelle, intitulée Le Chant de Fedka le Boiteux, Kessel nous présente un professeur de géométrie, Fedor Ivanitch Zoubov, un homme respectable, méthodique, ponctuel, attaché à l’ordre, aux principes, aux habitudes. Il mène avec son épouse une existence tranquille et sans histoire. Cet homme se considère d’ailleurs comme un modèle de raison et de maîtrise de soi.

Mais Kessel nous fait très vite comprendre que cette respectabilité dissimule autre chose. Derrière l’homme raisonnable sommeillent des accès de violence, des impulsions cruelles, un goût pour la domination.

Et voici que survient la révolution. Les manifestations se multiplient, les soldats désobéissent, les autorités perdent le contrôle de la situation. Le professeur commence par condamner cette agitation. Il déteste ces foules qui réclament la liberté. Il souhaite le retour d’un pouvoir fort.

Puis les coups de feu éclatent dans la rue. Et là, tout bascule. L’homme qui prétendait incarner la raison éprouve soudain une excitation extraordinaire. Les cris, les fusillades, le spectacle de la violence collective lui procurent une jouissance qu’il ne soupçonnait pas. Il descend dans la rue, rejoint les insurgés, se laisse emporter par leur enthousiasme. Lui qui méprisait les révolutionnaires devient l’un des leurs. Et bientôt, il se transformera en bourreau.

Voilà une scène extraordinairement révélatrice. Ce n’est pas une conviction politique qui fait basculer cet homme, c’est la découverte d’une jouissance que l’ordre social lui interdisait jusque-là. Comment alors ne pas penser à Freud ?

Freud nous a montré que la civilisation repose sur une opération fondamentale : le renoncement pulsionnel. Pour vivre ensemble, les hommes doivent accepter de limiter certaines de leurs satisfactions, notamment leurs tendances agressives. Mais ces tendances ne disparaissent pas pour autant. Elles demeurent présentes, contenues, refoulées ou détournées, et il suffit parfois que les circonstances changent pour qu’elles trouvent une nouvelle occasion de s’exprimer. C’est précisément ce que Kessel met en scène.

Évidemment, en lisant ces pages, on pense à la Révolution française de 1789. On pense à l’effondrement progressif de l’autorité monarchique, à la montée des passions populaires, à cette extraordinaire accélération des événements qui transforme, en quelques années, des revendications de liberté en une confrontation où la violence finit par se réclamer de la vertu.

On pense aussi aux massacres de Septembre, à la Terreur, à ces moments où l’adversaire politique cesse d’être simplement un adversaire pour devenir un ennemi qu’il faut éliminer.

Je ne veux bien entendu pas confondre la Révolution française et la révolution bolchevique. Leurs causes, leurs doctrines et leurs trajectoires sont différentes. On y retrouve néanmoins certains mécanismes psychologiques communs.

Le premier, c’est la disparition progressive de la confiance dans les institutions. Le deuxième, c’est la conviction que le monde est devenu si injuste qu’il ne peut plus être réformé, mais doit être entièrement renversé. Le troisième, c’est cette transformation de la colère individuelle en passion collective. Et le quatrième, peut-être le plus redoutable, c’est la certitude d’avoir moralement raison, une certitude qui finit par autoriser les pires excès.

Comment alors ne pas être frappé par certaines analogies avec la société française actuelle ? Nous retrouvons aujourd’hui plusieurs ingrédients qui accompagnent les périodes de grandes fractures : la défiance envers les gouvernants, le discrédit des institutions, le sentiment de déclassement, l’exaspération des oppositions, la difficulté croissante à reconnaître une légitimité à ceux qui ne pensent pas comme nous.

Et surtout, cette tentation de ramener toute la complexité du monde à une opposition entre les bons et les méchants, les victimes et les coupables, le peuple et ses ennemis. C’est un mécanisme ancien, mais qui trouve aujourd’hui, avec les réseaux sociaux et la circulation permanente des indignations, de nouveaux moyens de se propager.

Kessel nous rappelle alors une vérité dérangeante : il ne suffit pas de proclamer des idéaux généreux pour que les hommes deviennent meilleurs. La liberté peut susciter l’enthousiasme, tout comme elle peut provoquer l’angoisse. L’égalité peut exprimer une aspiration légitime à la justice, tout comme elle peut nourrir le ressentiment. Quant à la fraternité, elle peut parfois se transformer en solidarité exclusive contre un ennemi commun.

C’est là toute l’ambiguïté des passions révolutionnaires.

Les autres nouvelles de La Steppe rouge prolongent cette interrogation. On y rencontre des enfants abandonnés, des familles détruites, des innocents pourchassés, des hommes ordinaires devenus instruments de terreur.

C’est comme si Kessel nous posait cette question : dans une société devenue folle, comment distinguer encore la raison de la folie ?

Pourtant, ce livre n’est pas seulement une exploration de la cruauté humaine. On y découvre aussi, jusque dans les situations les plus désespérées, des gestes de compassion, des élans d’humanité, des manifestations inattendues de tendresse. C’est ce qui empêche Kessel de sombrer dans une vision désespérée de l’homme. Il nous montre un être profondément contradictoire, capable du meilleur comme du pire, parfois à quelques instants d’intervalle.

On peut se demander si ce n’est pas dans ce constat que réside la véritable portée de ce premier ouvrage. Kessel ne nous dit pas que toute révolution conduit nécessairement à la barbarie. Il nous montre plutôt que les grandes secousses historiques ne transforment pas seulement les institutions : elles modifient les conditions dans lesquelles les pulsions humaines peuvent s’exprimer.

Autrement dit, les révolutions ne font pas surgir de toutes pièces la violence humaine. Elles peuvent simplement lui retirer les obstacles qui la contenaient.

C’est pourquoi, ma semble-t-il, La Steppe rouge, plus d’un siècle après sa publication, conserve une actualité saisissante. Les régimes changent, les idéologies passent, les sociétés se transforment, mais les passions humaines, elles, ne changent pas aussi vite. La grande leçon de Kessel serait qu’une société commence véritablement à se mettre en danger lorsqu’elle ne voit plus dans ses propres passions une menace possible, mais seulement la preuve de son bon droit.

Jean-Charles Bettan, psychanalyste.

Par Jean-Charles Bettan

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